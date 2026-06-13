Un estudio halló que vapear tras dejar de fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón

El uso de cigarrillos electrónicos después de dejar de fumar incrementa el riesgo de morir por cáncer de pulmón frente a quienes abandonan ambos hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el tabaco y pasar al vapeo implica un riesgo superior de cáncer de pulmón, según el mayor estudio hasta la fecha, realizado con más de 4,5 millones de personas en Corea del Sur. Expertos citados por New Scientist advierten que, aunque vapear tras dejar de fumar reduce el peligro en comparación con quienes siguen fumando, persiste una amenaza considerable para la salud.

El uso de cigarrillos electrónicos después de dejar de fumar incrementa el riesgo de morir por cáncer de pulmón frente a quienes abandonan ambos hábitos. Sin embargo, quienes optan por vapear tras dejar el tabaco presentan un riesgo menor que quienes continúan fumando, según datos recientes.

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El riesgo relativo es un 56% más alto entre exfumadores que vapean comparado con los que dejan tanto el tabaco como los cigarrillos electrónicos.

La investigación fue dirigida por Yeon Wook Kim de la Universidad Nacional de Seúl. El equipo siguió durante cinco años a más de 4,5 millones de fumadores adultos que participaban en el Programa Nacional de Salud de Corea del Sur.

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Los participantes fueron clasificados en tres grupos: fumadores actuales, exfumadores a corto plazo (que no fumaban desde 2018) y exfumadores a largo plazo (sin consumo desde 2014). Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2023, se documentaron 35.887 casos de cáncer de pulmón y 12.807 muertes relacionadas. El análisis diferenció a quienes abandonaron el tabaco por completo, a quienes recurrieron al vapeo y a quienes siguieron fumando.

Según New Scientist, la mayoría de personas que busca dejar de fumar recurre a los cigarrillos electrónicos como estrategia para reducir el daño. Sin embargo, algunos estudios cuestionan la seguridad de estos dispositivos.

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Comparativa de riesgos para quienes dejan de fumar

Los exfumadores que usaron cigarrillos electrónicos después de dejar el tabaco tuvieron un 56% más de riesgo de morir por cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores encontraron que los exfumadores que usaron cigarrillos electrónicos después de dejar el tabaco tuvieron un 56% más de riesgo de fallecer por cáncer de pulmón que quienes abandonaron ambos productos.

No obstante, ese riesgo seguía siendo inferior al de las personas que nunca dejaron de fumar. El estudio destaca que, aunque vapear tras dejar el cigarro representa un peligro adicional, todavía es una medida preferible a continuar con el tabaco convencional.

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Estos resultados llevan a los expertos a matizar los mensajes públicos sobre la reducción de daños, y a subrayar que dejar totalmente tanto el tabaco como el vapeo brinda la mayor protección.

Qué se sabe de los efectos del vapeo en la salud

El estudio realizado en Corea del Sur identifica una clara relación entre el vapeo y el aumento de muertes por cáncer de pulmón, pero los autores hacen hincapié en que aún no se ha demostrado una relación causal definitiva.

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Según información de New Scientist, algunos químicos presentes en los cigarrillos electrónicos están vinculados con daño en el ADN, estrés oxidativo y cambios epigenéticos, factores que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades graves, incluidas formas de cáncer.

El texto advirtió que el vapeo y los cigarrillos electrónicos quedaron bajo análisis por su vínculo con formas de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos en animales han mostrado que la exposición continuada al aerosol de estos dispositivos puede inducir cáncer pulmonar, aunque faltan evidencias que confirmen estos mecanismos en humanos.

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Los autores de la investigación recomiendan ampliar el estudio a otras poblaciones fuera de Corea del Sur y mantener la investigación activa antes de cambiar regulaciones sanitarias.

Opiniones de expertos sobre el uso de cigarrillos electrónicos tras dejar de fumar

La imagen de seguridad atribuida a los cigarrillos electrónicos fue cuestionada por Becky Freeman de la Universidad de Sídney, quien declaró a New Scientist que estos dispositivos “absolutamente no son tan poco riesgosos como se afirmó inicialmente” y aconsejó agotar otros métodos probados antes de optar por el vapeo.

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Por su parte, Nicole Lee, profesora de la Universidad Curtin en Australia, remarcó la importancia del hallazgo para quienes ya han dejado de fumar. Sostuvo que abandonar tanto el tabaco como el vapeo ofrece la mayor protección contra el cáncer de pulmón, y que quienes no puedan dejar ambos hábitos deben buscar asesoramiento especializado.

La especialista australiana recomendó buscar asesoramiento especializado a quienes no puedan dejar el tabaco y el vapeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, Bernard Stewart de la Universidad de Nueva Gales del Sur señaló a New Scientist la necesidad de realizar más estudios antes de adoptar medidas regulatorias sobre los cigarrillos electrónicos. Insistió en que la evidencia debe expandirse a nivel internacional para tomar decisiones informadas sobre políticas de salud pública.

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Implicaciones para la salud pública y recomendaciones

El crecimiento del uso de cigarrillos electrónicos como alternativa para dejar de fumar ha impulsado el debate internacional sobre su efectividad y riesgos. Los datos de Corea del Sur indican que, aunque el vapeo representa una estrategia de reducción de daños, no está exenta de peligros y siempre es preferible dejar ambos hábitos por completo.

El estudio recalca que reducir el riesgo no significa eliminarlo, lo que obliga a las autoridades sanitarias a divulgar mensajes claros y evitar que nuevas generaciones desarrollen dependencia de estos dispositivos.

De acuerdo con información compartida por New Scientist, las recomendaciones deben adaptarse al contexto individual. Es esencial facilitar el acceso a métodos probados para dejar de fumar y continuar investigando los efectos reales del vapeo en la salud individual y colectiva.