Deportes

Una familia falsa y una investigación por tráfico de personas: la historia de Amad Diallo, héroe de Costa de Marfil ante Ecuador

Parte de la vida del delantero, que marcó sobre el final el único gol del encuentro por el Grupo E, se mantiene bajo un manto de misterio

Guardar
Google icon
Amad Diallo marcó el gol de la victoria frente a Ecuador (Reuters)
Amad Diallo marcó el gol de la victoria frente a Ecuador (Reuters)

El debut de Costa de Marfil en el Mundial 2026 estuvo marcado por un episodio que excede lo deportivo. Amad Diallo, atacante del Manchester United, anotó el gol que selló la victoria 1-0 sobre Ecuador en la primera jornada del Grupo E, pero su historia personal revela una trama de migración, identidades falsas y acusaciones de tráfico de personas. El trayecto de Diallo desde Abiyán hasta el fútbol europeo involucró documentos alterados, familias ficticias y la intervención de redes ilegales que facilitaron su entrada a Italia cuando era menor de edad.

El caso de Amad Diallo cobró notoriedad cuando, siendo aún adolescente, fue identificado por las autoridades italianas como uno de los menores africanos ingresados de forma irregular a través de una organización dedicada a falsificar identidades. En 2015, Diallo llegó a Italia con apenas 12 años y, según detalló The Athletic, figuraba en los papeles como hijo de su entrenador, Hamed Mamadou Traoré, y de una mujer llamada Marina Edwige Carine Teher, ambos desconocidos para él. El futbolista de origen marfileño también tenía como supuesto hermano a Hamed Junior Traoré, actual jugador del Olympique de Marsella, aunque posteriormente se comprobó que no existía vínculo sanguíneo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense en 2024, la fiscalía italiana sostuvo que Diallo y Junior Traoré fueron introducidos de contrabando en la región de Reggio Emilia por cinco adultos, entre los que se encontraba el propio Hamed Mamadou Traoré. La investigación, conocida como “Operación Baby Elephant”, derivó en 2017 en la detención de varios implicados, incluidos agentes y tutores que habrían dispuesto la llegada de al menos cinco menores a Europa con identidades adulteradas.

Amad Diallo juega en el Manchester United (Reuters)
Amad Diallo juega en el Manchester United (Reuters)

El impacto de este proceso trascendió el ámbito judicial. En diálogo con The Athletic dos años atrás, Hamed Mamadou Traoré defendió su rol en la historia y rechazó cualquier acusación de trata de personas: “No es justo ni amable sentir esto. No soy un traficante”, afirmó el entrenador, quien aseguró haber actuado como tutor de los jugadores y tratarlos como si fueran sus hijos. Traoré sostuvo que “adoptó” a ambos futbolistas antes de partir de Adjame, en Abiyán, aunque no mostró la documentación correspondiente, alegando que su abogado la mantiene resguardada.

PUBLICIDAD

El trasfondo de la vida de Amad Diallo se completó cuando, tras cumplir la mayoría de edad, decidió modificar su identidad legal y eliminar el apellido Traoré. Hasta el momento, el jugador nunca se refirió públicamente a su arribo al fútbol europeo ni al origen de su verdadera familia, cuyo paradero permanece desconocido. Según diversos reportes, nunca logró conocer la identidad de sus padres biológicos y fue entregado a una familia en Italia sin comprender los detalles de la maniobra que lo llevó al Viejo Continente.

En el ámbito deportivo, la carrera de Diallo siguió en ascenso. En 2021, el Manchester United pagó 28 millones de euros al Atalanta por su fichaje, una operación que consolidó su proyección internacional. El delantero marfileño, de 23 años, suma 18 partidos y 5 goles con la selección de Costa de Marfil, y hoy es una de las figuras más destacadas del equipo nacional. Su actuación en el Mundial de 2026, con el gol decisivo ante Ecuador, refuerza el peso de su historia personal, atravesada por circunstancias excepcionales.

El futbolista estuvo involucrado en una investigación por trata de personas (Reuters)
El futbolista estuvo involucrado en una investigación por trata de personas (Reuters)

La historia de Hamed Junior Traoré siguió un camino similar: se consolidó en el mediocampo de equipos como el Empoli y el Sassuolo, fichó por el AFC Bournemouth en 2023 y dos años después fue transferido al Olympique de Marsella, mientras que su presunta relación de hermandad con Diallo quedó descartada tras las investigaciones.

Ambos casos formaron parte de una trama más amplia que involucra la migración de menores africanos al fútbol europeo, un fenómeno que ha sido objeto de investigaciones judiciales y mediáticas en los últimos años.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Costa de Marfil Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Amad Diallodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Por el Grupo H, la Celeste llega como favorita al estreno mundialista en Miami, pero sin Giménez, De Arrascaeta ni Ronald Araújo, tres pilares que condicionan el esquema del técnico argentino Marcelo Bielsa

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Con la posible presencia de Messi, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

El entrenador del combinado nacional llevará a cabo una charla con los medios a las 16:30 antes del partido contra Argelia acompañado de un futbolista

Con la posible presencia de Messi, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Argentina pone en juego la corona

Se aproxima el debut de la Selección en la Copa del Mundo. Fortalezas y debilidades de la Scaloneta y qué se puede esperar de Argelia, primera parada en la defensa del título

Argentina pone en juego la corona

Los Knicks, campeones tras 53 años: quién es James Dolan, el polémico dueño que ahora levantó el trofeo

El ejecutivo que heredó el equipo en 1999 y lo condujo por su etapa más oscura pone fin al ciclo más largo sin título en la historia reciente de la NBA, con una franquicia valuada en casi 10.000 millones de dólares y un legado familiar redefinido

Los Knicks, campeones tras 53 años: quién es James Dolan, el polémico dueño que ahora levantó el trofeo

Escribió un libro de Messi, recibió una reacción de Antonela, y ahora le hizo una canción a la Selección para el Mundial: “Vamos por la cuarta estrella”

Matias Merk lanzó el tema de cara al debut del conjunto de Lionel Scaloni frente a Argelia

Escribió un libro de Messi, recibió una reacción de Antonela, y ahora le hizo una canción a la Selección para el Mundial: “Vamos por la cuarta estrella”

DEPORTES

Argentina pone en juego la corona

Argentina pone en juego la corona

Con la posible presencia de Messi, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Los Knicks, campeones tras 53 años: quién es James Dolan, el polémico dueño que ahora levantó el trofeo

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Escribió un libro de Messi, recibió una reacción de Antonela, y ahora le hizo una canción a la Selección para el Mundial: “Vamos por la cuarta estrella”

TELESHOW

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

El emotivo reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija Alaia en la previa del debut mundialista

INFOBAE AMÉRICA

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina