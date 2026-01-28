Sinusitis crónica: cómo identificarla y qué tratamientos aconsejan los especialistas

La sinusitis crónica afecta a millones de adultos y niños con congestión nasal, presión facial y malestar persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respirar sin molestias es un desafío persistente para quienes conviven con sinusitis crónica, una afección que afecta a millones de personas y que, según Mayo Clinic y la Harvard Medical School, puede transformar la vida cotidiana en una experiencia marcada por la congestión nasal, la presión facial y el malestar.

La inflamación prolongada de los senos paranasales, que caracteriza a esta enfermedad, impide el drenaje normal de la mucosidad y genera síntomas que pueden extenderse durante al menos doce semanas, incluso en presencia de tratamiento.

Qué es la sinusitis crónica y cómo se manifiesta

La sinusitis crónica, también denominada rinosinusitis crónica, implica una hinchazón persistente de los espacios situados en el interior de la nariz y la cabeza.

La inflamación prolongada de los senos paranasales puede dificultar el drenaje de mucosidad y producir síntomas durante más de doce semanas (Canva)

De acuerdo con Mayo Clinic, esta condición resulta frecuente tanto en adultos como en niños y suele dificultar la respiración por la nariz, además de producir dolor, sensibilidad e hinchazón en la zona de los ojos y la frente.

Entre los síntomas más comunes, la institución médica destaca el goteo nasal con moco espeso, el goteo posnasal, la congestión, la reducción del olfato y del gusto y, en ocasiones, molestias en los oídos, los dientes o la garganta.

Según la Harvard Medical School, la sinusitis crónica puede derivar en episodios recurrentes de dolor de cabeza y tos, y su persistencia la diferencia de la sinusitis aguda, que suele estar vinculada a infecciones virales de corta duración. En la forma crónica, la fiebre es poco habitual, mientras que el cansancio y el mal aliento se reportan con frecuencia.

Causas, factores de riesgo y complicaciones

La sinusitis crónica se manifiesta con dolor de cabeza, reducción del olfato y gusto, goteo nasal espeso y molestias en oídos y garganta (Crédito: Freepik)

Harvard Medical School y Mayo Clinic coinciden en que las causas específicas de la sinusitis crónica pueden permanecer desconocidas, aunque se reconocen ciertos factores que contribuyen a su aparición o la agravan.

Entre ellos figuran las infecciones respiratorias frecuentes, la presencia de pólipos nasales, alteraciones anatómicas como el tabique desviado, infecciones dentales y la exposición continua a contaminantes, incluido el humo de cigarrillo.

La sinusitis crónica puede complicarse en casos raros. Mayo Clinic advierte sobre el riesgo de que la infección se extienda hacia la órbita ocular, lo que puede perjudicar la visión, o hacia el sistema nervioso central, originando meningitis.

Otras complicaciones, como la osteomielitis o la celulitis infecciosa, aunque poco frecuentes, requieren atención médica inmediata.

Cuándo buscar atención médica y cómo prevenir la sinusitis crónica

Mayo Clinic y Harvard Medical School aconsejan buscar atención médica si los síntomas de sinusitis crónica duran más de diez días o empeoran

Ambas instituciones médicas recomiendan consultar a un profesional si los síntomas duran más de diez días, no mejoran con el tratamiento o si se presentan episodios repetidos de sinusitis. Es fundamental buscar atención urgente ante signos de infección grave, como fiebre, hinchazón alrededor de los ojos, dolor intenso de cabeza, alteraciones visuales, confusión o rigidez de cuello.

La prevención, según Mayo Clinic y la Harvard Medical School, se basa en medidas como evitar el contacto con personas enfermas, lavarse las manos con frecuencia, controlar las alergias bajo supervisión médica y reducir la exposición a contaminantes ambientales o humo de tabaco.

El uso de un humidificador en ambientes secos y su limpieza regular también contribuyen a disminuir el riesgo de sinusitis crónica.

Solución salina nasal: una herramienta para el manejo de los síntomas

El uso de solución salina nasal ayuda a humedecer las membranas, aliviar la congestión y mejorar los síntomas de la sinusitis crónica sin efectos secundarios (Freepik)

Entre las estrategias recomendadas, el uso de solución salina nasal (spray) destaca por su eficacia y seguridad. Mayo Clinic sostiene que este método ayuda a humedecer las membranas mucosas, diluir la mucosidad y facilitar la eliminación de partículas irritantes, alérgenos y contaminantes.

La solución salina se compone exclusivamente de agua purificada, cloruro de sodio y bicarbonato de sodio, careciendo de fármacos activos, lo que permite su utilización frecuente sin riesgo de dependencia ni efectos secundarios asociados.

La aplicación adecuada requiere orientar la boquilla hacia la parte posterior y la pared lateral de la nariz, inhalando suavemente para distribuir el líquido. El procedimiento puede realizarse varias veces al día, según las necesidades de cada persona, y complementa otras medidas como mantener una hidratación óptima, dormir con la cabeza elevada y evitar factores que agravan la congestión.

Tanto Mayo Clinic como la Harvard Medical School resaltan que la solución salina nasal se considera una opción segura para el tratamiento sintomático de la sinusitis crónica. Su uso puede aliviar la congestión y mejorar la calidad de vida, en especial en quienes experimentan síntomas persistentes a pesar de otras intervenciones.