Costa Rica

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

El 62% de las empresas de la región planea reforzar sus programas de apoyo psicológico y bienestar ante el impacto del estrés, la ansiedad y el agotamiento en la productividad y la retención de talento

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de una persona con gafas que se cubre el rostro con las manos, sentada frente a un portátil y una taza de café.
La salud mental se posiciona como el beneficio laboral más valorado en América Latina, según el informe de WTW Corredores de Seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental se consolidó como la principal prioridad en la agenda de beneficios laborales para el 62% de los empleadores en América Latina, impulsada por el aumento de casos de agotamiento, ansiedad y estrés entre los trabajadores, según la más reciente Encuesta de Tendencias en Beneficios de la consultora WTW Corredores de Seguros.

El estudio, que abarcó a más de 1,000 organizaciones de la región y cerca de 4,9 millones de empleados, revela un cambio sustancial en la forma en que las empresas abordan el bienestar de sus equipos.

De acuerdo con el informe difundido por WTW, el impacto de los problemas emocionales en el entorno laboral ya resulta evidente en distintos indicadores organizacionales.

PUBLICIDAD

Entre los efectos más notorios, las empresas consultadas señalaron un descenso en los niveles de compromiso, un aumento del ausentismo y mayores costos médicos asociados a cuadros de salud mental. La permanencia del talento también aparece comprometida ante esta coyuntura.

Wendy Álvarez, gerente de Beneficios Corporativos de WTW Corredores de Seguros, detalló en el informe que las compañías reconocen que la salud mental dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un factor decisivo en la sostenibilidad del negocio.

“Hoy influye directamente en la productividad y en la permanencia del talento”, afirmó Álvarez.

Ilustración de un hombre con camisa a cuadros morada, sentado frente a un portátil y papeles, con nubes y rayos gráficos sobre su cabeza, en un entorno doméstico.
El aumento del estrés y la ansiedad entre los trabajadores impulsó a las empresas de la región a fortalecer sus programas de apoyo emocional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sondeo destaca que los trabajadores latinoamericanos reportan un incremento en síntomas de ansiedad y depresión, un fenómeno que —según la última Encuesta Global de Actitudes sobre Beneficios de WTW— afecta ya a un tercio de los empleados a nivel mundial.

PUBLICIDAD

Este contexto llevó a las empresas a replantear no solo sus programas de beneficios, sino también la manera en que construyen relaciones laborales y su propuesta de valor como empleadores, resalta el reporte.

La tendencia trasciende el ámbito psicológico. Las organizaciones han comenzado a ampliar su visión de bienestar corporativo para incluir también el bienestar financiero, la salud física y el apoyo integral a sus colaboradores. En ese sentido, el 49% de los empleadores latinoamericanos planea fortalecer herramientas de orientación, comunicación y acompañamiento, con el objetivo de que los trabajadores comprendan y utilicen de modo más efectivo los beneficios existentes.

El documento de WTW identifica una tensión persistente entre las expectativas de los empleados y las políticas corporativas. Aproximadamente dos tercios de los trabajadores en América Latina buscan mayor flexibilidad y opciones de trabajo remoto, mientras que un segmento de las empresas promueve el regreso a la presencialidad.

Ilustración realista de una persona adulta sentada en un escritorio con montones de papeles, relojes y listas. Su mano está en la frente, rostro preocupado.
La brecha entre las expectativas de los trabajadores y las políticas empresariales representa un desafío clave para la gestión del bienestar corporativo en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la consultora, este escenario obliga a las organizaciones a escuchar activamente a su personal y a responder a sus necesidades emocionales. “Las empresas que logren responder a estas demandas tendrán mayores posibilidades de construir equipos comprometidos y resilientes”, expresó Álvarez

La encuesta, realizada en más de 100 países, posiciona a América Latina como una de las regiones donde el bienestar emocional ha escalado más rápido en las prioridades de recursos humanos. El fenómeno se retroalimenta con la globalización de las buenas prácticas y los aprendizajes derivados de la pandemia, que expuso las debilidades de los esquemas tradicionales de apoyo al personal.

En el panorama actual, la salud mental se consolida como un eje estratégico en la gestión del talento. El informe de WTW subraya que el desafío principal será mantener el equilibrio entre las necesidades de las empresas y las expectativas de los trabajadores, con un enfoque cada vez más humano y personalizado.

Temas Relacionados

Costa RicaAmérica LatinaSalud mentalEstrés laboralempleadores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Jet Set da un giro judicial: Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por homicidio involuntario en República Dominicana

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la coerción contra Antonio y Maribel Espaillat López, prohibió su salida del país y aseguró bienes para una eventual reparación civil a las víctimas

Caso Jet Set da un giro judicial: Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por homicidio involuntario en República Dominicana

Uniformes, goles y segundas oportunidades: la doble jornada de los internos en Santa Ana

La fabricación de uniformes y la competencia en la cancha de fútbol conviven como parte de la experiencia carcelaria, ofreciendo a los internos oportunidades de participación y encuentro dentro del penal

Uniformes, goles y segundas oportunidades: la doble jornada de los internos en Santa Ana

La disputa entre bandas por el contrabando en la Zona Sur de Costa Rica desata balaceras y tentativas de sicariato

Un reporte confidencial de inteligencia, divulgado por CR Hoy, atribuye los episodios violentos del último año a la pugna por rutas de licores y tabaco, que ya se considera una amenaza ligada al crimen organizado

La disputa entre bandas por el contrabando en la Zona Sur de Costa Rica desata balaceras y tentativas de sicariato

República Dominicana registra 2,512 denuncias por maltrato a adultos mayores en los últimos cuatro años

El organismo estatal Conape, informó que entre enero de 2022 y junio de 2026 atendió reportes que incluyen agresiones físicas y psicológicas, abuso económico, abandono, negligencia y vulneraciones de derechos en República Dominicana

República Dominicana registra 2,512 denuncias por maltrato a adultos mayores en los últimos cuatro años

“Todo está controlado desde la granja hasta la cocina”: así funciona la producción alimentaria del Centro industrial de Santa Ana

El recinto articula áreas agrícolas, avícolas, panadería y cocina para abastecer a quince mil reclusos, con procedimientos de control, capacitación y tecnología en cada etapa de la producción de alimentos

“Todo está controlado desde la granja hasta la cocina”: así funciona la producción alimentaria del Centro industrial de Santa Ana

TECNO

¿El error más grande de Bill Gates? Así fue como Microsoft dejó ir a Android

¿El error más grande de Bill Gates? Así fue como Microsoft dejó ir a Android

Así será la transmisión de 9 horas de La Guerreras K-pop de Netflix para celebrar su aniversario

Mundial 2026 marca un récord en YouTube: el debut de Brasil fue el partido más visto en la historia

Fox comprará a Roku, pionera en streaming, en una operación valuada en USD 22.000 millones

El duelo España vs Cabo Verde se vuelve la búsqueda más popular del día en Google

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Oliver Tree y la fortuna que dejó el músico tras su muerte en Brasil

Mick Jagger descartó el retiro y anticipó el regreso de los Rolling Stones a los escenarios: “Estoy listo”

La última voluntad de Oliver Tree sobre su patrimonio: “Mi familia no va a recibir ni un centavo”

MUNDO

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

“La Ruta de la Seda del Crimen”: alerta por los servicios financieros chinos a los carteles mexicanos

Calor sin precedentes en Europa e invierno tibio en Australia: la señal que preocupa a los meteorólogos

Trump aseguró que los buques “empiezan a salir” por Ormuz y que el estrecho estará completamente abierto el viernes

Irán exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde con una resolución el acuerdo final con EEUU