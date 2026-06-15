Guatemala

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

El conteo oficial indica que las llegadas desde Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 7 de junio fueron atendidas con vuelos y buses, bajo el Plan Retorno al Hogar

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Personas de espaldas en un mostrador de servicio; se ven letreros de "Plan Retorno al Hogar", una flecha verde, y pasos de proceso numerados
Personas en Guatemala realizan trámites para el programa Plan Retorno al Hogar, que ofrece asistencia en el proceso de retorno de migrantes al país. (IGM Guatemala)

Entre el 1 de enero y el 7 de junio de 2026, 27.554 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos y México ingresaron a Guatemala, según registros del Instituto Guatemalteco de Migración. El flujo fue atendido con el Plan Retorno al Hogar y con el Centro de Atención y Registro, una estructura estatal que busca convertir la recepción en un proceso de reintegración social, comunitaria y laboral.

La operación se realizó por medio de 236 vuelos y 218 buses coordinados por autoridades de ambos países, de acuerdo con el IGM. En ese mismo esquema, más de 19 mil personas recibieron apoyo de transporte hacia sus comunidades de origen y más de 1,400 lograron incorporarse al mercado laboral.

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Entre la población atendida de manera interinstitucional hubo 2.601 mujeres, 431 niñas, niños y adolescentes acompañados, 259 niñas, niños y adolescentes no acompañados y 262 unidades familiares, de acuerdo con el IGM. El organismo indicó que cada grupo recibió un trato diferenciado según sus necesidades y condiciones de vulnerabilidad.

Varias personas en una explanada de concreto. Personal con chalecos de alta visibilidad, uno de ellos empujando una silla de ruedas. Conos naranjas y edificios urbanos al fondo
Personal del Instituto Guatemalteco de Migración asiste a personas en una explanada, incluyendo a un individuo en silla de ruedas, en un contexto urbano. (IGM Guatemala)

El dato sintetiza el primer año de funcionamiento del Centro de Atención y Registro, conocido como CAR, ubicado en instalaciones de Fegua, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El director general del IGM Danilo Rivera afirmó que ese centro forma parte de la segunda fase del Plan Retorno al Hogar, orientada a la recepción, atención y acompañamiento de migrantes guatemaltecos retornados.

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El centro emitió más de 13 mil documentos y gestionó más de 900 licencias

Durante su primer año de operaciones, el CAR atendió a más de 27 mil personas migrantes retornadas, según el IGM. Entre los servicios prestados figuran la emisión de más de 13 mil antecedentes penales y policiacos, la gestión de más de 900 licencias de conducir y el acompañamiento en la elaboración de currículums vitae.

Ese bloque responde a una necesidad concreta de quienes regresan al país: recuperar documentación, acreditar capacidades y facilitar su inserción laboral. De acuerdo con el IGM, la atención también incluyó apoyo psicoemocional durante una etapa de adaptación y reconstrucción de proyectos de vida.

Las personas retornadas son recibidas en los Centros de Recepción de Retornados de la Ciudad de Guatemala cuando llegan por vía aérea y en Tecún Umán, San Marcos, cuando retornan por vía terrestre, según el IGM. En ambos lugares se ofrece orientación sobre servicios y programas disponibles a través del Plan Retorno al Hogar.

El plan busca validar habilidades adquiridas en el exterior y vincular a los retornados con empleo

El Plan Retorno al Hogar contempla la certificación y validación de conocimientos y competencias adquiridas en Estados Unidos y México, según el IGM. Ese proceso se realiza con apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad y del Ministerio de Educación.

El programa también incluye atención psicológica y médica, además de acciones de vinculación laboral coordinadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el sector privado, de acuerdo con el IGM.

La estrategia se inscribe en las atribuciones del instituto bajo el Código de Migración y la Política Migratoria Nacional, que establecen mecanismos de atención integral para garantizar un retorno digno y promover la reintegración.

Rivera sostuvo que uno de los principales logros del CAR ha sido escuchar de manera directa a las personas retornadas para identificar necesidades, capacidades y aspiraciones.

Al cierre del primer año del centro, dijo: “Este primer aniversario representa un avance significativo en los mecanismos y procesos que el Estado de Guatemala impulsa para la atención y reintegración de las personas migrantes retornadas, reafirmando el compromiso de construir oportunidades para quienes regresan al país”.

De acuerdo con el IGM, gracias al respaldo de Tigo también se entregaron más de 16 mil chips o tarjetas SIM con tiempo de aire para facilitar la comunicación de los retornados con sus familias y redes de apoyo. Rivera extendió además un reconocimiento al personal del instituto y a los equipos de trabajo de todas las entidades participantes por su labor durante el primer año de funcionamiento del CAR.

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