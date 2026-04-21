Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 21 de abril

El dólar al público es ofrecido a $1.400 para la venta en el Banco Nación. El blue sigue $1.410. El BCRA compró USD 131 millones en el mercado

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13:18 hsHoy

¿A cuánto se negcia el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a 1.400 pesos para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de abril la divisa al minorista conserva una baja de cinco pesos o 0,4 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.397,09 para la venta y $1.346,12 para la compra.

13:18 hsHoy

Dólar estable: el Gobierno espera un flujo de divisas de más de USD 3.000 millones que extendería la calma cambiaria

El boom de la colocación de deuda corporativa en el exterior se consolidó como uno de los factores clave detrás de la estabilidad observada en el mercado cambiario durante los últimos meses

El Gobierno estima que las empresas tienen que liquidar USD 3.200 millones en los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno estima que las empresas tienen que liquidar USD 3.200 millones en los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas emitieron deuda en la plaza internacional por casi 10.000 millones de dólares. Parte de esas divisas se ingresó en el mercado local, lo que ayudó a sostener la estabilidad cambiaria durante los últimos meses y, según estimaciones del Gobierno, todavía quedan más de USD 3.000 millones por liquidar. A medida que entre en el circuito formal, este flujo apuntalaría y prolongaría la paz del tipo de cambio.

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13:18 hsHoy

Por qué es bueno que el Banco Central baje el mínimo de integración diaria de encajes

Una nueva medida de la entidad monetaria permitirá que las instituciones financieras compensen variaciones en la demanda de efectivo a lo largo del mes, con impacto en la estabilidad del costo del financiamiento

Un hombre monta en bicicleta frente al Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de mandato, en Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas
Un hombre monta en bicicleta frente al Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de mandato, en Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Para asegurarse de que los bancos siempre tengan disponibles pesos para devolverles a los depositantes que lo demanden, el Banco Central (BCRA) les exige que integren, en las cuentas que estos tienen en la autoridad monetaria, un determinado porcentaje de los depósitos que reciben. Este porcentaje de liquidez que tienen que guardar en el BCRA, pueden exigir que se cumplan en promedio mensual o en algún otro período más largo. Eso quiere decir que, si un día una entidad financiera se quedaba por debajo de lo que debía integrar, en otro momento podía compensarlo poniendo esa diferencia más lo que le tocaba ese día. Es decir, en promedio terminaba cumpliendo con lo que pedía el BCRA.

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13:17 hsHoy

El dólar subió por segundo día y regresó a los $1.400 en el Banco Nación

El dólar al público ganó diez pesos, detrás del dólar mayorista, que avanzó a $1.377 con más de USD 500 millones operados en el mercado

La demanda privada y las compras oficiales llevaron a una leve suba del dólar.
La demanda privada y las compras oficiales llevaron a una leve suba del dólar.

El monto operado en el segmento de contado alcanzó este lunes importantes USD 514,7 millones, con una demanda que se afirmó para apuntalar al dólar mayorista en 12,50 pesos o 0,9%, a $1.377, para regresar al nivel del 9 de abril.

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13:17 hsHoy

El blue sigue estable

El dólar blue amagó a una baja el lunes, cuando estuvo operado a $1.405, para terminar sin variantes respecto de la semana pasada, a $1.410 para la venta. En las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que el precio de venta de la divisa en bancos.

13:17 hsHoy

El BCRA compró USD 131 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 131 millones por su intervención en el mercado de cambios, para acaparar el 25,5% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas se redujeron en USD 44 millones, a USD 45.745 millones, con la incidencia de una baja de 1% para el oro, a USD 4.833,10 la onza.

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