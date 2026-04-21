Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 21 de abril

Por qué es bueno que el Banco Central baje el mínimo de integración diaria de encajes Una nueva medida de la entidad monetaria permitirá que las instituciones financieras compensen variaciones en la demanda de efectivo a lo largo del mes, con impacto en la estabilidad del costo del financiamiento

Un hombre monta en bicicleta frente al Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de mandato, en Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Para asegurarse de que los bancos siempre tengan disponibles pesos para devolverles a los depositantes que lo demanden, el Banco Central (BCRA) les exige que integren, en las cuentas que estos tienen en la autoridad monetaria, un determinado porcentaje de los depósitos que reciben. Este porcentaje de liquidez que tienen que guardar en el BCRA, pueden exigir que se cumplan en promedio mensual o en algún otro período más largo. Eso quiere decir que, si un día una entidad financiera se quedaba por debajo de lo que debía integrar, en otro momento podía compensarlo poniendo esa diferencia más lo que le tocaba ese día. Es decir, en promedio terminaba cumpliendo con lo que pedía el BCRA.