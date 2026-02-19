Dolor de cuello: cómo aliviarlo con cambios simples en la rutina diaria, según expertos

El dolor de cuello afecta a millones de personas que pasan largas horas frente a dispositivos electrónicos o mantienen posturas fijas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cuello se ha convertido en un problema habitual para millones de personas, especialmente en quienes pasan largas horas frente a dispositivos electrónicos o mantienen posturas fijas durante el día. Esta molestia suele presentarse como una sensación de incomodidad persistente, rigidez o punzadas que pueden dificultar actividades cotidianas tan simples como girar la cabeza o descansar correctamente.

Las causas más frecuentes de este malestar suelen estar relacionadas con la mala postura al dormir, el uso prolongado de computadoras y celulares, y el estrés diario. Factores como apoyar la cabeza sobre varias almohadas, sostener el teléfono entre el hombro y la oreja o inclinarse en exceso sobre una pantalla son desencadenantes comunes de la tensión cervical.

Expertos en fisioterapia y prestigiosas instituciones médicas, como la Clínica Cleveland y la Universidad de Harvard, han identificado los motivos más habituales, los síntomas asociados y las estrategias eficaces para aliviar el dolor de cuello. De acuerdo con sus investigaciones, es posible tratar muchas de las molestias en casa mediante cambios en la rutina, ejercicios sencillos y atención a las señales que envía el cuerpo, aunque en algunos casos será necesario acudir a un profesional para descartar causas más graves.

El dolor de cuello también puede tener impactos negativos en la zona cervical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se origina el dolor y cuáles son los síntomas

Las dolencias aparecen con frecuencia como consecuencia directa de factores habituales en la vida moderna. Entre las causas más comunes, tanto la clínica como la casa de estudios destacan la mala postura, tanto al dormir como al trabajar frente a una pantalla. Permanecer sentado largos periodos con la cabeza inclinada hacia adelante, sumado a la cantidad de apoyos que se utilizan en la cabeza al dormir, como la utilización de dispositivos en posiciones que no son óptimas.

A estos factores se suman el estrés mental, que provoca contracción involuntaria de los músculos del cuello, y el esfuerzo físico repetitivo, como cargar peso de forma incorrecta o realizar movimientos bruscos. La debilidad muscular en el abdomen y el sobrepeso también afectan la alineación de la columna, favoreciendo el dolor cervical. Con el paso de los años, el desgaste natural ocasiona afecciones degenerativas como la osteoartritis y la estenosis espinal, que pueden agravar este cuadro.

Las lesiones traumáticas, como el latigazo cervical tras un accidente, y otras enfermedades, incluidas infecciones, artritis reumatoide o presencia de tumores, completan el abanico de posibles causas. En cuanto a los síntomas, el dolor de cuello puede manifestarse de diversas formas:

Las causas principales del dolor de cuello incluyen la mala postura al dormir, el uso prolongado de computadoras y el estrés diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor persistente o punzante en la zona cervical

Sensación de ardor

Rigidez que dificulta girar la cabeza

Dolor que se irradia hacia los hombros, la parte superior de la espalda o los brazos

Dolores de cabeza asociados

Sensación de hormigueo o entumecimiento en los hombros o brazos

Limitación en la movilidad del cuello

Según datos de la Clínica Cleveland, entre el 10 % y el 20 % de los adultos experimentan dolor de cuello en algún momento, siendo más común en mujeres y en personas de mayor edad. La identificación temprana de estos síntomas permite actuar a tiempo para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Recomendaciones de especialistas

Expertos en fisioterapia y salud, como el doctor Rocco Cavaleri de la Universidad de Western Sydney y la profesora Julia Treleaven de la Universidad de Queensland, coinciden en que modificar pequeños hábitos posturales es clave para reducir la tensión cervical. Uno de los principales consejos es no permanecer en la misma posición estática durante demasiado tiempo. Interrumpir la actividad sentada cada 30 o 45 minutos, con una pausa breve de pie de al menos 60 segundos, ayuda a restablecer la postura y disminuir la incomodidad.

Durante estas pausas, recomiendan realizar respiraciones profundas y movimientos suaves, como echar los hombros hacia atrás y girar la cabeza lentamente de un lado a otro. Realizar correcciones regulares de la postura, estirando la nuca y separando los omóplatos durante al menos 10 segundos, puede ser muy efectivo, señalan expertos a The Guardian.

Pausas activas y ejercicios suaves durante la jornada promueven la flexibilidad del cuello y reducen la rigidez (Imagen ilustrativa Infobae)

La adaptación del entorno de trabajo es otro factor fundamental. Elevar la pantalla hasta la altura de los ojos, mantener codos y rodillas en ángulos de 90° y acercar el teclado y el ratón al cuerpo minimiza la sobrecarga cervical. Los especialistas sugieren utilizar soportes para portátiles o teléfonos, y asegurarse de que las pantallas dobles estén a la altura correcta para evitar torsiones del cuello.

Pequeños cambios adicionales, como variar de tarea cada hora o mover ocasionalmente el monitor a la izquierda o derecha, contribuyen a que el cuello no permanezca en una sola posición, promoviendo la movilidad y evitando la rigidez. Estos ajustes ergonómicos, combinados con la atención consciente a las señales del cuerpo, forman la base de una prevención eficaz frente al dolor de cuello.

Los expertos coinciden en que la actividad física regular y los estiramientos suaves son esenciales para prevenir y aliviar el dolor de cuello. Movimientos como las rotaciones laterales de la cabeza o el estiramiento de oreja a hombro, realizados de forma controlada y sin brusquedad, ayudan a mantener la flexibilidad cervical.

Pequeñas pausas activas, que incluyan caminatas cortas o ejercicios simples como el movimiento “arco y flecha”, pueden practicarse varias veces al día, incluso sentado en el trabajo. De acuerdo con la Clínica Cleveland, acumular entre 30 y 60 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días protege la salud del cuello y contribuye a evitar la rigidez.

El estrés y la relación con el dolor cervical

Síntomas frecuentes del dolor de cuello abarcan rigidez, punzadas, ardor y limitación en la movilidad, afectando la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tensiones cotidianas influyen de manera directa en la aparición y el mantenimiento del dolor de cuello. La profesora Julia Treleaven, citada por The Guardian, señala que muchas personas acumulan tensión muscular en la región cervical, en especial en los músculos trapecios, sin advertirlo hasta que surge el malestar.

Durante las pausas laborales, conviene dedicar unos segundos a evaluar si los hombros están tensos y, si es así, relajarlos conscientemente junto con la mandíbula. La práctica de ejercicios de respiración profunda y la atención plena ayudan a disminuir la tensión y favorecen un estado de mayor relajación.

La calidad del sueño también resulta determinante. Según el Dr. Rocco Cavaleri, mantener una rutina nocturna con estiramientos suaves o caminatas breves puede contribuir a reducir la tensión muscular y mejorar el descanso. La posición al dormir es relevante: los expertos sugieren apoyar el cuello en una postura neutra y cómoda para evitar sobrecargas innecesarias.

Hábitos saludables como el manejo activo del estrés y el cuidado del sueño forman parte de las recomendaciones principales de instituciones como la Clínica Cleveland y la Universidad de Harvard para prevenir y aliviar el dolor de cuello.

Qué hacer cuando el dolor no cesa

La consulta médica es fundamental si el dolor de cuello es persistente, irradia a extremidades o se acompaña de fiebre y pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dolor persiste y es incómodo, profesionales de la salud recomiendan comenzar con tratamientos conservadores. Analgésicos y relajantes musculares permiten controlar el dolor y la inflamación en las etapas iniciales. Además, la fisioterapia guiada por especialistas es fundamental para fortalecer la musculatura cervical y recuperar la movilidad.

En algunos casos, los médicos pueden sugerir terapias complementarias, como masajes, acupuntura o el uso de dispositivos portátiles para aliviar las molestias. Solo cuando estas medidas resultan insuficientes y existe riesgo de daño estructural, se consideran procedimientos invasivos, como inyecciones de esteroides o cirugía, siempre bajo estricta valoración médica.

Aunque la mayoría de los episodios de dolor de cuello no revisten gravedad, existen situaciones en las que resulta imprescindible consultar a un especialista. Los expertos de la Clínica Cleveland y la Universidad de Harvard destacan ciertos síntomas de alarma:

Dolor intenso que no mejora con el tiempo

Dolor que se irradia a brazos o piernas

Debilidad, hormigueo o entumecimiento en extremidades

Dolor acompañado de fiebre o pérdida de peso inexplicada

La presencia de estos signos puede indicar una condición subyacente más grave, como una lesión neurológica, infección o enfermedad sistémica. En estos casos, la evaluación médica es crucial para establecer un diagnóstico preciso y aplicar el tratamiento adecuado.