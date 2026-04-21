El gesto solidario de Martín Campilongo del que no quiere hablar: “No se dice, se hace”

Otro día perdido: el increíble trabajo solidario de Campi con las prótesis que utiliza para actuar

El gesto de solidaridad de Campi, quedó al descubierto durante una charla en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini. En ese espacio, el conductor puso sobre la mesa una faceta poco conocida del artista: la ayuda directa que brinda a personas de su público, muchas veces sin buscar reconocimiento.

Pergolini se mostró intrigado al recordar que Campi había fabricado prótesis para personas con deformidades faciales, como quienes necesitan una nariz. El conductor no escondió su admiración al confesar: “En tu generosidad me enteré que le has hecho prótesis a gente que le faltaba, por ejemplo, una nariz. Algunas personas con ciertas deformidades”.

El gesto solidario de Campi salió a la luz durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido

El propio Campi admitió que ese costado solidario nunca fue parte de su discurso público. “Yo nunca conté eso, alguien se enteró. Ahora que lo pienso seguro Denise Dumas se lo contó a Ángel (De Brito). Creo que dice muchas cosas que no debería, pero sí, es cierto”, deslizó el humorista con una sonrisa tímida, dejando ver cierta incomodidad ante la exposición.

Sin embargo, aceptó compartir una de las experiencias que más lo marcaron. Recordó el caso de una mujer que lo contactó porque su padre, tras perder la nariz por una enfermedad, no había vuelto a salir de su casa. Campi relató: “Me escribió una chica del interior. Me contó que su papá había perdido la nariz por una enfermedad y que nunca más había vuelto a salir de la casa. Le pedí una foto y le mandé varias narices de las que hacía. Le envié una igual a la que él tenía, con todo para maquillar y hecha de látex, que es lo que trabajo”.

La destreza técnica de Campi, utilizada habitualmente en el espectáculo, se transformó en una herramienta de inclusión social y empatía

Ese acto, realizado a la distancia y sin ningún tipo de publicidad, tuvo un resultado conmovedor. El humorista compartió la reacción del destinatario: “Después de años de no sacarse una foto, me mandó una celebrando Navidad. Fue tremendo para mí”.

La conversación giró entonces hacia la ética de la solidaridad anónima. Campi fue tajante: “Creo que esas cosas no se cuentan. No se dice, se hace”, sentenció, prefiriendo desviar el foco y continuar con otros tópicos relacionados a su trabajo.

A lo largo de la entrevista, Pergolini volvió a remarcar la valentía y el compromiso del artista: “A mí me llamó la atención que te animes a hacerlo”. Campi, con una lógica simple pero contundente, respondió: “Si sé hacerlo, ¿cómo no voy a ayudar?”.

Campi fabricó y envió una prótesis de nariz a un hombre del interior que, tras perderla por enfermedad, no había vuelto a salir de su casa

El actor, conocido por su versatilidad en la construcción de personajes y la creación de prótesis para sus imitaciones, trasladó ese conocimiento técnico a una tarea solidaria concreta. En vez de limitarse al ámbito artístico, decidió emplear su destreza en la fabricación de elementos que transforman la vida cotidiana de quienes enfrentan dificultades físicas.

El caso narrado por Campi ilustra cómo un acto de empatía puede impactar profundamente en la autoestima y la vida social de una persona. El hombre que recibió la prótesis no solo recuperó parte de su apariencia, sino también la confianza para volver a mostrarse ante los demás, algo que había perdido tras la enfermedad.

El testimonio del comediante resalta una faceta muchas veces invisible del mundo del espectáculo: el vínculo entre los artistas y el público puede ir mucho más allá del escenario o la pantalla. En este caso, el contacto directo y la voluntad de ayudar surgieron del anonimato, sin buscar aplausos ni reconocimiento mediático.

Martín Campilongo revela: “Yo nunca conté eso, alguien se enteró” sobre su ayuda anónima a personas con deformidades, lo contó Denise

En definitiva, la entrevista dejó al descubierto que la creatividad y el talento de Campi trascienden el humor y la actuación, para convertirse en herramientas de transformación social. El relato de la prótesis no es un caso aislado, sino parte de una postura ética: ayudar cuando se tiene la capacidad de hacerlo, sin buscar reconocimiento.