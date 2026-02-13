La preocupación por la vida saludable en la Generación Z podría poner en riesgo su salud mental

Un grupo de amigas adolescentes comparte una merienda saludable(Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por alcanzar una vida saludable y libre de excesos se ha convertido en un rasgo distintivo de la Generación Z.

Según un reporte de Hello! Magazine, la búsqueda de bienestar perfecto en los jóvenes puede poner en riesgo su salud mental y emocional.

Este fenómeno, identificado por psicólogos, se manifiesta a través de hábitos estrictos y una autoexigencia creciente, que en ocasiones reemplaza el ocio tradicional por actividades consideradas saludables.

La llamada generación 0.0 ha optado por reducir e incluso eliminar el consumo de alcohol, priorizando la abstinencia como una vía para ejercer control sobre el cuerpo y la mente.

De acuerdo con expertos consultados por Hello! Magazine, este cambio de paradigma se refleja en la vida social de los jóvenes, quienes reemplazan salidas nocturnas convencionales por reuniones matutinas, encuentros con bebidas sin alcohol como los mocktails y actividades físicas en grupo.

Estas nuevas formas de socialización han ganado terreno, instalando una rutina que, lejos de liberar presión, puede incrementarla.

La psicóloga Silvia dal Ben, citada por el medio, adviertió sobre el riesgo de los extremos en la adopción de hábitos saludables.

Dal Ben señaló que, aunque estas prácticas promueven el cuidado físico, una mentalidad de “todo o nada” puede resultar perjudicial para la salud mental.

En ocasiones reemplaza el ocio tradicional por actividades consideradas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este tipo de mentalidad no solo es poco realista, sino totalmente insostenible a largo plazo”, afirmó la especialista.

La presión por mantener un comportamiento saludable de manera constante puede generar estrés, frustración y sensación de fracaso.

Según el análisis de los especialistas, la obsesión con la vida sana ha dado lugar a trastornos como la ortorexia, caracterizada por una preocupación excesiva por la pureza alimentaria.

Dal Ben destacó que la presión social y los estándares promovidos por la industria del bienestar intensifican este fenómeno, contribuyendo al aislamiento y a la desconexión social de quienes buscan cumplir con dichas expectativas.

La autoexigencia se convierte entonces en una barrera para disfrutar de la vida cotidiana y de los vínculos sociales.

El impacto psicológico de esta tendencia se expresa en sentimientos de culpa y ansiedad cada vez que se interrumpe la rutina saludable establecida.

Saltarse una comida, faltar a una sesión de ejercicio o excederse en una salida puede provocar remordimientos y malestar emocional.

Se manifiesta a través de hábitos estrictos y una autoexigencia creciente, que en ocasiones reemplaza el ocio tradicional por actividades consideradas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Hello! Magazine, estos sentimientos afectan la capacidad de los jóvenes para disfrutar de eventos sociales y fortalecen la percepción de que cualquier desvío representa una falla personal.

La transformación del ocio tradicional hacia actividades enfocadas en el autocuidado también repercute en las redes de apoyo social.

Dal Ben sostiene que la socialización y el esparcimiento cumplen un rol esencial en la salud emocional.

“Socializar y salir no solo es una forma de relajarse; es una oportunidad para fortalecer lazos y obtener beneficios genuinos para el bienestar”, explica la psicóloga en diálogo con Hello! Magazine.

La disminución de estos espacios puede debilitar el sentido de pertenencia y limitar las oportunidades de recibir contención emocional.

Ante el desafío de sostener una vida “impecable”, la especialista recomienda cambiar el enfoque y buscar un equilibrio entre el autocuidado y la vida social.

resulta fundamental tanto el cuidado físico como a los vínculos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dal Ben sugirió evitar posturas extremas y aceptar cierto grado de flexibilidad en las rutinas diarias.

Reconoce el valor del apoyo social, que considera indispensable para la resiliencia y la felicidad.

“La verdadera salud consiste en un equilibrio entre el autocuidado y el cultivo de las relaciones personales”, enfatizó en Hello! Magazine.

En este contexto, la generación más joven enfrenta el reto de proteger su salud mental mientras navega entre los beneficios y las exigencias del bienestar moderno.

Para alcanzar una existencia plena, resulta fundamental conceder espacio tanto al cuidado físico como a los vínculos personales. Solo así es posible construir una vida que integre salud, bienestar y relaciones sólidas.