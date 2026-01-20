Salud

Súper gripe H3N2 en Argentina: ya se detectaron 28 casos en 14 provincias

La cantidad de diagnósticos confirmados de influenza A(H3N2) subclado K se duplicó en la última semana. Quiénes son los más afectados y cuál es el dato que preocupa a los especialistas

El Ministerio de Salud reportó
El Ministerio de Salud reportó un aumento superior al 150% en los casos confirmados de gripe H3N2 en solo una semana (Freepik)

En la última semana, el Ministerio de Salud confirmó 28 casos de influenza A(H3N2) subclado K en 14 provincias argentinas, según el Boletín Epidemiológico Nacional publicado esta semana.

El incremento de casos, detectados principalmente en mayores de 60 años y menores de 10, genera preocupación al inicio de 2026. Casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

El subclado K del H3N2 se caracteriza por una mutación en la proteína hemaglutinina, que incrementa un 56% su capacidad de contagio respecto a temporadas previas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En Europa y América del Norte, esta variante provocó récords de hospitalizaciones y presión sobre los sistemas sanitarios.

Panorama nacional y evolución reciente

El subclado K presenta una
El subclado K presenta una mutación que incrementa un 56% su capacidad de contagio respecto a variantes previas (Europa Press)

El avance de la super gripe H3N2 quedó reflejado en los datos oficiales del Ministerio de Salud y del Instituto Malbrán, que reportaron 28 casos confirmados de influenza A(H3N2) subclado K en la última semana.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la cifra representa un aumento superior al 100% (154,5% específicamente) respecto a la semana anterior, cuando se registraban apenas 11 casos en cinco provincias.

La expansión territorial también es significativa: la enfermedad ya afecta a Buenos Aires (cuatro casos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos), Chubut (uno), Córdoba (dos), Corrientes (dos), Entre Ríos (dos), La Pampa (uno), La Rioja (uno), Mendoza (tres), Neuquén (tres), Río Negro (uno), Santa Cruz (dos), Santa Fe (dos) y Tierra del Fuego (dos).

En solo siete días, ocho nuevas provincias se sumaron al mapa de la circulación del subclado K.

Perfil de los afectados y gravedad

El 46% de los pacientes
El 46% de los pacientes diagnosticados con la “super gripe” debió ser internado por complicaciones respiratorias (Europa Press)

El análisis de los casos muestra que la mayoría corresponde a personas mayores de 60 años, seguidas por niños menores de diez.

Entre los afectados, 13 pacientes debieron ser hospitalizados mientras que los 15 restantes recibieron atención ambulatoria, lo que evidencia el potencial de gravedad asociado a esta variante.

Un dato relevante es la baja cobertura de vacunación entre quienes contrajeron el virus: apenas seis personas se encontraban vacunadas contra la gripe, lo que equivale al 21% de los casos detectados.

El infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, explicó en una nota a Infobae que el número real de infecciones podría ser considerablemente mayor que el reportado oficialmente.

Se estudian muy pocos casos y existe una superposición de enfermedades respiratorias. El total de contagios es mucho más alto de lo que muestran los registros”, señaló Debbag.

El especialista atribuyó el adelanto de la circulación viral a la movilización masiva durante las fiestas y a la globalización, factores que reducen la distancia entre las temporadas de gripe del hemisferio norte y sur. Al proyectar el escenario para los próximos meses, Debbag advirtió: “No tengo dudas de que la situación será similar a la del hemisferio norte, y ocurrirá antes de lo esperado en la Argentina”.

Datos epidemiológicos ampliados

La mayoría de los casos
La mayoría de los casos corresponde a mayores de 60 años y menores de 10, los grupos más vulnerables a la infección (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al informe oficial, durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 se secuenciaron los genomas de 50 casos de influenza A(H3N2) en el país. Del total, 28 correspondieron al subclado K, 19 al subclado J.2.3, 2 al subclado J.2 y 1 al subclado J.2.2.

El dato que más preocupa a los especialistas es que casi la mitad de los afectados por el subclado K requirió internación, señalando un comportamiento más severo que lo habitual.

Recomendaciones para tener en cuenta

El lavado frecuente de manos
El lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes figuran entre las principales medidas de prevención (Freepik)

El Ministerio de Salud reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación contra influenza y otras infecciones respiratorias. La cartera sanitaria detalló una serie de medidas para reducir la transmisión:

  • Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.
  • Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • No compartir objetos personales como vasos, cubiertos o utensilios.
  • Limpiar y desinfectar regularmente superficies en contacto con personas enfermas, empleando agua, detergente y soluciones con alcohol al 70%.
  • Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.
  • Quienes presenten síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones hasta haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre y sin uso de antitérmicos.

Quiénes deben vacunarse y qué factores aumentan el riesgo de casos graves

La vacunación antigripal está indicada
La vacunación antigripal está indicada para personal de salud, niños pequeños, mayores de 65 años y grupos de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población prioritaria para la vacuna antigripal incluye: personal de salud, embarazadas (en cualquier trimestre), puérperas hasta diez días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo, niños de seis a 24 meses (esquema de dos dosis), personas de dos a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico esencial para el funcionamiento del Estado.

Las condiciones clínicas que aumentan el riesgo de cuadros graves incluyen enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica y otros diagnósticos específicos.

Frente al aumento de casos y la circulación de un subtipo de mayor severidad, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de extremar las medidas de prevención y consulta oportuna ante síntomas compatibles con gripe, especialmente entre los grupos de mayor riesgo. La vacunación y el cuidado colectivo son claves para mitigar el impacto de la enfermedad.

