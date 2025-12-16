Lo que el cabello revela sobre la salud: señales visibles del funcionamiento interno del cuerpo

El estado del cabello refleja la salud interna y puede alertar sobre desequilibrios hormonales, nutricionales o inmunológicos (Crédito: Freepik)

El cabello ocupa un papel central en la estética personal y, además, su estado actúa como un indicador biológico sensible. Más allá del corte o peinado, el aspecto del pelo responde a factores internos como la genética, la alimentación, el equilibrio hormonal y el sistema inmunológico. Por esta razón, transformaciones persistentes en la textura, densidad o color pueden indicar alteraciones.

Especialistas citados por The Times sostienen que el cabello reacciona de manera constante a los cambios internos del organismo. Adelgazamiento, exceso de grasa, fragilidad o picazón no surgen de forma aislada; cada uno de estos signos puede relacionarse con condiciones médicas específicas o con déficits nutricionales.

Adelgazamiento y caída: señal hormonal o metabólica

La pérdida diaria de entre 40 y 130 cabellos forma parte del ciclo normal de crecimiento, según explicó Barry Stevens, científico consultor en cabello de la Sociedad Tricológica.

“Para las mujeres, cualquier pérdida superior a esta cantidad podría apuntar a un problema posiblemente provocado por la menopausia, el síndrome de ovario poliquístico o la pérdida de peso”, señaló el experto en tricología capilar (rama de la dermatología que estudia el pelo y cuero cabelludo).

La caída excesiva de cabello en mujeres puede indicar menopausia, síndrome de ovario poliquístico o problemas metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hombres, la caída suele relacionarse con factores genéticos, aunque también puede producirse tras reducciones bruscas de peso o episodios de fiebre. Si el adelgazamiento capilar aparece junto a fatiga, confusión mental y aumento de peso, podría tratarse de hipotiroidismo.

La profesora Kristien Boelaert, especialista en endocrinología de la Universidad de Birmingham, puntualizó que un análisis de sangre permite confirmar el diagnóstico: “Una vez que los niveles de tiroides se normalicen, la caída del cabello se revierte, pero el proceso puede demorar varios meses”.

Cabello graso y alimentación: el rol del sebo

La producción excesiva de grasa en el cuero cabelludo responde principalmente a la genética y a la actividad de las glándulas sebáceas, intensificadas por el calor y el ejercicio. Stevens aconsejó el lavado diario con un champú suave para mantener los síntomas bajo control.

El lavado frecuente con un champú suave permite controlar la producción excesiva de grasa en el cuero cabelludo y reducir la acumulación de sebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los expertos, la dieta influye de manera directa. La nutricionista Rhiannon Lambert advirtió a The Times que “una alimentación rica en alimentos ultraprocesados, especialmente grasas saturadas y carbohidratos refinados, puede aumentar la producción de grasa en el cuero cabelludo al alterar el equilibrio hormonal y la regulación del sebo”.

Disminuir el consumo de estos productos y priorizar verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables mejora la salud capilar y el bienestar general.

Pérdida de color y vitamina B12

La aparición de canas está vinculada a la disminución gradual de melanina, proceso propio del envejecimiento. No obstante, una pérdida rápida de color puede señalar una carencia de vitamina B12, detectable mediante un análisis de sangre.

Los principales aportes de esta vitamina provienen de huevos, lácteos, pescado y carne. Las personas veganas suelen presentar mayor dificultad para alcanzar las necesidades diarias.

La aparición rápida de canas puede señalar una deficiencia de vitamina B12, especialmente en personas veganas o con dietas restrictivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lambert sugirió consumir suplementos o alimentos enriquecidos con vitamina B12, como leches vegetales y cereales para el desayuno.

Fragilidad y quiebre: posible falta de hierro

El uso frecuente de secadores y bucleras deteriora el tallo capilar. Sin embargo, el cabello quebradizo también puede responder a una deficiencia de hierro, mineral fundamental en la producción de hemoglobina, encargada del transporte de oxígeno a las células del folículo piloso.

Para reforzar la estructura capilar, se recomienda una dieta que incluya carne roja, verduras de hoja verde oscura, legumbres, huevos, tofu, frutos secos y frutas deshidratadas como albaricoques, pasas o higos.

Picazón persistente y salud del cuero cabelludo

La picazón en el cuero cabelludo tiende a asociarse a psoriasis o dermatitis. Cuando el prurito es intenso pero la piel no muestra lesiones, podría tratarse de un origen nervioso. Frente a síntomas persistentes, se sugiere consultar a un médico.

La caspa extrema y la picazón persistente en el cuero cabelludo pueden indicar problemas inmunológicos o dermatológicos que requieren atención médica (Crédito: Freepik)

En personas con piel sensible o eccema, conviene prescindir de champús con lauril sulfato de sodio para evitar la alteración de la barrera cutánea.

Frente a la aparición de erupción, un tricólogo puede retirar las costras, aplicar cremas con esteroides y recomendar champús con alquitrán. La dermatóloga Emma Craythorne remarcó a The Times que “a veces, la gente tiene picazón en el cuero cabelludo por dejar el producto puesto”, resaltando la importancia de un enjuague adecuado.

Caspa extrema y sistema inmunológico

El cuero cabelludo renueva de manera constante su capa más superficial. La existencia de escamas gruesas, superiores a medio centímetro, puede indicar una proliferación excesiva de cándida, un tipo de levadura. El estrés y una alimentación insuficiente debilitan el sistema inmunológico, dificultando el control de este microorganismo.

Stevens sostuvo que la caspa se trata con champús que contienen ketoconazol, piritionato de zinc o alquitrán de hulla. Además, limitar el consumo de azúcar resulta útil, ya que este nutriente puede favorecer el crecimiento de la cándida.