Aumentan los casos de la súper gripe H3N2 en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó nueve diagnósticos con la variante K del virus H3N2 en cinco jurisdicciones. Cómo prevenir

El virus H3N2 subclado K, conocido como “super gripe”, mostró una propagación acelerada en Argentina durante las últimas semanas (Freepik)

El último Boletín Epidemiológico Nacional informó nueve casos confirmados de gripe H3N2 subclado K en Argentina. Los diagnósticos, realizados entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, corresponden a Buenos Aires, CABA, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

Esta cifra genera inquietud entre especialistas y autoridades sanitarias por la velocidad de propagación y el bajo nivel de inmunización en la población.

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS) secuenció 18 muestras de H3N2, de las cuales la mitad correspondió al subclado K.

La detección incluyó personas de diferentes edades, con cinco pacientes que requirieron internación y cuatro que recibieron tratamiento ambulatorio. Hasta la fecha, no se reportaron fallecimientos.

Cambios en la circulación y señales de transmisión local

El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó nueve casos de la variante K en Buenos Aires, CABA, Mendoza y Neuquén (BEN)

La detección de la “super gripe” en pleno verano marca un quiebre en los patrones habituales de circulación de la influenza. De los nueve casos confirmados, dos pacientes habían viajado a Europa, tres se desplazaron dentro del país y cuatro no registraron antecedentes de viaje.

Los especialistas sostienen que estos datos sugieren posible circulación local de la variante.

El médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253), vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología advirtió ante la consulta de Infobae que la cifra total de infecciones podría ser mucho mayor: “Se estudian muy pocos casos y hay una mezcla de enfermedades respiratorias. No es que hay nueve casos, creo que hay muchísimos más”.

Además, Debbag atribuyó el adelanto de la circulación viral a la movilización masiva durante las fiestas y a la globalización, que disminuye la distancia entre las temporadas de gripe del hemisferio norte y sur.

“No tengo ninguna duda que va a ser lo mismo que en el hemisferio norte y va a ser antes de lo esperado”, afirmó Debbag sobre el escenario invernal en Argentina.

Alta contagiosidad y bajo nivel de inmunización

Catorce de los dieciocho pacientes analizados no contaban con antecedentes de vacunación antigripal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subclado K del H3N2 se caracteriza por una mutación en la proteína hemaglutinina, que incrementa un 56% su capacidad de contagio respecto a temporadas previas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En Europa y América del Norte, esta variante provocó récords de hospitalizaciones y presión sobre los sistemas sanitarios. De acuerdo con datos difundidos oficialmente, en Nueva York las internaciones por influenza aumentaron un 24% en solo una semana.

En Argentina, la baja cobertura de vacunación entre los casos confirmados preocupa a las autoridades sanitarias: 14 de los 18 pacientes analizados por el Instituto Malbrán no tenían antecedentes de inmunización antigripal. El 61% de los casos secuenciados correspondió a varones, con seis de los nueve del subclado K en este grupo.

Recomendaciones para la población

Las recomendaciones incluyen vacunarse, mantener el lavado frecuente de manos y ventilar los ambientes cerrados (DPA)

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de Córdoba y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria formaron un comité de expertos para fortalecer la vigilancia epidemiológica, anticipar la llegada de vacunas y promover campañas de concientización.

La OPS y la Sociedad Argentina de Infectología remarcaron la importancia de mantener alta la cobertura de vacunación en los grupos de riesgo: adultos mayores, embarazadas, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas e inmunocomprometidos.

Las autoridades recomiendan además el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y el uso de barbijo ante síntomas respiratorios. Ante fiebre, tos o malestar general, se debe evitar concurrir a actividades laborales o escolares y consultar al sistema de salud.

Preparación ante la próxima temporada

La experiencia del hemisferio norte sirve de referencia para anticipar el impacto de la variante K en la próxima temporada invernal argentina (Europa Press)

La experiencia del hemisferio norte y la detección temprana de la variante K impulsan la preparación del sistema sanitario argentino ante un posible aumento en la demanda de atención.

“No tengo dudas de que el Ministerio de Salud debe estar trabajando para que las vacunas antigripales lleguen anticipadamente y se lance una campaña amplia de inmunización, sobre todo para los grupos de riesgo”, afirmó Debbag.

Mantener la vacunación y la vigilancia activa serán determinantes para mitigar el impacto de la “super gripe” H3N2 en la próxima temporada.

