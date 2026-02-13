Inmunoterapia subcutánea contra el cáncer: qué es y por qué cambia los tratamientos oncológicos

La inmunoterapia subcutánea permite una administración más rápida y sencilla en pacientes con cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de una nueva inmunoterapia subcutánea anti PD-1 contra el cáncer en Argentina marca un avance relevante para el tratamiento de tumores sólidos. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó a comienzos de este mes sobre la autorización para el uso de nivolumab en su versión subcutánea, que posibilita una aplicación rápida y menos invasiva.

La administración por vía subcutánea elimina la necesidad de catéteres y acorta el tiempo de atención médica, ya que la medicación se aplica en apenas tres a cinco minutos.

La inmunoterapia subcutánea consiste en la inyección de fármacos bajo la piel, diseñados para potenciar el sistema inmune y atacar las células tumorales. A diferencia de la vía endovenosa tradicional, que exige de 30 a 60 minutos y el uso de catéteres, la modalidad subcutánea simplifica el procedimiento tanto para los pacientes como para el sistema sanitario.

Nivolumab subcutáneo representa una alternativa menos invasiva frente a la vía endovenosa tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ana Laura Mendaña, médica especialista en oncología clínica del Instituto Alexander Fleming, explicó a Infobae que “la eficacia es la misma” que en los tratamientos tradicionales. “Los estudios demuestran que es exactamente igual, independientemente de la vía de administración. Lo que sí, es mucho más cómoda, tiene mucho menos tiempo” de aplicación, puntualizó la especialista.

El nuevo esquema aprobado incluye las mismas indicaciones que la formulación endovenosa de nivolumab: cáncer de pulmón de células no pequeñas, melanoma (tanto metastásico como adyuvante), carcinoma renal, cáncer de cabeza y cuello, tumores esofágicos y gástricos, cáncer colorrectal con inestabilidad microsatelital alta, linfoma de Hodgkin clásico y cáncer de vejiga avanzado o metastásico. El esquema y la frecuencia del tratamiento se mantienen, y solo varía el modo de aplicación.

Entre las ventajas principales, la administración subcutánea favorece la adherencia al tratamiento, reduce el tiempo de permanencia en hospitales y brinda mayor comodidad. Valeria Cáceres, directora del área médica del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, afirmó a Infobae que “esto mejora la adherencia del paciente y la calidad de vida porque implica mucho menor tiempo en el hospital de día y es una inyección que se coloca en minutos”. Además, este sistema puede optimizar recursos y eficiencia en los servicios de oncología.

La aprobación de la inmunoterapia subcutánea marca un avance relevante en oncología argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la doctora Cáceres, la tendencia internacional es avanzar hacia la formulación subcutánea de más inmunoterapias oncológicas. “La idea es que todas las inmunoterapias van a ir hacia la vía subcutánea justamente para esto, no solamente nivolumab; también pembrolizumab está en vías de realizar la formulación subcutánea", puntualizó la especialista. Esta evolución busca facilitar el acceso, simplificar los tratamientos y mejorar la experiencia de los pacientes en distintas patologías oncológicas.

Especialistas advierten que, aunque la ANMAT aprobó su uso para todos los tumores sólidos ya habilitados en la versión intravenosa, la disponibilidad real de la inmunoterapia subcutánea aún no es uniforme en todo el sistema de salud argentino. “El acceso es dispar e irregular en la gran mayoría de las situaciones”, indicó una nota del Instituto Alexander Fleming publicada en Infobae.

La doctora Mendaña señaló a Infobae que “la droga que se aprobó en nuestro país hace poquitos días es específicamente una inmunoterapia, un agente que se llama nivolumab. Si la droga está aprobada por ANMAT, debería estar disponible tanto en organismos públicos como privados. Esa es la teoría. En la práctica, siempre cuesta muchísimo más incorporar drogas nuevas en organismos públicos. Es muy reciente y puede llevar unos días hasta que se agilizan todos los procesos, pero debería estar disponible en ambos ámbitos”.

Especialistas destacan el impacto en la calidad de vida y la adherencia al tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Cáceres remarcó que “esta presentación es muy reciente y no está disponible en todos los sistemas de salud. No así la endovenosa, que sí está disponible. La ventaja es que esto mejora la adherencia del paciente y la calidad de vida porque implica mucho menor tiempo en el hospital de día y es una inyección que se coloca en minutos”.

Según datos internacionales, la experiencia del sistema sanitario del Reino Unido mostró que la introducción de inmunoterapias subcutáneas podría liberar hasta 1.000 horas mensuales de atención combinada entre pacientes, enfermería, farmacia y médicos, optimizando significativamente los recursos hospitalarios.

El aporte argentino en la investigación internacional fue relevante. El estudio de fase III CheckMate‑67T, que validó la seguridad y eficacia de la inmunoterapia subcutánea, incluyó a 495 pacientes, de los cuales 167 fueron tratados en ocho instituciones médicas del país.

La disponibilidad de inmunoterapia subcutánea no es uniforme en todo el sistema de salud argentino (Freepik)

Según dijo María Victoria Costanzo (MN 107692), subjefa del Servicio Oncología Mamaria del Instituto Alexander Fleming en una nota anterior de Infobae, “si bien estas terapias están disponibles en Argentina, el acceso a las mismas es dispar e irregular en la gran mayoría de las situaciones. Este es un tema acuciante en este momento. Por otra parte, es importante señalar que en nuestro país, al igual que a nivel internacional, existen numerosos centros de investigación avanzada que ofrecen alternativas terapéuticas que, en ocasiones, superan el estándar convencional”.