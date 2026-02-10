¿La leche de avena es realmente saludable? Qué dice la ciencia y recomendaciones de nutricionistas

Algunas variedades de leche de avena están fortificadas con vitaminas B, calcio y vitamina D para mejorar su valor nutricional en dietas vegetarianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche de avena se ha convertido en la bebida predilecta para quienes buscan una alternativa vegetal a la tradicional de vaca. Este producto, elaborado a partir de la planta y agua, ha conquistado a consumidores de todo el mundo por su textura cremosa y sabor suave, características que la han posicionado como favorita en cafeterías, desayunos y recetas caseras.

La creencia popular sostiene que se trata de una opción saludable, especialmente dentro de una alimentación basada en plantas o para quienes presentan intolerancia a la lactosa. Su imagen de bebida nutritiva y respetuosa con el medio ambiente ha impulsado su consumo, al punto de desplazar a otras alternativas vegetales como la de almendras o de soya en muchas preferencias.

Sin embargo, la leche de avena no está exenta de críticas ni posibles riesgos para la salud. Diversos especialistas en nutrición han advertido sobre ciertos aspectos de su composición y su impacto en el organismo. Estas advertencias han abierto el debate sobre si realmente se trata de una alternativa tan beneficiosa como sugiere la tendencia actual.

Críticas y riesgos asociados al consumo de leche de avena

La popularidad de esta bebida ha estado acompañada de un creciente escrutinio por parte de la comunidad científica y expertos en nutrición. Uno de los principales señalamientos apunta al elevado contenido de carbohidratos que presenta, en comparación con otras alternativas vegetales o la de vaca. Según especialistas citados por The Independent, una sola taza de leche de avena puede contener cerca de 16 gramos de carbohidratos, un valor similar al de un pedazo de pan.

Especialistas advierten sobre el alto contenido de carbohidratos en la leche de avena, que puede ocasionar picos de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos nutrientes se traduce en picos rápidos de glucosa en sangre, un aspecto especialmente sensible para personas con diabetes o quienes buscan controlar sus niveles de azúcar, explicó la dietista titulada Nour Zibdeh en la revista Prevention. A diferencia de la opción de vaca, que aporta proteínas y grasas capaces de equilibrar la absorción de azúcares, la bebida a base de avena es baja en estos nutrientes clave. Esta composición puede generar fluctuaciones en la energía y la sensación de saciedad, lo que representa una desventaja nutricional.

Otra crítica frecuente de la ciencia se relaciona con los azúcares y aceites añadidos. Muchas marcas comerciales incorporan edulcorantes, estabilizantes y aceites vegetales para mejorar textura y sabor, lo que puede incrementar el aporte calórico y alterar el perfil nutricional del producto. Además, suele clasificarse como un alimento ultraprocesado debido a los tratamientos industriales a los que se somete, un factor que algunos estudios vinculan con mayores riesgos de salud a largo plazo.

Los expertos también advierten sobre la presencia potencial de gluten por contaminación cruzada durante el procesamiento, un riesgo relevante para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Frente a estos elementos, la recomendación general es revisar cuidadosamente las etiquetas y optar por versiones sin azúcares añadidos ni aditivos innecesarios.

Beneficios nutricionales y funcionales de la leche de avena

Sin embargo, la bebida también ofrece beneficios que van más allá de su origen vegetal y sabor agradable. Entre sus principales ventajas, destaca la capacidad de adaptarse a múltiples necesidades dietéticas. Al no contener lactosa, soja ni frutos secos, resulta una alternativa segura para quienes presentan alergias o intolerancias a estos componentes.

Dietistas recomiendan revisar etiquetas y acompañar la leche de avena con fuentes de proteínas y grasas para mejorar el equilibrio de macronutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos fuertes de la leche de avena es su textura cremosa y su dulzor natural, cualidades que la han convertido en la preferida de muchos consumidores para preparar cafés, licuados y cereales. Esta similitud con la leche de vaca en cuanto a cuerpo y sabor facilita su incorporación en diversas recetas y bebidas.

En el plano nutricional, algunas variedades están fortificadas con vitaminas del grupo B, como la riboflavina (B2) y la B12. Estos micronutrientes son esenciales para la salud general y la producción de energía, especialmente en dietas basadas en plantas, enfatiza Caroline Hind en la revista Naturable. Además, suele añadirse calcio y vitamina D para reforzar el aporte de estos nutrientes clave en la salud ósea, desarrolla la Clínica Cleveland.

Asimismo, contiene betaglucano, una fibra soluble presente en la avena que puede ayudar a reducir el colesterol LDL (“malo”). Este mecanismo contribuye potencialmente a la salud cardiovascular, ya que el betaglucano forma una sustancia gelatinosa en el intestino capaz de unirse al colesterol y limitar su absorción, según un estudio científico.

Desde una perspectiva ambiental, presenta una huella ecológica menor que la leche de vaca y que otras alternativas vegetales como la de almendras. Su producción requiere menos agua, menos tierra y genera menos emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia de la leche de vaca, la de avena incluye fibra dietética, lo que aporta beneficios adicionales a la salud digestiva y puede contribuir a una mejor regulación intestinal.

Recomendaciones de expertos

Según las dietistas citadas por The Independent, el principal consejo es acompañar la leche de avena con fuentes adicionales de proteínas y grasas. De esta forma, se logra un mejor equilibrio de macronutrientes y se evita que la bebida provoque picos bruscos en los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, se sugiere combinar un café con leche de avena con huevos o yogur griego en el desayuno. También aconsejan leer atentamente las etiquetas de los productos. Las versiones comerciales pueden contener azúcares añadidos, emulsionantes y aceites vegetales que alteran el perfil nutricional esperado. Los especialistas aconsejan elegir aquellas opciones que incluyan principalmente avena y agua, sin aditivos innecesarios.

Para quienes buscan controlar la ingesta de carbohidratos, las expertos sugieren considerar alternativas con menor contenido de este nutriente, como la leche de almendras o de soya sin azúcar, que presentan un mejor balance entre proteínas, grasas y carbohidratos.

En el caso de personas con diabetes o que necesiten regular los niveles de glucosa, la recomendación es optar por bebidas vegetales más ricas en proteínas y bajas en azúcares, como la leche de soya. Este ajuste ayuda a mantener estable el azúcar en sangre y a evitar fluctuaciones energéticas.