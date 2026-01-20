Aceite de romero para el cabello: qué dice la ciencia sobre su efecto en la caída y el crecimiento capilar

El aceite de romero para el cabello se destaca por su potencial para fortalecer y favorecer el crecimiento capilar según expertos de Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas desconocen los cuidados apropiados para preservar la salud capilar y, ante la inquietud por la caída o el debilitamiento del cabello, exploran alternativas naturales que prometen fortalecerlo y favorecer su crecimiento. Entre estas opciones, el aceite de romero ha adquirido una relevancia particular en los últimos años, tanto en el uso cotidiano como en la atención de especialistas.

Sus posibles beneficios, las formas recomendadas de aplicación y las advertencias identificadas por la Cleveland Clinic, uno de los principales centros médicos de Estados Unidos, han despertado un interés creciente en el ámbito de la salud capilar.

Propiedades y beneficios del aceite de romero para el cabello

El aceite de romero se ha popularizado por sus propiedades antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana, cualidades que, según especialistas de la Cleveland Clinic, pueden convertirlo en un recurso útil en el cuidado capilar.

Diversos estudios recientes citados por este centro lo comparan de forma favorable con tratamientos convencionales, como el minoxidil, ya que puede ofrecer un efecto similar en personas con alopecia androgénica, una de las causas más frecuentes de pérdida de cabello tanto en hombres como en mujeres.

Estudios recientes comparan los efectos del aceite de romero con los tratamientos convencionales como el minoxidil para la alopecia androgénica

Los beneficios atribuidos al aceite de romero se relacionan fundamentalmente con su capacidad para crear un entorno saludable para los folículos pilosos. Esto favorece el crecimiento capilar y puede contribuir a fortalecer la fibra del cabello.

La Cleveland Clinic explica que uno de sus componentes clave, el ácido carnósico, presenta potencial para revitalizar tejidos y nervios dañados, lo que impacta positivamente en la salud del cuero cabelludo y el buen funcionamiento de los folículos.

Además de estos efectos, existe evidencia de que el aceite de romero ayuda a combatir la inflamación y el daño oxidativo, factores que pueden estar involucrados en la caída del cabello. Por esta razón, ha ganado el interés tanto de quienes buscan remedios naturales como de profesionales de la dermatología.

Cómo aplicar el aceite de romero y precauciones

La dermatóloga Shilpi Khetarpal señala que la aplicación mediante masaje capilar resulta fundamental, ya que de esta manera se incrementa el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo.

“Si aumentas el flujo sanguíneo al cuero cabelludo, le das a tu cabello los nutrientes que necesita para caerse menos, crecer más y estar un poco más saludable”, explicó la especialista. Este proceso puede mejorar la llegada de oxígeno y nutrientes a los folículos pilosos, lo cual favorecería el crecimiento y la fortaleza del cabello.

La recomendación de Cleveland Clinic es mezclar unas gotas de aceite de romero con un aceite portador, como los de coco, antes de aplicarlo. Esta mezcla debe distribuirse con un suave masaje sobre el cuero cabelludo, asegurando que el producto penetre correctamente.

Se sugiere realizar este procedimiento dos o tres veces por semana, dejar actuar la mezcla durante varias horas —preferentemente durante la noche— y lavar el cabello al día siguiente para eliminar cualquier residuo.

Los masajes constantes con aceite de romero pueden optimizar el ambiente de los folículos pilosos y ayudar a personas con debilitamiento del cabello

Para quienes tienen el cuero cabelludo sensible o antecedentes de dermatitis atópica, la dermatóloga aconseja realizar primero una prueba en una pequeña zona y utilizar productos capilares sin fragancia para reducir el riesgo de irritación. En todo caso, la vigilancia de posibles reacciones adversas es fundamental para evitar complicaciones.

Cleveland Clinic advierte que el aceite de romero no está recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que su uso podría tener efectos negativos sobre el feto. Además, una aplicación excesiva puede causar irritación, enrojecimiento, inflamación o incluso daño en los folículos. Si aparecen estos síntomas, debe suspenderse la aplicación y consultar con un dermatólogo para recibir orientación profesional.

Resultados, expectativas y conclusiones de los expertos

La constancia en la aplicación es fundamental para quienes optan por este método. La especialista Khetarpal aclara que los resultados pueden tardar hasta seis meses en hacerse visibles y que la efectividad varía de una persona a otra. Por eso, insistió en la importancia de mantener expectativas realistas y de no esperar cambios inmediatos ni transformaciones drásticas.

Cleveland Clinic recomienda utilizar productos sin fragancia y realizar pruebas de sensibilidad en personas con cuero cabelludo delicado o dermatitis atópica

Según Cleveland Clinic, el aceite de romero puede ofrecer beneficios principalmente en fases iniciales de la caída del cabello, pero su efectividad no está garantizada, ya que cada organismo responde de manera distinta y no existen soluciones milagrosas. La consulta con un profesional de la salud capilar resulta indispensable para determinar el tratamiento más adecuado y seguro en cada caso.

El aceite de romero representa una alternativa natural con potencial para mejorar la salud capilar, pero debe ser utilizado con precaución y bajo supervisión adecuada. La información proporcionada por expertos y centros médicos como la Cleveland Clinic es clave para tomar decisiones informadas y responsables sobre el cuidado del cabello.