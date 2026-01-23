Salud

Qué comer para mantener el cabello fuerte y saludable

Expertos aseguran que ciertos alimentos y nutrientes juegan un papel clave para conservar el pelo resistente, brillante y vital

Una alimentación equilibrada rica en
Una alimentación equilibrada rica en vitaminas esenciales resulta fundamental para fortalecer y mantener el cabello sano y resistente a la caída (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cabello fuerte y saludable no es solo cuestión de genética o productos cosméticos: lo que comemos cada día influye directamente en el aspecto y resistencia de nuestra melena. La ciencia respalda que una dieta equilibrada, rica en vitaminas y minerales, puede marcar la diferencia entre un cabello brillante y uno débil o propenso a la caída.

Según expertos de Sportlife, la ausencia de ciertos nutrientes específicos suele asociarse a la caída o debilitamiento del cabello, especialmente cuando la alimentación es insuficiente o el estrés afecta la absorción de nutrientes.

Yolanda Vázquez Mazariego, especialista en salud y actividad física citada por Sportlife, explicó que una alimentación adecuada resulta esencial para el crecimiento saludable del cabello y para prevenir su pérdida. Diversos nutrientes cumplen funciones específicas en este proceso biológico.

Vitaminas claves para el crecimiento y la fortaleza capilar

La salud capilar se encuentra estrechamente relacionada con la presencia adecuada de vitaminas esenciales en la dieta. Cada una cumple funciones específicas que contribuyen al crecimiento, la resistencia y el brillo del cabello.

1. Vitamina A

Es indispensable para la producción de sebo, sustancia que hidrata el cuero cabelludo y preserva la integridad de la fibra capilar. Según Mayo Clinic, zanahorias, boniatos, y espinacas son alimentos que aportan cantidades significativas de este nutriente.

Alimentos como zanahorias, boniatos y
Alimentos como zanahorias, boniatos y espinacas aportan vitamina A, fundamental para la salud del cabello según Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Complejo de vitaminas B

El grupo de vitaminas B desempeña un papel fundamental en la salud del cabello. La biotina (B7) interviene en el metabolismo de ácidos grasos y aminoácidos, favoreciendo el crecimiento y la fortaleza de los folículos pilosos. La niacina (B3) contribuye a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, facilitando el desarrollo capilar.

3. Vitamina B12

La vitamina B12 participa en la formación de glóbulos rojos responsables de transportar oxígeno a los folículos. Huevos, nueces, semillas y verduras de hoja verde son las principales fuentes de estas vitaminas, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

4. Vitamina C

La vitamina C actúa como antioxidante, protege los folículos pilosos del daño ocasionado por los radicales libres y participa en la producción de colágeno, proteína estructural esencial del cabello. Frutas cítricas, frutillas, pimientos y brócoli contienen este nutriente en cantidades relevantes. Además, la vitamina C favorece la absorción de hierro, mineral clave para la oxigenación de las raíces capilares.

La vitamina C, presente en
La vitamina C, presente en frutas cítricas y brócoli, protege el cabello como antioxidante y estimula la producción de colágeno indispensable (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Vitamina D

La vitamina D estimula los folículos pilosos y favorece el crecimiento del cabello. Una deficiencia puede derivar en debilidad o pérdida capilar. Sus principales fuentes son los pescados grasos, alimentos enriquecidos y la exposición adecuada a la luz solar, como señala la Academia Americana de Dermatología.

6. Vitamina E

La vitamina E mejora la circulación en el cuero cabelludo y protege los folículos del estrés oxidativo. Este antioxidante está presente en almendras, semillas de girasol, espinacas y aguacates.

Minerales y ácidos grasos clave para fortalecer el cabello

Entre los minerales, el hierro y el zinc resultan indispensables. La falta de hierro puede provocar una pérdida significativa de cabello, ya que este mineral permite el transporte de oxígeno a las células capilares.

El zinc interviene en la síntesis de proteínas y en la reparación de tejidos, además de regular la actividad de las glándulas sebáceas. Carnes magras, pescado, legumbres y frutos secos aportan estos minerales, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Los ácidos grasos omega-3, presentes
Los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados y semillas, nutren los folículos pilosos y favorecen la hidratación del cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio participa en la síntesis proteica y contribuye a la salud estructural de la fibra capilar. Los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos, semillas de lino, semillas de chía y nueces, nutren los folículos pilosos y favorecen la salud del cuero cabelludo, ayudando a mantenerlo hidratado y flexible, lo que previene la sequedad y la inflamación.

Recomendaciones para el cuidado integral del cabello

Mantener una alimentación variada que incluya alimentos ricos en vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, además de asegurar una buena absorción de nutrientes, constituye una estrategia eficaz para promover tanto el crecimiento como la fortaleza del cabello. Es fundamental evitar dietas restrictivas que puedan comprometer el aporte de micronutrientes y procurar una hidratación adecuada.

Diversas instituciones, como la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Dermatología, subrayan la importancia de los controles médicos ante una pérdida de cabello excesiva, ya que puede indicar tanto déficits nutricionales como problemas de salud subyacentes.

Las instituciones sanitarias destacan la
Las instituciones sanitarias destacan la importancia de consultar al médico ante una pérdida de cabello excesiva, posible señal de problemas de salud

Una rutina de cuidado capilar que combine una dieta equilibrada, higiene adecuada y la reducción del estrés contribuirá a conservar un cabello fuerte, sano y resistente a la caída.

