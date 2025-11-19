Salud

Por qué algunas personas sufren goteo nasal constante: cuándo preocuparse, según expertos

Esta afección, definida por una secreción nasal continua, puede tener causas benignas o señalar problemas importantes, por lo que expertos de Cleveland Clinic recomiendan consultar al médico si los síntomas persisten

Guardar
El goteo nasal constante, o
El goteo nasal constante, o rinorrea crónica, afecta la calidad de vida y puede tener causas diversas según la Cleveland Clinic (Canva)

El goteo nasal constante, conocido médicamente como rinorrea crónica, es una molestia habitual que afecta la calidad de vida de muchas personas. Aunque solía asociarse a cuadros alérgicos leves, la Cleveland Clinic advirtió que este síntoma tenía orígenes diversos, algunos de los cuales requerían atención médica especializada.

De acuerdo con el Dr. Josué Limage, médico de familia de la institución, existen al menos seis motivos principales para la secreción nasal persistente, que abarcan desde afecciones comunes hasta problemas de mayor gravedad.

La rinorrea crónica se define como la presencia prolongada o continua de secreción nasal, más allá de los episodios típicos de resfriado. La Cleveland Clinic subrayó que, aunque la mayoría de los casos resultaron benignos, fue fundamental identificar la causa subyacente para determinar el tratamiento adecuado y descartar complicaciones.

Principales causas del goteo nasal constante

A continuación, se describen las causas más frecuentes y algunas menos comunes asociadas con la rinorrea crónica.

1. Alergias

Las alergias representan la causa más común. El sistema inmunitario, al detectar sustancias como el polen, el polvo o la caspa de mascotas, provoca una producción excesiva de mucosidad. Según el Dr. Limage, quienes padecen alergias experimentaron también estornudos, tos crónica y picazón en ojos o garganta.

Las alergias son la causa
Las alergias son la causa más frecuente de secreción nasal persistente, con síntomas como estornudos y picazón en ojos o garganta (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchas personas desarrollan alergias durante la vida adulta, incluso en etapas avanzadas. Cuando aparecen síntomas compatibles, se contemplan pruebas específicas.

2. Rinitis no alérgica

La rinitis no alérgica constituye otra causa frecuente. En estos casos, la inflamación o irritación de la mucosa nasal no responde a factores alérgicos, sino a otros desencadenantes identificados por la Cleveland Clinic: cambios hormonales (como durante la menstruación, el embarazo o la menopausia), uso de medicamentos (antidepresivos, betabloqueadores, antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos orales y descongestionantes en aerosol), consumo de alimentos picantes, exposición a olores fuertes, estrés y variaciones climáticas.

El Dr. Limage enfatizó que el estrés puede ocasionar rinitis no alérgica, cuyos síntomas a menudo se confunden con los propios de una alergia.

3. Sinusitis crónica

La sinusitis crónica provoca inflamación
La sinusitis crónica provoca inflamación de los senos paranasales y requiere tratamiento médico para evitar complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sinusitis crónica implica inflamación de los senos paranasales durante más de 12 semanas, lo que origina secreción nasal durante periodos prolongados. El Dr. Limage indicó que estos cuadros necesitan tratamiento médico, habitualmente con antibióticos o esteroides.

4. Pólipos nasales

Los pólipos nasales son crecimientos benignos en la mucosa nasal o en los senos paranasales. Estos incrementan la producción de mucosidad, causando congestión y pérdida del olfato. En algunos casos, se controlan con medicamentos, mientras que en otros se valora la intervención quirúrgica.

5. Fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR)

La fuga de líquido cefalorraquídeo puede ocurrir a raíz de traumatismos craneales o cirugías. El goteo resulta unilateral y se percibe con sabor salado o metálico. Esta situación requiere atención médica inmediata, ya que deriva en infecciones graves, como la meningitis.

Los pólipos nasales aumentan la
Los pólipos nasales aumentan la producción de mucosidad y pueden causar congestión y pérdida del olfato en pacientes (Freepik)

6. Tumores paranasales

Los tumores malignos en la nariz o en los senos paranasales, aunque poco frecuentes, generan secreción nasal persistente de un solo lado, junto con dolor, cefalea o sangrado.

Señales de alerta y recomendaciones

Identificar los signos de alarma es clave para decidir cuándo acudir al médico. Cleveland Clinic recomendó solicitar atención profesional si la secreción nasal se asocia con sangre, sabor salado o metálico, cambio de color del moco (de transparente a amarillo o verde), o cuando solo afecta una fosa nasal. Estos síntomas pueden indicar infecciones graves, lesiones o tumores.

Cleveland Clinic recomienda consultar al
Cleveland Clinic recomienda consultar al médico si la secreción nasal se asocia con sangre, sabor metálico o afecta solo una fosa nasal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, la rinorrea crónica se alivia mediante antihistamínicos o remedios caseros. Sin embargo, Cleveland Clinic enfatiza la importancia de identificar la causa específica para recibir el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones.

Así, quienes presentan este síntoma tienen la posibilidad de recuperar el bienestar y dejaron de depender de los pañuelos diariamente.

Temas Relacionados

Rinorrea crónicaGoteo nasal constanteJosué LimageEstados UnidosSenos paranasalesCleveland ClinicalergiasAlergiasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

5 cambios alimentarios respaldados por Harvard para perder peso sin pasar hambre

Nutricionistas de Eatingwell y especialistas en salud recomiendan ajustes sencillos en la alimentación diaria que permiten bajar de peso, mantener la saciedad y disfrutar la comida sin realizar dietas estrictas

5 cambios alimentarios respaldados por

Cuáles son los cuatro factores invisibles que pueden ralentizar el metabolismo y cómo evitarlo

Nutricionistas y expertos en metabolismo señalan a Eatingwell que ciertos elementos poco conocidos pueden afectar la eficiencia energética del cuerpo. Por qué detectar y modificar estos hábitos es clave para potenciar el bienestar a largo plazo

Cuáles son los cuatro factores

Grasa abdominal: 9 factores que impiden eliminarla, según la ciencia

Dormir poco, estrés crónico, exceso de sal o falta de fibra están detrás de la dificultad para perder centímetros en la cintura. Recientes estudios identifican los principales factores que frenan la reducción de grasa abdominal

Grasa abdominal: 9 factores que

Los 7 síntomas en la piel que pueden anticipar enfermedades ocultas, según expertos

Desde manchas hasta coloración inusual y picazón son algunas de las manifestaciones cutáneas que podrían ser signos tempranos de trastornos hormonales, hepáticos, cardíacos o metabólicos. Cuándo son señales de alarma, según especialistas consultados por The Telegraph

Los 7 síntomas en la

Cómo ayuda el potasio a calmar los calambres

Mantener niveles adecuados de este mineral es esencial para evitar espasmos y debilidad, según expertos internacionales, quienes recomiendan una dieta rica en alimentos frescos para asegurar el correcto funcionamiento muscular y nervioso

Cómo ayuda el potasio a
DEPORTES
Lewis Hamilton reveló su rutina

Lewis Hamilton reveló su rutina matutina y los cambios en su estilo de vida para mantenerse vigente en la Fórmula 1

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel abatió

El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el sur del Líbano

Ejercicios para tonificar los muslos sin ir al gimnasio: efectivos y fáciles de hacer en casa

EEUU intensificó sus maniobras militares con ejercicios de fuego real en el Mar Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Zelensky llegó a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán