Salud

Qué es el vínculo traumático y cómo identificarlo

No toda relación conflictiva responde a esta categoría clínica: Pierluigi Mancini, de Mental Health America, y Janina Fisher, psicóloga especializada en trauma, detallan los criterios

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Vista lateral de una mujer sentada en el suelo de una habitación oscura, mirando hacia la luz que entra por una ventana rectangular.
El vínculo traumático puede generar una profunda sensación de soledad y aislamiento en quienes lo experimentan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “vínculo traumático” es un término que, a menudo, se utiliza de forma superficial en redes sociales, pero en realidad describe una relación emocional intensa y compleja entre víctima y agresor donde el abuso y la dependencia se entrelazan, según The New York Times.

Este concepto, analizado por especialistas en salud mental, advierte sobre los riesgos de trivializarlo, ya que oculta las verdaderas dinámicas de abuso bajo una etiqueta simplificada.

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Un vínculo traumático, explica el New York Times, se refiere a la conexión emocional persistente que se desarrolla cuando una persona permanece atada a quien le causa daño, incluso reconociendo el dolor que le provoca. Este lazo surge en el contexto de ciclos de abuso que se alternan con fases de afecto o remordimiento, lo que genera confusión y refuerza la dependencia psicológica.

Comprender este fenómeno con claridad y acceder a apoyo profesional son pasos fundamentales para quienes buscan reconstruir su bienestar emocional.

Imagen de una persona sufriendo gaslighting, mostrando signos de confusión y duda. Otras opciones: abuso emocional, manipulación mental, relación tóxica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La dependencia emocional dificulta romper relaciones abusivas incluso cuando se reconoce el daño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Lilli Correll, superviviente de abuso en Austin, Texas, ilustra el impacto de este vínculo en la vida cotidiana. Durante su infancia, Correll fue tanto querida como temida por su madre, quien alternaba gestos de ternura con episodios de agresividad.

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Tal como detalla el medio citado, este patrón consolidó un lazo difícil de romper, que luego se replicó en la vida adulta, cuando también vivió un matrimonio marcado por el abuso emocional. Recién a los 40 años, gracias a la terapia, comprendió que lo que experimentaba respondía a la definición clínica de “vínculo traumático”.

El uso indiscriminado de este término preocupa a profesionales como Megan Cutter, directora de servicios a víctimas en RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto). La especialista señala a New York Times que la excesiva difusión del concepto en redes sociales puede restar gravedad a experiencias auténticamente traumáticas, especialmente cuando se lo utiliza para describir relaciones que solo enfrentan conflictos, pero no implican abuso real.

Qué es un vínculo traumático según expertos de salud mental

Imagen de una persona sufriendo gaslighting, mostrando signos de confusión y duda. Otras opciones: abuso emocional, manipulación mental, relación tóxica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La alternancia entre afecto y maltrato refuerza la confusión y la culpa en las víctimas de abuso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “vínculo traumático” proviene de investigaciones iniciadas en 1981 y es fundamental para entender dinámicas de violencia doméstica y sexual.

Según Pierluigi Mancini, presidente interino de Mental Health America, este vínculo se origina cuando los ciclos de malos tratos se alternan con actos de arrepentimiento o amabilidad por parte del agresor, lo que los expertos denominan refuerzo intermitente. Esta dinámica lleva a que la víctima espere la reconciliación, reforzando su apego y dificultando la salida del círculo de abuso.

Mancini precisa al medio que estos ciclos afectan no solo lo emocional, sino también el plano biológico. Durante los episodios de afecto, el cerebro libera dopamina y oxitocina, asociadas al placer y al vínculo social.

Como resultado, la persona puede llegar a sentirse “paralizada” por la dependencia, hasta el punto de que, aun sabiendo el daño que sufre, la idea de abandonar la relación parece más amenazante que continuar en ella.

Señales y consecuencias del vínculo traumático

Una figura femenina sentada de perfil en una silla de madera, frente a una ventana que inunda su cabello de luz cálida en una habitación oscura.
El miedo al abandono y la racionalización del abuso perpetúan el ciclo del vínculo traumático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas señales permiten identificar la presencia de un vínculo traumático. Permanecer en una relación abusiva tras episodios de violencia, o regresar varias veces con el agresor, son pautas claves descritas por expertos. Mancini explica que en esos casos la persona busca seguridad emocional en quien le agrede, perpetuando así la relación.

La tendencia a racionalizar el abuso es otra característica relevante. Janina Fisher, psicóloga especializada en trauma, indica que muchas víctimas justifican las agresiones de sus parejas con frases como “solo perdió el control y luego se disculpa mucho” o “fue mi culpa, no debería haberle pedido nada”. Este mecanismo refuerza el ciclo de culpa y dependencia.

El aislamiento social es también un síntoma frecuente. Las personas afectadas pueden alejarse de familiares y amigos debido a la presión para dedicar su tiempo exclusivamente a quien las maltrata. Fisher aclara que el aislamiento forzado es distinto de la distancia por prioridades sentimentales: en este caso, la separación se debe a la dinámica abusiva.

Dos mujeres sentadas en un sofá; una sostiene la mano de la otra y ambas lucen preocupadas.
La comprensión del vínculo traumático requiere analizar tanto factores emocionales como biológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo al abandono juega un papel clave en la retención dentro de la relación. A pesar de desear terminar el vínculo, el temor a la soledad puede resultar insoportable. El pensamiento persistente de que “no puedo sobrevivir sin esta persona” condiciona las decisiones y perpetúa la dependencia, señala Fisher al New York Times.

Cómo romper el vínculo traumático y encontrar ayuda

Romper un vínculo traumático requiere un enfoque profesional y específico. Lo prioritario es evaluar la seguridad física y emocional de la persona antes de proceder, como subraya Mancini en el reportaje.

Buscar el apoyo de un terapeuta especializado en trauma o recurrir a líneas directas de ayuda son estrategias recomendadas, ya que la confidencialidad y el anonimato pueden facilitar los primeros pasos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso indiscriminado del término en redes sociales puede restar gravedad a experiencias traumáticas reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cutter señala que hay quienes no están preparados para comenzar terapia de inmediato; en estos casos, hablar con recursos como la línea directa de RAINN o la Nacional contra la Violencia Doméstica puede ser el primer paso.

Estas vías ofrecen orientación para desarrollar un plan de seguridad y conectan a la persona con servicios de refugio, asesoría legal o atención psicológica. Cutter enfatiza que cada proceso es personal y debe respetar el ritmo y las decisiones de la persona afectada.

Reconocer que el vínculo traumático es el resultado de una interacción compleja entre la psicología y la biología permite a quienes lo viven iniciar el proceso de liberación del ciclo de culpa y aislamiento.

Contar con apoyo especializado no solo favorece la recuperación, sino que también demuestra que nadie enfrenta esta situación completamente solo, señala The New York Times en el cierre de su análisis.

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