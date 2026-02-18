Salud

Día Internacional del Síndrome de Asperger: seis recomendaciones para acompañar y brindar apoyo

En exclusiva para Infobae, Ineco destacó la importancia de adaptar el entorno, promover la comunicación explícita y comprender las necesidades sensoriales y cognitivas de quienes se encuentran dentro del espectro autista

Guardar
El perfil Asperger se caracteriza
El perfil Asperger se caracteriza por pensamiento lógico, intereses intensos y enfoque en detalles (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una fecha que invita a reflexionar sobre un perfil particular dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Si bien el término “Asperger” ya no se utiliza como diagnóstico formal en las clasificaciones actuales, continúa siendo una referencia frecuente para describir a personas con lenguaje formal conservado, inteligencia promedio o superior y diferencias específicas en la comunicación social y la flexibilidad cognitiva.

Desde la actualización de los manuales diagnósticos internacionales, estas características se integran dentro del espectro autista.

El cambio no implica que el perfil haya desaparecido, sino que se entiende como parte de una misma condición neurobiológica con distintos niveles de apoyo.

Un modo particular de procesar la información

El ajuste de expectativas y
El ajuste de expectativas y la reducción de la sobrecarga sensorial favorecen la integración y el desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con perfil Asperger suelen presentar un pensamiento lógico, detallado y profundo, con intereses específicos e intensos. Sin embargo, pueden tener dificultades para interpretar normas sociales implícitas, ironías o cambios inesperados en la rutina.

No se trata de falta de empatía, sino de una forma distinta de procesar la información social. Muchas veces la comprensión emocional está presente, pero no es automática ni intuitiva: requiere un procesamiento más consciente”, explica la doctora Paloma Bamondez, miembro del Departamento de Psiquiatría de INECO.

El desafío no está en la capacidad afectiva, sino en la lectura rápida de claves sociales no explícitas.

Cuando el reconocimiento llega tarde

El perfil Asperger no ha
El perfil Asperger no ha desaparecido, sino que se integra en el espectro autista con necesidades de apoyo diferenciadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la infancia, este perfil puede pasar inadvertido, sobre todo cuando el rendimiento académico es bueno y no hay retraso en el lenguaje. El diagnóstico suele llegar en la adolescencia o la adultez, cuando aumentan las demandas sociales, laborales y emocionales.

En ese contexto, es frecuente que aparezcan ansiedad, agotamiento o sensación de desajuste, especialmente en personas que han sostenido durante años un fuerte camuflaje social: observar, imitar y ensayar conductas para encajar.

“Muchas personas consultan por ansiedad, agotamiento o dificultades vinculares, y recién en ese proceso se comprende que su trayectoria responde a un perfil del espectro. El diagnóstico suele traer alivio porque organiza la historia personal”, señala la doctora Mariana Kes, miembro también del Departamento de Psiquiatría de INECO.

En la infancia, este perfil
En la infancia, este perfil puede pasar inadvertido, sobre todo cuando el rendimiento académico es bueno y no hay retraso en el lenguaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro rasgo característico es la sensibilidad sensorial. Ruidos intensos, luces fuertes o entornos sociales muy estimulantes pueden resultar abrumadores. No es una cuestión de tolerancia emocional, sino de umbrales neurobiológicos distintos.

A esto se suma una menor flexibilidad cognitiva: los cambios imprevistos o la ambigüedad pueden generar alto malestar. “Cuando el entorno es previsible y claro, la persona funciona mucho mejor. Muchas dificultades no desaparecen, pero disminuyen notablemente si el contexto se ajusta al modo en que ese cerebro procesa la información”, agrega la doctora Mariana Kes.

El diagnóstico como herramienta de comprensión

Recibir un diagnóstico no implica encasillarse, sino comprender la propia trayectoria. Permite ajustar expectativas, identificar fortalezas y diseñar estrategias más acordes al funcionamiento individual.

La evidencia muestra que el mayor impacto positivo no proviene de intentar “corregir” a la persona, sino de adaptar el entorno: mayor previsibilidad, comunicación explícita, reducción de sobrecarga sensorial y respeto por los tiempos individuales.

Recomendaciones para acompañar este perfil dentro del espectro

Ante la sospecha, una evaluación clínica integral es fundamental para orientar apoyos adecuados.

Comprender para incluir

Hablar de esta fecha no implica reinstalar una categoría diagnóstica ya superada, sino comprender mejor un perfil específico dentro del espectro autista.

En el marco del 18 de febrero, la invitación es a avanzar hacia una mirada más actualizada y respetuosa: entender que el autismo no es uniforme, que existen múltiples trayectorias y que la inclusión comienza cuando el entorno deja de exigir homogeneidad y empieza a reconocer la diversidad neurobiológica.

Temas Relacionados

Salud mentalDía Internacional del Síndrome de AspergerSíndrome de AspergerIneco

Últimas Noticias

No solo perros: los pequeños animales domésticos también favorecen la salud mental infantil

Dos investigaciones europeas revelaron que la convivencia estable con hámsteres, conejos, tortugas o peces brinda beneficios emocionales a los niños

No solo perros: los pequeños

Por qué la nueva guía alimentaria de Estados Unidos genera debate entre médicos y científicos del mundo

Diversos expertos internacionales han expresado reservas sobre las pautas dietarias 2025-2030. Ahora, dos grupos de experto publicaron sendos análisis en The Lancet que fueron destacados por el prestigioso cardiólogo Eric Topol

Por qué la nueva guía

Un estudio científico reveló que la escasez fomenta la cooperación entre personas desconocidas

Una investigación en el Reino Unido halló la influencia del ambiente en la decisión de brindar apoyo a quienes lo necesitan. Qué implican los resultados

Un estudio científico reveló que

Ser vegetariano no parece frenar el crecimiento de los niños, según un estudio

Healthday Spanish

Ser vegetariano no parece frenar

La mayoría se saltan la tarea de fisioterapia, lo que ralentiza su recuperación

Healthday Spanish

La mayoría se saltan la
DEPORTES
Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

Los expedientes secretos de Dibu Martínez: el gesto que lo hizo arquero de Selección y la atajada que sorprendió a la FIFA

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

Los memes que dejó la victoria de River Plate ante Ciudad de Bolívar: Gallardo, Juanfer Quintero y el pibe Freitas, los elegidos

TELESHOW
El gesto de Luck Ra

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

INFOBAE AMÉRICA

‘Los Simpson’, un fenómeno cultural

‘Los Simpson’, un fenómeno cultural de 800 capítulos: “Seguiremos hasta dentro de mil años”, desafía Matt Groening

La reedición de ‘Posesión’, de A. S. Byatt, es una invitación a apreciar el poder de la literatura

Un videojuego convierte a los museos en escenario de robos “con justa causa”

Amigos, helados y Dostoievski: consejos básicos para una vida más larga y saludable

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán