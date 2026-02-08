Salud

Qué tipo de ejercicio recomiendan en Harvard para prevenir la fragilidad ósea

Expertos de la Universidad destacan que un entrenamiento clave estimula la densidad mineral y ayuda a prevenir el deterioro óseo con el paso de los años

El entrenamiento de fuerza se consolida como una herramienta clave para preservar la salud más allá de la estética muscular. Frente a los desafíos que impone el envejecimiento, la evidencia científica demuestra que fortalecer los músculos es uno de los recursos más eficaces para proteger el sistema óseo y evitar complicaciones graves como la osteoporosis.

El entrenamiento de fuerza ha dejado de ser solo una estrategia para desarrollar masa muscular. Según la Harvard Medical School, fortalecer los músculos a través de ejercicios de resistencia también mejora la salud ósea, un aspecto esencial para prevenir la osteoporosis y el riesgo de fracturas.

La práctica regular de ejercicios como el levantamiento de pesas, el uso de bandas elásticas o el entrenamiento con el propio peso corporal genera estímulos que refuerzan la estructura ósea.

Osteoporosis: una epidemia silenciosa con impacto global

La osteoporosis representa una preocupación creciente de salud pública a escala mundial, con millones de personas afectadas y más de dos millones de fracturas atribuidas a esta enfermedad cada año, según la Harvard Medical School.

Las fracturas de cadera son especialmente alarmantes, ya que seis de cada diez personas que se fracturan la cadera nunca recuperan por completo su nivel anterior de independencia. Esta pérdida de autonomía afecta significativamente la calidad de vida y eleva los costos sanitarios.

¿Por qué se debilitan los huesos con la edad?

El impacto de la osteoporosis se intensifica con el envejecimiento. A partir de los 40 años, la inactividad física y una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D generan una pérdida anual de masa ósea cercana al 1%, alerta la Harvard Medical School.

Los huesos de la cadera, la columna vertebral y las muñecas —los más propensos a fracturas— son los que más se benefician de la estimulación mecánica del ejercicio. Esta fragilidad ósea también se ve agravada por factores hormonales, como la disminución de estrógenos en las mujeres postmenopáusicas, y por condiciones crónicas como la diabetes o el uso prolongado de corticoides.

Las investigaciones respaldadas por la Harvard Medical School demuestran que el entrenamiento de fuerza no solo ayuda a ralentizar la pérdida ósea, sino que puede aumentar la densidad de los huesos en personas de todas las edades.

Al aplicar cargas controladas mediante rutinas de resistencia, se estimula la actividad de los osteoblastos, las células responsables de regenerar el tejido óseo. Este proceso de remodelación es fundamental para mantener huesos fuertes y flexibles ante impactos o caídas.

Beneficios integrales para la vida diaria y la prevención de enfermedades

Más allá de la protección ósea, el entrenamiento de fuerza contribuye a reducir el riesgo de caídas, mejora la estabilidad y el equilibrio, y fortalece la coordinación motriz. Entre los beneficios adicionales se destacan el aumento de la autonomía, el mantenimiento de la movilidad y una mayor vitalidad, factores que facilitan las actividades cotidianas y el autocuidado.

Además, diversos estudios asociaron este tipo de ejercicios con un mejor control de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la artritis y las patologías cardiovasculares, según la Harvard Medical School.

Claves para comenzar el entrenamiento de fuerza de manera segura

Para incorporar el entrenamiento de fuerza de forma segura, los especialistas recomiendan iniciar bajo supervisión profesional, especialmente en personas con antecedentes de lesiones o enfermedades óseas. Es importante adaptar los ejercicios al estado físico de cada individuo, priorizar movimientos técnicamente correctos y avanzar de forma progresiva en la intensidad.

La regularidadal menos dos a tres veces por semana— y la variedad de ejercicios que involucren grandes grupos musculares potencian los resultados, siempre respetando los límites individuales y evitando el sobreesfuerzo.

Practicar actividades que sometan los huesos a tensión, como el levantamiento de pesas, el uso de bandas de resistencia o ejercicios funcionales, se presenta como una estrategia eficaz para contrarrestar la pérdida natural de masa ósea asociada al envejecimiento.

Así, las recomendaciones de la Harvard Medical School refuerzan el papel preventivo del entrenamiento de fuerza en todas las etapas de la vida, posicionándolo como un pilar fundamental para la salud integral.

