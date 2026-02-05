Expertos de Harvard alertaron sobre el uso de IA como terapeuta: “Si te impide buscar ayuda es un problema”

Expertos de Harvard advierten sobre los riesgos de reemplazar la terapia profesional con inteligencia artificial en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración acelerada de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental ha encendido alertas entre especialistas de Harvard. El uso de chatbots y herramientas digitales genera interrogantes sobre sus beneficios y riesgos, especialmente cuando se presentan como alternativa al apoyo profesional.

Un reciente simposio en la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard, reseñado por Harvard Gazette, reunió a expertos para debatir los límites y desafíos de estas tecnologías en la atención psicológica.

Las advertencias del uso de IA como terapeuta

Durante el encuentro, moderado por Alvin Powell, editor deHarvard Gazette, los especialistas alertaron sobre el peligro de sustituir la interacción humana por sistemas automatizados. “Estamos en medio de una epidemia de soledad y una crisis de salud mental”, afirmó Elizabeth Lunbeck, profesora de historia de la ciencia en Harvard, en la mesa redonda. Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas presentan algún tipo de trastorno mental en el mundo, mientras las tasas de suicidio siguen en aumento, especialmente entre jóvenes.

El profesor de psicología Matthew Nock advirtió: “Muchas de las conversaciones que tenemos ahora sobre los chatbots las tuvimos antes sobre las redes sociales o la televisión. Son herramientas. Debemos usarlas para maximizar sus beneficios y minimizar posibles daños”. Los expertos enfatizaron que, aunque la tecnología puede ser útil, no debe reemplazar el apoyo profesional.

Especialistas señalan que los chatbots de IA no deben sustituir el apoyo humano ni la intervención profesional en casos críticos de salud mental (Imagen ilustrativa Infobae)

Lunbeck evocó los orígenes del uso tecnológico en salud mental, citando el chatbot ELIZA, percibido como casi humano por algunos usuarios: “Hay algo muy atractivo en esta tecnología que, después de tantos años, aún no comprendemos del todo”, señaló.

Jordan Smoller, profesor de psiquiatría, destacó que los chatbots “aprovechan parte de la maquinaria con la que solemos identificar conexiones y rápidamente tendemos a antropomorfizarlos”, lo cual incrementa el riesgo de atribuirles capacidades humanas.

Cómo afecta la tecnología a la salud mental

El panel analizó la función de validación emocional y el papel de los sistemas como “espejo” para el usuario. Nock explicó: “En terapia digo ‘sí’ mucho más que ‘no’, porque validar tiene beneficios evidentes”. Lunbeck recordó la tradición clínica, donde el terapeuta debía funcionar como un espejo para el paciente. “Ahora nos quejamos de que los chatbots lo hagan. Pero eso también es parte de la función tradicional del terapeuta”, indicó.

Según Harvard Gazette, los especialistas subrayaron los riesgos cuando la tecnología obstaculiza la búsqueda de ayuda profesional. Lunbeck fue enfática: “Si te impide buscar ayuda, es un problema”. En situaciones extremas, alertó: “Si responde a tu ideación suicida con un ‘¡Bien, vamos, chica!’, es terrible”.

Nock subrayó la urgencia de unir tecnología y evidencia científica: “Hay gente muriendo ahora. Pongamos el mejor tratamiento posible en manos de la gente, probémoslo científicamente y mejoremos lo que existe, pero siempre como complemento, no como sustituto del apoyo humano”.

El 75% de los jóvenes accede a información de salud mental en redes sociales, donde la desinformación y los diagnósticos incorrectos proliferan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panel identificó la diferencia entre el apoyo emocional automatizado y la auténtica terapia psicológica. Lunbeck pidió mayor regulación: “Hay que presionar más a las empresas y prestar atención a la regulación. ¿Qué es terapia y qué es apoyo emocional? Si pasas cinco horas conectado, que el bot te sugiera tomar un descanso”.

El entorno digital y su impacto en los jóvenes fue otro foco central. Smoller advirtió que el 75% de los jóvenes accede a información sobre salud mental en redes sociales, donde abunda la desinformación y el uso incorrecto de etiquetas psiquiátricas: “No siempre es buena información”.

Las claves del debate

Nock compartió experimentos donde algoritmos ayudaron a identificar personas en riesgo y canalizarlas hacia servicios de emergencia, lo que incrementó en un 25% el uso de ayuda especializada.

Karestan Koenen, profesora especializada en trauma, presentó un estudio en Kenia con una app para el tratamiento del TEPT que redujo síntomas en personas sin acceso a consulta presencial: “Estamos observando efectos positivos que antes no se habrían logrado. Sin embargo, el contacto con facilitadores humanos sigue siendo indispensable”.

Smoller sostuvo: “El principal problema de la atención en salud mental es el acceso. Espero que avancemos hacia una atención más precisa y que nos enfoquemos más en la prevención”.

Los expertos subrayaron que el contacto humano sigue siendo indispensable, incluso con los avances tecnológicos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lunbeck remarcó la existencia de una amplia variedad de personas que demandan apoyo, consejo o compañía y defendió la necesidad de preservar el diálogo humano directo: “Soy una firme defensora de que las cosas suceden realmente cuando las personas hablan entre sí”.

El panel coincidió en que la conexión social, y no únicamente la intervención tecnológica, resulta fundamental. Smoller recordó: “Durante la pandemia, quienes recibieron apoyo social al inicio tuvieron la mitad de prob

abilidades de desarrollar depresión grave”. Koenen enfatizó que incluso quienes presentan alto riesgo genético de depresión ven reducida su incidencia si cuentan con respaldo en su entorno.

Quiénes son los expertos que debatieron sobre el uso de IA como terapeuta

El simposio reunió a figuras destacadas de la comunidad científica de Harvard. Elizabeth Lunbeck, profesora de historia de la ciencia; Matthew Nock, profesor de psicología; Jordan Smoller, profesor de psiquiatría; y Karestan Koenen, experta en trauma, aportaron perspectivas complementarias sobre los desafíos y oportunidades que las herramientas digitales presentan en la atención en salud mental.

Alvin Powell (de izquierda a derecha), Elizabeth Lunbeck, Karestan Koenen, Jordan Smoller y Matthew Nock (Captura de video)

Los especialistas citados por Harvard Gazette insisten en que el impacto positivo de la tecnología depende de mantener el foco en el vínculo humano y en una regulación adecuada. El futuro, concluyeron, requiere buscar alternativas y herramientas que promuevan la socialización y el bienestar colectivo más allá de lo digital.