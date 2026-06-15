El Salvador

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Protección Civil informó que 15 personas permanecen resguardadas porque las autoridades municipales aún consideran inseguro su retorno, luego de una emergencia que activó 11 centros y atendió a 229 evacuados en todo el país

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Seis familias permanecen en el único albergue activo de San Salvador tras la emergencia por la tormenta tropical Cristina. (Foto cortesía Protección Civil)
Seis familias permanecen en el único albergue activo de San Salvador tras la emergencia por la tormenta tropical Cristina. (Foto cortesía Protección Civil)

Seis familias, compuestas por diez adultos y cinco menores, se encuentran actualmente resguardadas en el único albergue que permanece activo en San Salvador tras la emergencia ocasionada por la tormenta tropical Cristina.

Según el director de Albergues de Protección Civil, Josué García, la permanencia de estas personas responde a que las autoridades municipales aún consideran riesgoso el retorno a sus viviendas de origen. Así lo explicó durante una entrevista en la entrevista de Diálogo.

Durante el evento, la red nacional de albergues habilitó once centros, en los que se atendieron a doscientas veintinueve personas agrupadas en ochenta y dos familias.

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Esta cifra representa el seis por ciento de la capacidad total instalada, ya que el sistema cuenta con ciento ochenta albergues capaces de recibir hasta diez mil personas. García informó que no se reportaron lesionados ni fallecidos a lo largo de la emergencia asociada a la tormenta Cristina.

En el caso de la colonia Escalón, tras el colapso de un muro de retención durante una tormenta, las unidades de Protección Civil se desplazaron al sitio y los equipos llegaron a la zona afectada en menos de veinte minutos.

Los protocolos de evacuación se activaron y los albergues cercanos recibieron a las familias desplazadas. Autoridades nacionales supervisaron la atención a las personas afectadas en ese sector.

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La red nacional de albergues habilitó once centros y atendió a 229 personas de 82 familias durante la tormenta tropical Cristina. (Foto cortesía)
La red nacional de albergues habilitó once centros y atendió a 229 personas de 82 familias durante la tormenta tropical Cristina. (Foto cortesía)

La Dirección de Albergues indicó que la estrategia de preparación y coordinación se implementó desde inicios del año, en respaldo de la Comisión Técnica Sectorial, Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente. El monitoreo y la emisión anticipada de alertas permitieron adelantar acciones preventivas, incluso antes de que la tormenta Cristina adquiriera categoría de tormenta tropical. También se realizó la revisión anual de los albergues para garantizar el abastecimiento de insumos y equipamiento en caso de activación.

Atención integral, capacitación permanente y gestión de riesgos

Los albergues están equipados para ofrecer atención integral durante la estancia, que incluye alimentación, hidratación, atención médica física y psicológica, y kits de higiene personal.

El modelo de atención contempla el censo inmediato de las familias y la evaluación médica y psicológica por parte del Ministerio de Salud desde el ingreso. La provisión de alimentos se organiza para asegurar que las personas reciban sus comidas de manera puntual.

García señaló que uno de los principales retos es la resistencia inicial de algunas familias a dejar sus hogares en situaciones de riesgo, aunque esta percepción ha cambiado con el tiempo por la experiencia de quienes han sido atendidos y la recomendación entre familias.

Los albergues brindan atención integral con alimentación, hidratación, atención médica y psicológica, mientras Protección Civil ajusta su operación a un mapa de riesgos dinámico. (Foto cortesía alcaldía San Salvador Oeste)
Los albergues brindan atención integral con alimentación, hidratación, atención médica y psicológica, mientras Protección Civil ajusta su operación a un mapa de riesgos dinámico. (Foto cortesía alcaldía San Salvador Oeste)

El proceso de capacitación se mantiene de forma continua, con reuniones periódicas para analizar incidentes recientes y actualizar manuales y protocolos según estándares internacionales, incluidas las normas esfera. Los equipos técnicos nacionales reciben formación y la transmiten a los enlaces territoriales. Este proceso se desarrolla durante todo el año, incluso en la temporada seca.

El país enfrenta un mapa de riesgos dinámico, con zonas críticas que cambian debido a la geografía y las condiciones climáticas. Por ese motivo, la ubicación y operación de los albergues se ajusta a la actualización permanente de estos mapas. La estructura de Protección Civil opera las veinticuatro horas del día para responder a la aparición de nuevos riesgos y brindar protección a la población.

El regreso de las familias a sus hogares se autoriza únicamente cuando las autoridades locales certifican que las condiciones son seguras.

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