Embajador de Francia en Bolivia lanzó duras críticas a la aerolínea estatal: “24 horas perdidas por irresponsabilidad e incompetencia”

El embajador de Francia en Bolivia denunció el mal servicio de la aerolínea boliviana tras relatar su experiencia.

El embajador de Francia en Bolivia, Olivier Fontan, relató este lunes su experiencia durante un viaje realizado con la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

Sin precisar el destino ni la fecha del viaje, Fontan escribió en redes sociales que la compañía modificó el horario de su vuelo sin notificación previa y no embarcó el equipaje de ninguno de los pasajeros que iban en el avión. Las maletas habrían sido despachadas desde La Paz en otro vuelo y entregadas después de 24 horas.

En su publicación, Fontan calificó como “incompetente” a la compañía estatal. “24 horas perdidas, agenda desorganizada, por irresponsabilidad, incompetencia. ¿O tal vez, a este nivel de competencia, sabotaje? Y, por supuesto, ni explicación ni disculpa”, finaliza el mensaje del embajador francés que se viralizó en redes sociales.

Infobae solicitó una explicación sobre este incidente a la aerolínea boliviana, pero hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.

Bolivia de Aviación —que fue creada en 2007 y es prácticamente un monopolio en rutas nacionales— enfrenta desde hace varios años recurrentes denuncias sobre retrasos, altos precios de los pasajes, incidentes con los equipajes y hasta la insólita pérdida de una mascota que viajó en el área de carga en un vuelo doméstico en 2022.

Trabajadores aeroportuarios descargan un avión de la aerolínea estatal BoA. Imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejon

Cuando asumió el gobierno de Rodrigo Paz, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció que hubo una mala gestión de la compañía en años anteriores y reveló una serie de irregularidades, entre ellas la existencia de menos aeronaves de las que se necesitaban para cubrir el cronograma nacional.

La denuncia del embajador francés coincidió con el cambio del gerente de la aerolínea. Este lunes fue posesionado Eduardo Valdivia en reemplazo de Juan José Galvarro, que había asumido en noviembre pasado.

El ministro Zamora negó que la destitución de Galvarro fuera motivada por irregularidades y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la compañía. “Fue una decisión del Ministerio dar un siguiente paso a lo que queremos con BoA, por eso es que estuve hace un tiempo atrás viendo otro perfil. Me llegó el perfil de Eduardo, que me impresionó y es lo que yo quería para lo que se viene con BoA (…) no necesitas hacer algo malo para dar un cambio, Juan José hizo un gran trabajo”, afirmó el ministro.

Un panel de expertos, incluyendo representantes de Chile y Brasil, participa en una mesa redonda para discutir asuntos bilaterales.

Durante el acto, Zamora admitió que la empresa aérea “dio números rojos todos los años, tuvo aviones parados, una mala planificación y dio mal servicio”, por lo que anunció un plan financiero para reestructurar la compañía. “La empresa necesita más de 50 millones de dólares, tenemos que armar un plan financiero de trabajo para ver qué hacemos. BoA tiene que tener un nuevo camino”, afirmó el ministro.

Estas medidas se suman al plan de “cielos abiertos” que impulsa la administración de Paz para incrementar el número de aerolíneas que operan en el país.

La denuncia del embajador francés se da en un momento complejo en la reputación de la aerolínea y se difundió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación locales. El empresario y excandidato presidencial, Samuel Doria Medina, cuestionó el formato de la crítica y afirmó que la empresa debe “cambiar”.

“Más allá de si le correspondía hacer esta queja en redes o a través de la Cancillería, lo cierto es que se trata de un fuerte jalón de orejas”, escribió el empresario. “Así no se avanza en turismo ni en economía, BoA debe cambiar, pero sin dejar de ser estatal y sin perder su papel rector en los cielos bolivianos”, agregó.