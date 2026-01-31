Salud

Una habitual conducta al dormir podría anticipar la demencia, según un estudio

La risa, gritos y movimientos bruscos al descansar fueron analizados por científicos que hallaron una relación entre la condición y el sueño REM

Guardar
Este trastorno nocturno puede presentarse
Este trastorno nocturno puede presentarse en cualquier grupo etario y no siempre está vinculado a enfermedades neurológicas previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia es una enfermedad que trasciende el envejecimiento normal y genera un profundo impacto tanto en quienes la sufren como en su entorno cercano. No es una única dolencia, sino un conjunto de enfermedades crónicas marcadas por el deterioro progresivo de las capacidades cognitivas y que afecta a millones de personas en todo el planeta.

Esta condición afecta funciones clave como la memoria, el pensamiento, la comprensión, el uso del lenguaje y la capacidad de razonar. Tal deterioro supera lo que se considera esperable en el proceso natural de envejecer, interfiriendo de manera significativa en la vida cotidiana de los pacientes.

Aunque durante años se utilizó el término “demencia senil”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que resulta incorrecto. La razón es que puede presentarse en cualquier grupo etario, no solo en personas mayores.

Ante este panorama, estudios científicos y expertos en la materia han hallado síntomas y problemas que derivan en la condición. Algunas señales nocturnas pueden anticipar problemas cognitivos en la adultez. El trastorno de conducta del sueño REM aislado (iRBD), que afecta hasta al 2 % de los adultos mayores, ha sido identificado por científicos como un posible indicador temprano de demencia.

El hábito nocturno que conduce a la demencia

El iRBD se caracteriza por la pérdida de la parálisis muscular normal durante el sueño, una fase llamada REM (movimientos oculares rápidos). Esta etapa se distingue por la intensa actividad cerebral y la limitación del movimiento muscular. Las personas con este trastorno pueden representar sus sueños, lo que se traduce en conductas físicas inusuales mientras duermen, como gritos, risas o movimientos bruscos.

El trastorno de conducta del
El trastorno de conducta del sueño REM aislado se identifica como un posible indicador temprano de demencia y párkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento nocturno, según investigadores de un estudio de Corea del Sur, podría convertirse en un marcador potencial para identificar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la demencia y el párkinson.

El diagnóstico temprano permitiría a los médicos vigilar de cerca la evolución cognitiva de los pacientes y anticipar posibles complicaciones. Entre las conductas más frecuentes se encuentran movimientos fuertes, patadas involuntarias o incluso golpes a quien esté acostado al lado. Estos episodios pueden resultar peligrosos tanto para el propio paciente como para quienes comparten la habitación.

La manifestación de estos comportamientos no está necesariamente ligada a la presencia de enfermedades neurológicas previas. El término “aislado” en iRBD indica que el trastorno se presenta sin que existan diagnósticos asociados de demencia, párkinson u otros cuadros neurodegenerativos en el momento de la aparición de los síntomas.

Este patrón de sueño alterado puede pasar desapercibido en las primeras etapas, ya que algunos síntomas pueden parecer simples reacciones a sueños intensos. Sin embargo, la persistencia y la intensidad de estas conductas físicas nocturnas suelen motivar la consulta médica y la posterior evaluación neurológica, indica el ensayo científico del Hospital Bundang de la Universidad Nacional de Seúl.

La demencia es un conjunto
La demencia es un conjunto de enfermedades crónicas que deterioran capacidades cognitivas clave como memoria, pensamiento y lenguaje (Imagen ilustrativa Infobae)

Los investigadores rastrearon un total de 198 pacientes con esta condición, una edad media de 66 años al momento del diagnóstico, y analizaron 320 parámetros neuropsicológicos. De este modo hallaron que, a lo largo de los años, quienes padecen este trastorno experimentan una reducción significativa en funciones como la atención, la memoria de trabajo y la memoria verbal y visual.

Entre las pruebas aplicadas, la de símbolos digitales mostró un descenso notable en la velocidad de procesamiento, la atención sostenida y la memoria operativa. Esta herramienta es especialmente sensible a daños cerebrales y suele emplearse para detectar demencia, envejecimiento y depresión.

El estudio observó que incluso los pacientes que no desarrollaron enfermedades neurodegenerativas graves durante el periodo de análisis presentaron un deterioro cognitivo gradual. En quienes vivieron con iRBD más de diez años, el deterioro se detectó en todos los casos, independientemente de la edad u otros factores personales.

Recomendación de los científicos

El estudio enfatiza la importancia
El estudio enfatiza la importancia de estrategias de monitoreo diferenciadas por sexo para mejorar intervenciones y preservar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación del deterioro cognitivo ha llevado a los especialistas a recomendar controles regulares para quienes presentan este trastorno, incluso si no han desarrollado enfermedades graves como la demencia o el párkinson. Subrayan la importancia de realizar evaluaciones neuropsicológicas periódicas. Este seguimiento ayuda a detectar cambios sutiles en la atención, la memoria y otras funciones cognitivas, lo que permite intervenir de forma oportuna y adaptar el tratamiento según la evolución de cada paciente.

El equipo científico sugiere también que las estrategias de monitoreo deben ser específicas para cada sexo, debido a las diferencias observadas en la progresión del deterioro cognitivo entre hombres y mujeres. Este enfoque personalizado podría mejorar la eficacia de las intervenciones y contribuir a preservar la calidad de vida de quienes conviven con iRBD durante largos periodos.

También resaltaron que continuarán con la necesidad de seguir investigando los mecanismos que originan estas diferencias, con el objetivo de desarrollar tratamientos más efectivos y adaptados a las características individuales de los pacientes.

Temas Relacionados

Sueño REMSueñoDormirDescansoDemenciaParkinsonSaludSalud MentalMemoriaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los riesgos ocultos que producen las olas de calor en la salud cerebral y las alteraciones cognitivas

Las temperaturas extremas incrementan la vulnerabilidad mental y afectan a la memoria, según estudios

Los riesgos ocultos que producen

Semillas de chía: por qué este superalimento ancestral mejora la digestión y la salud cardiovascular

Ricas en fibra, proteínas y grasas saludables, se consolidan como un aliado nutricional fácil de sumar a la dieta diaria. Especialistas explican cómo consumirlas de manera adecuada para integrarlas a las comidas cotidianas

Semillas de chía: por qué

Cómo la caminata del granjero mejora tu postura y tu vida diaria

Especialistas en entrenamiento destacan cómo esta práctica puede potenciar la postura, mejorar la estabilidad y optimizar el desempeño físico, convirtiéndose en una herramienta clave dentro de cualquier rutina

Cómo la caminata del granjero

Los beneficios que el cuerpo obtiene con solo 30 segundos de agua fría

Especialistas aseguran que la exposición breve al frío puede tener efectos positivos para la salud, desde activar el organismo hasta mejorar el estado de ánimo

Los beneficios que el cuerpo

Cómo una palta al día puede cambiar tu salud, según la ciencia

Consumir en porciones moderadas, se asocia a beneficios para la salud cardiovascular y la calidad de la dieta. Investigaciones recientes analizan cómo este alimento puede mejorar el perfil nutricional sin aportar excesos calóricos cuando se incorpora con equilibrio

Cómo una palta al día
DEPORTES
Viajó a Arabia Saudita para

Viajó a Arabia Saudita para asumir como DT, lo secuestraron antes de llegar y un detalle le salvó la vida: “Es una película”

El curioso caso de Aron Anselmino: Chelsea lo repescó, generó la furia del Borussia Dortmund y ahora lo volverían a ceder

San Lorenzo empata con Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La tajante frase de Christian Horner sobre su futuro en la Fórmula 1 tras ser señalado como posible comprador de Alpine

Faustino Oro lo hizo otra vez: le empató a Vasili Ivanchuk, una de las leyendas del ajedrez

TELESHOW
Wanda Nara usó su nuevo

Wanda Nara usó su nuevo tema para apuntar contra Mauro Icardi: “Ya me imagino”

Luego de la avioneta y el beso, Ángela Torres compartió su felicidad con Marcos Giles en redes

El fuerte enojo de Juana Repetto con una seguidora que criticó la nueva habitación de su hijo: “¿Vivís en Disney amiga?”

La reflexión de Chano antes de empezar la gira de Tan Biónica: “¿Por qué dejar de hacer lo que amamos?”

La drástica decisión que tomaron Daniela Celis y Thiago Medina para la crianza de sus hijas: “Todo vale la pena”

INFOBAE AMÉRICA

El Observatorio Cubano de Conflictos

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

Ataques de tiburón en Hawái: científicos explican el pico inusual que se repite cada año

Fumar de vez en cuando no es seguro: el cigarrillo ocasional también daña el corazón y los pulmones

“El Agente Secreto” pone a Recife en el mapa: fanáticos recorren los escenarios de la película nominada al Óscar

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo