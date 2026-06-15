Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

La salud mental se posiciona como el beneficio laboral más valorado en América Latina, según el informe de WTW Corredores de Seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental se consolidó como la principal prioridad en la agenda de beneficios laborales para el 62% de los empleadores en América Latina, impulsada por el aumento de casos de agotamiento, ansiedad y estrés entre los trabajadores, según la más reciente Encuesta de Tendencias en Beneficios de la consultora WTW Corredores de Seguros.

El estudio, que abarcó a más de 1,000 organizaciones de la región y cerca de 4,9 millones de empleados, revela un cambio sustancial en la forma en que las empresas abordan el bienestar de sus equipos.

De acuerdo con el informe difundido por WTW, el impacto de los problemas emocionales en el entorno laboral ya resulta evidente en distintos indicadores organizacionales.

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Entre los efectos más notorios, las empresas consultadas señalaron un descenso en los niveles de compromiso, un aumento del ausentismo y mayores costos médicos asociados a cuadros de salud mental. La permanencia del talento también aparece comprometida ante esta coyuntura.

Wendy Álvarez, gerente de Beneficios Corporativos de WTW Corredores de Seguros, detalló en el informe que las compañías reconocen que la salud mental dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un factor decisivo en la sostenibilidad del negocio.

“Hoy influye directamente en la productividad y en la permanencia del talento”, afirmó Álvarez.

El aumento del estrés y la ansiedad entre los trabajadores impulsó a las empresas de la región a fortalecer sus programas de apoyo emocional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sondeo destaca que los trabajadores latinoamericanos reportan un incremento en síntomas de ansiedad y depresión, un fenómeno que —según la última Encuesta Global de Actitudes sobre Beneficios de WTW— afecta ya a un tercio de los empleados a nivel mundial.

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Este contexto llevó a las empresas a replantear no solo sus programas de beneficios, sino también la manera en que construyen relaciones laborales y su propuesta de valor como empleadores, resalta el reporte.

La tendencia trasciende el ámbito psicológico. Las organizaciones han comenzado a ampliar su visión de bienestar corporativo para incluir también el bienestar financiero, la salud física y el apoyo integral a sus colaboradores. En ese sentido, el 49% de los empleadores latinoamericanos planea fortalecer herramientas de orientación, comunicación y acompañamiento, con el objetivo de que los trabajadores comprendan y utilicen de modo más efectivo los beneficios existentes.

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El documento de WTW identifica una tensión persistente entre las expectativas de los empleados y las políticas corporativas. Aproximadamente dos tercios de los trabajadores en América Latina buscan mayor flexibilidad y opciones de trabajo remoto, mientras que un segmento de las empresas promueve el regreso a la presencialidad.

La brecha entre las expectativas de los trabajadores y las políticas empresariales representa un desafío clave para la gestión del bienestar corporativo en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la consultora, este escenario obliga a las organizaciones a escuchar activamente a su personal y a responder a sus necesidades emocionales. “Las empresas que logren responder a estas demandas tendrán mayores posibilidades de construir equipos comprometidos y resilientes”, expresó Álvarez

La encuesta, realizada en más de 100 países, posiciona a América Latina como una de las regiones donde el bienestar emocional ha escalado más rápido en las prioridades de recursos humanos. El fenómeno se retroalimenta con la globalización de las buenas prácticas y los aprendizajes derivados de la pandemia, que expuso las debilidades de los esquemas tradicionales de apoyo al personal.

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En el panorama actual, la salud mental se consolida como un eje estratégico en la gestión del talento. El informe de WTW subraya que el desafío principal será mantener el equilibrio entre las necesidades de las empresas y las expectativas de los trabajadores, con un enfoque cada vez más humano y personalizado.