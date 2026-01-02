6 alimentos avalados por la ciencia que ayudan a aliviar la congestión nasal

La congestión nasal puede aliviarse con alimentos hidratantes y antiinflamatorios recomendados por expertos en resfriados y alergias(Imagen Ilustrativa Infobae)

La congestión nasal es uno de los síntomas más frecuentes y molestos durante los resfríos y las alergias estacionales. Aunque no existe una cura definitiva para estas afecciones, el equipo de expertos de Verywell Health indica que ciertos alimentos pueden ayudar a mitigar las molestias por su efecto hidratante, antiinflamatorio o por su capacidad de generar alivio temporal en las vías respiratorias.

La congestión suele estar asociada a diversas afecciones respiratorias y se vincula con el estancamiento e inflamación de los conductos nasales, lo que dificulta la respiración y afecta la calidad del sueño.

Si bien la medicación de venta libre puede aliviar los síntomas, los expertos de Verywell Health subrayan que un ajuste en la dieta, priorizando alimentos hidratantes y antiinflamatorios, puede ser útil como apoyo en el manejo de la congestión.

Seis alimentos recomendados para respirar mejor

La Dra. Angela Ryan Lee y el equipo de especialistas de Verywell Health identifican seis opciones alimentarias que actúan a través de diferentes mecanismos: favorecen la hidratación, aportan propiedades antiinflamatorias, ayudan a reducir la mucosidad o estimulan temporalmente las vías respiratorias.

1. Caldo tibio

El consumo de líquidos calientes, como las sopas claras, contribuye a diluir la mucosidad y facilita la limpieza nasal. Los expertos afirman: “El caldo de pollo, en particular, tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan al cuerpo a combatir el resfriado”. La evidencia recogida por Verywell Health muestra que quienes recurren al caldo de pollo suelen experimentar alivio más rápido y mejoría de los síntomas.

El caldo de pollo ofrece propiedades antiinflamatorias y ayuda a diluir la mucosidad, facilitando la limpieza de los conductos nasales (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Té caliente

Beber té caliente proporciona hidratación y, gracias al vapor, ayuda a despejar las vías nasales. El té contiene catequinas, antioxidantes asociados con la disminución de la congestión. Según estudios citados por Verywell Health, quienes consumen té verde con frecuencia registran menos episodios de congestión nasal y secreción.

También pueden considerarse infusiones de manzanilla, saúco, jengibre o menta, aunque los especialistas advierten sobre los posibles riesgos de abusar de remedios herbales por sus interacciones con algunos fármacos.

3. Miel

La miel, sobre todo si se añade al té, suma propiedades antioxidantes y refuerza la inmunidad. El equipo de Verywell Health explica que su uso puede colaborar en el manejo de la tos y facilitar la eliminación de la mucosidad. Se debe evitar ofrecer miel a menores de un año por el riesgo de botulismo, según reportó un estudio.

La miel refuerza la inmunidad y apoya en el manejo de la tos y la eliminación de la mucosidad, aunque no debe darse a menores de un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Comidas picantes

Los alimentos picantes proporcionan un alivio rápido y pasajero frente a la congestión. Los pimientos contienen capsaicina, sustancia que actúa sobre las vías respiratorias y favorece, de forma temporal, su limpieza. Los expertos de Verywell Health recomiendan consumirlos con moderación, ya que el exceso puede generar inflamación y molestias.

5. Piña

Según reportó el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral, la piña se destaca por su contenido de bromelina, una mezcla de enzimas capaz de descomponer proteínas y ayudar a diluir la mucosidad, además de ejercer un efecto antiinflamatorio. También representa una fuente de vitamina C. Aunque la evidencia no es concluyente, Verywell Health señala que la bromelina podría resultar útil en casos de sinusitis y congestión.

La piña es fuente de bromelina, una enzima que ayuda a diluir la mucosidad, aporta efecto antiinflamatorio y contribuye a la salud respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Yogur probiótico

Frente a la creencia de que los lácteos agravan la congestión, los especialistas aclaran que el yogur con probióticos constituye una excepción: ofrece propiedades antiinflamatorias y aporta zinc, nutriente que apoya el sistema inmunitario. Optar por versiones naturales o griegas, bajas en azúcar, puede ayudar a prevenir resfriados y atenuar los síntomas. Se sugiere endulzar con frutas ricas en vitamina C o miel.

Cuándo es necesario consultar con un profesional

Si aparecen síntomas graves o persistentes como dificultad para respirar, incapacidad para ingerir alimentos, signos de deshidratación, fiebre prolongada o falta de mejoría tras diez días, Expertos de Verywell Health aconsejan buscar atención médica de inmediato.

Consultar a un profesional de la salud resulta esencial si la congestión nasal persiste, se acompaña de fiebre prolongada, dificultad para respirar o deshidratación (Crédito: Freepik)

Adoptar estos alimentos puede complementar el tratamiento sintomático, pero ante cualquier complicación o ausencia de mejoría, consultar con un profesional de la salud continúa siendo la decisión más segura.