Cuál es la enfermedad autoinmune que puede confundirse con la depresión y dejar secuelas si no se trata

La encefalitis autoinmune es una inflamación cerebral causada por el propio sistema inmunológico que se suele confundir con estrés o depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encefalitis autoinmune es una enfermedad poco conocida capaz de transformar la vida de quienes la padecen y su entorno. Asimismo, de acuerdo con Mayo Clinic, sin tratamiento, “puede causar complicaciones graves e incluso la muerte”. Ante esta realidad, en los últimos años, el interés por este trastorno ha crecido gracias a los testimonios de pacientes y a los avances en diagnóstico, aunque la falta de información y la similitud de sus manifestaciones con el estrés o la depresión dificultan su detección temprana.

Este trastorno inmunológico ocurre cuando el sistema de defensa ataca por error el cerebro, generando inflamación. Según Katherine Y. Ko, investigadora postdoctoral en neurociencias, Universidad Monash, en un artículo en The Conversation, esta patología afecta a unas 14 personas por cada 100.000, aunque estudios recientes indican que la incidencia real podría ser mayor debido a mejoras en la detección.

Entre los síntomas más habituales figuran la confusión, el cansancio extremo, la lentitud mental, las dificultades de concentración y cambios de personalidad. De acuerdo con The Independent, estos signos suelen confundirse con fatiga crónica, depresión o ansiedad, lo que retrasa el reconocimiento y el tratamiento oportuno.

Síntomas difíciles de identificar y diagnóstico tardío

La variabilidad de estos síntomas, que muchas veces no se manifiestan de forma clara, contribuye a diagnósticos imprecisos o tardíos. Numerosos pacientes relatan que sus allegados perciben las dificultades como transitorias, utilizando expresiones como “más ansiosos, con menos confianza y con la mente nublada”, según testimonios recogidos por la experta.

Los síntomas principales de la encefalitis autoinmune incluyen confusión, cansancio extremo, lentitud mental y cambios de personalidad difíciles de identificar en etapas iniciales (Freepik)

En casos severos, la inflamación cerebral puede llevar a consecuencias irreversibles si no se recibe atención adecuada. Tal como advierte MedlinePlus, la encefalitis puede provocar “daño cerebral, accidente cerebrovascular o incluso la muerte”, lo que subraya la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento rápido para mejorar el pronóstico y reducir el riesgo de complicaciones graves

El estudio australiano citado por ambas fuentes indica que la inflamación afecta especialmente la función ejecutiva, la memoria y la capacidad de realizar tareas diarias simples, como mantener una conversación o gestionar horarios. Esto impacta la autonomía y dificulta la vida laboral y educativa.

The Independent informa que casi un tercio de las personas diagnosticadas con encefalitis autoinmune no regresa ni al empleo ni a los estudios debido a las dificultades persistentes en el pensamiento y la gestión emocional. Otras logran reincorporarse, pero requieren ajustes o más tiempo para completar sus tareas.

La enfermedad también repercute en el entorno social y familiar. Los familiares y cuidadores suelen enfrentarse a la incomprensión acerca de la naturaleza y gravedad del trastorno, especialmente cuando el paciente parece encontrarse bien físicamente. Este desajuste puede generar frustración, aislamiento social y tensiones familiares, advirtió Ko en The Conversation.

Diagnóstico y tratamiento: un camino complejo

Las pruebas para diagnosticar encefalitis autoinmune comprenden resonancia magnética, PET, EEG, análisis de sangre y líquido cefalorraquídeo, más evaluaciones cognitivas especializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico constituye un reto importante. No existe una prueba única que confirme la encefalitis autoinmune, por lo que los pacientes suelen someterse a una combinación de estudios médicos antes de obtener respuestas. Son habituales la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones (PET), el electroencefalograma (EEG), análisis de sangre y de líquido cefalorraquídeo, así como evaluaciones cognitivas para valorar memoria, atención y planificación, detalló The Independent.

El tratamiento debe comenzar tan pronto se sospeche el diagnóstico para reducir el riesgo de daño cerebral y mejorar las perspectivas de recuperación, al igual que evitar la progresión de la patología hacia un trágico final. El abordaje terapéutico más común combina corticoides para disminuir la inflamación, inmunoglobulina para controlar la respuesta inmune y medicamentos anticonvulsivos si existe riesgo de convulsiones.

Además, la rehabilitación cognitiva y el apoyo psicológico resultan esenciales para la recuperación funcional y emocional, según The Conversation. La evolución de la encefalitis autoinmune varía en cada caso. Algunas personas logran una recuperación total, mientras que otras requieren meses o años para restablecerse, sin que siempre sea posible alcanzar las capacidades previas a la enfermedad. El acompañamiento psicológico y la adaptación de las rutinas escolares y laborales son factores clave para el progreso del paciente.

El diagnóstico precoz y el enfoque multidisciplinar aumentan la posibilidad de recuperar independencia y confianza. Un entorno familiar que comprende la enfermedad, junto con terapias especializadas y apoyo social, favorece la reintegración laboral y social.

La falta de síntomas físicos evidentes dificulta el reconocimiento social de la encefalitis autoinmune y refuerza la importancia de la empatía y el apoyo familiar en la reinserción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto social de la encefalitis autoinmune

Más allá de los efectos sobre la salud, la encefalitis autoinmune transforma el entorno social y emocional de quienes la padecen. La falta de comprensión pública sobre la enfermedad y la ausencia de síntomas físicos evidentes dificultan el reconocimiento de las dificultades que enfrentan los pacientes en la vida diaria.

Esta situación puede generar barreras en la comunicación, falta de empatía y un sentimiento de aislamiento, reforzando la importancia de la contención familiar y de los equipos interdisciplinarios de apoyo.

Ante síntomas persistentes o preocupaciones sobre cambios cognitivos o emocionales, las fuentes recomiendan consultar en primer lugar al médico de cabecera. Este profesional puede orientar sobre los exámenes necesarios y, si corresponde, derivar al paciente a un neurólogo para una valoración detallada.