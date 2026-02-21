Por qué dormir abrazando la almohada puede ser positivo para el descanso

Especialistas en salud y psicología afirman que dormir abrazando la almohada es una práctica común que contribuye al descanso y no implica riesgos para la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir abrazando la almohada es un gesto frecuente en personas de todas las edades y culturas, según especialistas consultados por El Universal y La Gaceta. Ambos medios destacan que quienes adoptan este hábito de sueño buscan generalmente comodidad y una sensación de bienestar emocional durante el descanso.

Según El Universal, muchas personas rodean la almohada con los brazos o las piernas, lo que puede deberse tanto a una costumbre consolidada como al hecho de que el contacto les proporciona descanso más placentero. La Gaceta añade que no existe una única causa: cada individuo encuentra su propia manera de sentirse cómodo al dormir.

Desde la perspectiva psicológica, ambos medios coinciden en que este comportamiento puede estar ligado a la búsqueda de seguridad emocional y sensación de compañía.

En ese sentido, El Universal señala que abrazar la almohada genera un efecto de protección similar a dormir junto a otra persona, mientras que La Gaceta subraya el papel de la “sensación de apoyo”, relacionada con el deseo de sentirse resguardado.

Algunos especialistas en psicología, referidos por ambas fuentes, consideran que este gesto puede ser un indicio de una necesidad de afecto o protección. El Universal apunta que, en ocasiones, representa una búsqueda de consuelo emocional ausente en el entorno habitual de la persona.

Abrazar la almohada durante el sueño refleja una preferencia de contacto físico que puede favorecer la sensación de seguridad (Crédito: Freepik)

Por su parte, La Gaceta aclara que adoptar esta postura no implica necesariamente un déficit afectivo o problema psicológico, sino más bien una referencia a los patrones de apego y preferencia por el contacto físico al dormir.

En cuanto a los aspectos científicos, El Universal destaca que dormir de este modo puede favorecer la calidad del sueño y reducir el estrés, siempre que la postura resulte cómoda y no desencadene molestias físicas. No se han identificado riesgos físicos ni pruebas de perjuicio para la salud mental, según ambos medios. La Gaceta remarca que modificar esta forma de dormir solo se justifica si aparecen dolores musculares o posturales.

Finalmente, los expertos citados por El Universal y La Gaceta sostienen que no existe razón para considerar negativo el acto de dormir abrazando la almohada. Coinciden en que, mientras proporcione bienestar y no interfiera con la salud física, representa una variante legítima dentro de la diversidad de costumbres de sueño y puede facilitar la calma nocturna.

La conclusión de los especialistas es clara: este hábito refleja una vía válida de búsqueda de apoyo y tranquilidad durante el descanso, sin implicar necesariamente un problema para la salud mental.