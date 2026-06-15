Panamá

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

La tasa de morosidad a abril de este año se situó en 8.5%, superior a los niveles de otros productos financieros, como los préstamos hipotecarios o de automóvil

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano sujetando cinco tarjetas de crédito de distintos colores (negro, rojo, verde y azul) con chips EMV dorados visibles.
En el mercado panameño existe una amplia variedad de tarjetas de crédito, reflejo de las múltiples posibilidades de acceso a financiamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saldo de las tarjetas de crédito en el sistema bancario alcanzó al cierre de abril de este año los $2,977 millones, un crecimiento de 7.4%, respecto al mismo período del año anterior.

La cifra da cuenta de la importancia que tiene este producto financiero en las decisiones de consumo de los panameños, para atender necesidades de liquidez, compras y gastos asociados al consumo cotidiano.

Durante abril de 2026 las estadísticas revelan que en Panamá se activaron 22,604 nuevas tarjetas de crédito bancarias, consolidándose como el primer producto de mayor colocación seguido de los préstamos personales, de acuerdo con la APC Experian.

PUBLICIDAD

Experian es una compañía global con operaciones en 32 países y que en 2024 adquirió a la Asociación Panameña de Crédito (APC), hasta entonces el principal buró de crédito en Panamá, que centralizaba la información financiera de los ciudadanos y empresas, facilitando decisiones de crédito seguras y transparentes.

El impacto de las tarjetas de crédito, según la fuente financiera, también trasciende hacia otros sectores, debido a que el comportamiento crediticio asociado a las tarjetas tiene efectos directos sobre el acceso futuro a financiamiento en otras industrias como retail, financieras, cooperativas e incluso servicios de telecomunicaciones, donde las entidades utilizan la información crediticia para evaluar el riesgo de los consumidores.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito, con tijeras a punto de cortarla. Al fondo, un portátil muestra la pantalla de Home Banking con la opción de cancelar suscripciones.
Recomiendan utilizar las tarjetas de crédito de manera responsable y dentro de la capacidad real de pago de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esto, APC Experian advierte que las tarjetas de crédito también registran en el país uno de los mayores desafíos en materia de calidad de cartera.

Y es que al cierre de abril de este año las tarjetas de crédito registran una tasa de morosidad de 8.5%, superior a los niveles observados en otros productos como préstamos hipotecarios o de automóvil.

Las tarjetas, se reitera, continúan figurando entre los segmentos que requieren mayor disciplina de pago por parte de los consumidores.

APC Experian explica que esta realidad cobra especial relevancia en temporadas de alto consumo, cuando las compras impulsivas pueden incrementar el riesgo de sobreendeudamiento y afectar el historial crediticio de las personas.

“Tal es el caso de eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, en la que experiencias pasadas muestran como los consumidores suelen aumentar sus gastos en categorías como entretenimiento, restaurantes, tecnología, viajes y compras vinculadas a las celebraciones”, sostiene.

Una mano introduciendo una tarjeta de crédito en un terminal de punto de venta, junto a dos televisores, uno de ellos mostrando un balón de fútbol en la pantalla.
Advierten que la compra de televisores para ver el Mundial de Fútbol podría disparar el uso de las tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el buró de crédito, los eventos que generan entusiasmo colectivo suelen impulsar el consumo, por lo que el crédito puede ser una herramienta útil para aprovechar oportunidades o distribuir gastos, “pero es fundamental utilizarlo de forma responsable y dentro de la capacidad real de pago de cada persona”.

Este miércoles 17 de junio la selección panameña de fútbol debutará por segunda vez en el Mundial, por lo que el agente económico advierte que se podría estar disparando el uso de las tarjetas de crédito para satisfacer las necesidades de consumo.

Ante esta situación de euforia colectiva, la APC Experian recomienda a los consumidores que las decisiones financieras, principalmente durante este periodo, se tomen con la debida planificación para evitar dificultades posteriores.

Puntual, insiste en que “así como una selección necesita estrategia para avanzar en la cancha, las finanzas personales también requieren planificación para obtener buenos resultados”.

Recomienda realizar compras con la tarjeta de crédito que se puedan cancelar en un plazo razonable, para evitar que los intereses aumenten el costo final, y que los descuentos asociados a eventos deportivos pueden representar oportunidades de ahorro, siempre que respondan a necesidades reales y no a compras impulsivas.

Temas Relacionados

TarjetasPanamáSectorBancarioConsumoMundialPréstamos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Jet Set da un giro judicial: Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por homicidio involuntario en República Dominicana

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la coerción contra Antonio y Maribel Espaillat López, prohibió su salida del país y aseguró bienes para una eventual reparación civil a las víctimas

Caso Jet Set da un giro judicial: Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por homicidio involuntario en República Dominicana

Uniformes, goles y segundas oportunidades: la doble jornada de los internos en Santa Ana

La fabricación de uniformes y la competencia en la cancha de fútbol conviven como parte de la experiencia carcelaria, ofreciendo a los internos oportunidades de participación y encuentro dentro del penal

Uniformes, goles y segundas oportunidades: la doble jornada de los internos en Santa Ana

La disputa entre bandas por el contrabando en la Zona Sur de Costa Rica desata balaceras y tentativas de sicariato

Un reporte confidencial de inteligencia, divulgado por CR Hoy, atribuye los episodios violentos del último año a la pugna por rutas de licores y tabaco, que ya se considera una amenaza ligada al crimen organizado

La disputa entre bandas por el contrabando en la Zona Sur de Costa Rica desata balaceras y tentativas de sicariato

República Dominicana registra 2,512 denuncias por maltrato a adultos mayores en los últimos cuatro años

El organismo estatal Conape, informó que entre enero de 2022 y junio de 2026 atendió reportes que incluyen agresiones físicas y psicológicas, abuso económico, abandono, negligencia y vulneraciones de derechos en República Dominicana

República Dominicana registra 2,512 denuncias por maltrato a adultos mayores en los últimos cuatro años

“Todo está controlado desde la granja hasta la cocina”: así funciona la producción alimentaria del Centro industrial de Santa Ana

El recinto articula áreas agrícolas, avícolas, panadería y cocina para abastecer a quince mil reclusos, con procedimientos de control, capacitación y tecnología en cada etapa de la producción de alimentos

“Todo está controlado desde la granja hasta la cocina”: así funciona la producción alimentaria del Centro industrial de Santa Ana

TECNO

¿El error más grande de Bill Gates? Así fue como Microsoft dejó ir a Android

¿El error más grande de Bill Gates? Así fue como Microsoft dejó ir a Android

Así será la transmisión de 9 horas de La Guerreras K-pop de Netflix para celebrar su aniversario

Mundial 2026 marca un récord en YouTube: el debut de Brasil fue el partido más visto en la historia

Fox comprará a Roku, pionera en streaming, en una operación valuada en USD 22.000 millones

El duelo España vs Cabo Verde se vuelve la búsqueda más popular del día en Google

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Oliver Tree y la fortuna que dejó el músico tras su muerte en Brasil

Mick Jagger descartó el retiro y anticipó el regreso de los Rolling Stones a los escenarios: “Estoy listo”

La última voluntad de Oliver Tree sobre su patrimonio: “Mi familia no va a recibir ni un centavo”

MUNDO

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

“La Ruta de la Seda del Crimen”: alerta por los servicios financieros chinos a los carteles mexicanos

Calor sin precedentes en Europa e invierno tibio en Australia: la señal que preocupa a los meteorólogos

Trump aseguró que los buques “empiezan a salir” por Ormuz y que el estrecho estará completamente abierto el viernes

Irán exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde con una resolución el acuerdo final con EEUU