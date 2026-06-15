Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

En el mercado panameño existe una amplia variedad de tarjetas de crédito, reflejo de las múltiples posibilidades de acceso a financiamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saldo de las tarjetas de crédito en el sistema bancario alcanzó al cierre de abril de este año los $2,977 millones, un crecimiento de 7.4%, respecto al mismo período del año anterior.

La cifra da cuenta de la importancia que tiene este producto financiero en las decisiones de consumo de los panameños, para atender necesidades de liquidez, compras y gastos asociados al consumo cotidiano.

Durante abril de 2026 las estadísticas revelan que en Panamá se activaron 22,604 nuevas tarjetas de crédito bancarias, consolidándose como el primer producto de mayor colocación seguido de los préstamos personales, de acuerdo con la APC Experian.

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Experian es una compañía global con operaciones en 32 países y que en 2024 adquirió a la Asociación Panameña de Crédito (APC), hasta entonces el principal buró de crédito en Panamá, que centralizaba la información financiera de los ciudadanos y empresas, facilitando decisiones de crédito seguras y transparentes.

El impacto de las tarjetas de crédito, según la fuente financiera, también trasciende hacia otros sectores, debido a que el comportamiento crediticio asociado a las tarjetas tiene efectos directos sobre el acceso futuro a financiamiento en otras industrias como retail, financieras, cooperativas e incluso servicios de telecomunicaciones, donde las entidades utilizan la información crediticia para evaluar el riesgo de los consumidores.

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Recomiendan utilizar las tarjetas de crédito de manera responsable y dentro de la capacidad real de pago de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esto, APC Experian advierte que las tarjetas de crédito también registran en el país uno de los mayores desafíos en materia de calidad de cartera.

Y es que al cierre de abril de este año las tarjetas de crédito registran una tasa de morosidad de 8.5%, superior a los niveles observados en otros productos como préstamos hipotecarios o de automóvil.

Las tarjetas, se reitera, continúan figurando entre los segmentos que requieren mayor disciplina de pago por parte de los consumidores.

APC Experian explica que esta realidad cobra especial relevancia en temporadas de alto consumo, cuando las compras impulsivas pueden incrementar el riesgo de sobreendeudamiento y afectar el historial crediticio de las personas.

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“Tal es el caso de eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, en la que experiencias pasadas muestran como los consumidores suelen aumentar sus gastos en categorías como entretenimiento, restaurantes, tecnología, viajes y compras vinculadas a las celebraciones”, sostiene.

Advierten que la compra de televisores para ver el Mundial de Fútbol podría disparar el uso de las tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el buró de crédito, los eventos que generan entusiasmo colectivo suelen impulsar el consumo, por lo que el crédito puede ser una herramienta útil para aprovechar oportunidades o distribuir gastos, “pero es fundamental utilizarlo de forma responsable y dentro de la capacidad real de pago de cada persona”.

Este miércoles 17 de junio la selección panameña de fútbol debutará por segunda vez en el Mundial, por lo que el agente económico advierte que se podría estar disparando el uso de las tarjetas de crédito para satisfacer las necesidades de consumo.

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Ante esta situación de euforia colectiva, la APC Experian recomienda a los consumidores que las decisiones financieras, principalmente durante este periodo, se tomen con la debida planificación para evitar dificultades posteriores.

Puntual, insiste en que “así como una selección necesita estrategia para avanzar en la cancha, las finanzas personales también requieren planificación para obtener buenos resultados”.

Recomienda realizar compras con la tarjeta de crédito que se puedan cancelar en un plazo razonable, para evitar que los intereses aumenten el costo final, y que los descuentos asociados a eventos deportivos pueden representar oportunidades de ahorro, siempre que respondan a necesidades reales y no a compras impulsivas.

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