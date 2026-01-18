Salud

Cinco objetos que nunca deberían estar en la mesa de luz y cómo afectan el descanso, según expertos

La acumulación de objetos personales cerca del colchón puede incrementar la ansiedad e impedir que la mente asocie el dormitorio con el reposo

Guardar
La presencia de objetos personales
La presencia de objetos personales sobre la mesa de luz puede incrementar la ansiedad y dificultar la conciliación del sueño, según expertos en bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesita de luz suele ser uno de los muebles más ignorados a la hora de organizar el dormitorio, aunque su presencia y contenido inciden directamente en el bienestar nocturno. Más que un simple soporte para objetos, refleja nuestros hábitos, pendientes y rutinas.

Según los especialistas de Real Simple, lo que se acumula junto a la cama puede convertirse en fuente de distracción, ansiedad y hasta insomnio, dificultando el descanso y alterando el equilibrio mental. Botellas, dispositivos electrónicos, papeles o productos de cuidado personal se mezclan en un reducido espacio, generando un clima de desorden silencioso que impacta en la mente incluso antes de dormir.

El Instituto del Sueño de Estados Unidos señala que el desorden en el entorno inmediato puede elevar los niveles de cortisol y aumentar la actividad cerebral antes de dormir, lo que dificulta la conciliación del sueño.

La acumulación de objetos cerca del lugar de descanso refuerza la sensación de tener pendientes y actúa como un recordatorio involuntario de tareas, impidiendo que el dormitorio funcione como un verdadero refugio de calma.

Por eso, identificar los objetos que favorecen el reposo y eliminar aquellos que suman ruido visual o emocional resulta clave para crear un ambiente propicio para el sueño y una mente más tranquila:

1. Desorden de pequeños objetos

El desorden en la mesita
El desorden en la mesita de luz aumenta los niveles de cortisol y estimula la actividad cerebral, impidiendo el descanso nocturno de calidad

El desorden de pequeños objetos representa un obstáculo frecuente para el descanso. Recibos, gomitas para el pelo, medicamentos o libros sin terminar funcionan como recordatorios silenciosos de pendientes. “Son pequeñas listas de tareas silenciosas que tu cerebro no puede evitar leer cada vez que las miras”, explicó Shantae Duckworth experta en organización profesional de espacios, a Real Simple.

Para evitar este efecto, la organizadora sugiere clasificar todo lo que se guarda en la mesita de luz en tres grupos: uso nocturno, objetos que deberían ubicarse en otro lugar y elementos innecesarios, reservando un espacio reducido solo para lo esencial. Así, se logra una atmósfera más despejada y tranquila.

2. Dispositivos electrónicos

Los dispositivos electrónicos también interfieren en el descan pueden despertar o distraer por las luces o ruidos que generan. Duckworth aconseja cubrir o trasladar todo lo que emita una luz fuerte y reubicar los aparatos con ruidos intermitentes.

Si resulta imprescindible mantener estos dispositivos cerca, la especialista sugiere añadir una máquina de sonido blanco para neutralizar los sonidos molestos y utilizar cestas o elementos decorativos para bloquear la luz. Reducir la exposición a estímulos digitales favorece el sueño.

3. Artículos para el cuidado de la piel

Artículos de cuidado personal en
Artículos de cuidado personal en exceso generan sensaciones de pendientes, afectando el ánimo antes de dormir y dificultando la relajación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los artículos para el cuidado de la piel, la recomendación es limitar su cantidad. Según Duckworth, estos productos “no son neutrales” y pueden sostener una carga emocional, influyendo en el ánimo antes de dormir.

Su consejo consiste en mantener solo lo estrictamente necesario, como un bálsamo labial, para evitar la sensación de tareas pendientes o preocupaciones al final del día. Menos objetos, mayor sensación de alivio antes de dormir.

4. Objetos relacionados con el trabajo

Cualquier objeto vinculado al trabajo debe mantenerse lejos de la mesita de luz. Computadoras portátiles, agendas o correspondencia laboral rompen la asociación entre el dormitorio y el descanso. “Cuando el trabajo se cuela en tu mesita de luz, tu cerebro no registra el ‘descanso’”, añadió Howell a Real Simple.

La sola presencia de estos objetos impide que el sueño sea realmente reparador. Separar el trabajo del espacio de descanso permite un sueño más profundo.

5. Botellas, vasos y tazas acumuladas

Las botellas de agua, vasos y tazas acumuladas conforman otro grupo de objetos que afectan el orden y el descanso. Duckworth recomienda la “regla de una sola taza”: dejar solo un vaso o botella durante la noche y retirar los demás recipientes al iniciar o finalizar el día. Este hábito ayuda a reducir el desorden y contribuye a un entorno propicio para el sueño. Un solo recipiente basta para una noche tranquila.

Acumular botellas, vasos y tazas
Acumular botellas, vasos y tazas en la mesa de luz incrementa el desorden; la regla de un solo recipiente ayuda a mantener un ambiente limpio

Adoptar estos consejos de los expertos de Real Simple crea una atmósfera más serena en el dormitorio y ayuda a que el cuerpo identifique ese espacio con el reposo genuino y profundo, alejando la sensación de alerta que producen las tareas pendientes.

Temas Relacionados

Calidad del sueñoMesita de nocheDesordenDispositivos electrónicosDormir mejoransiedadsueñoInstituto del Sueño de Estados UnidosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cinco formas de enfrentar la incertidumbre y reducir la ansiedad, según expertos

Recomendaciones accesibles de especialistas de Mayo Clinic permiten fortalecer la estabilidad interna al enfrentar cambios inesperados o desafíos personales

Cinco formas de enfrentar la

Los efectos reales de beber agua con limón todos los días, según expertos en salud

Se trata de una práctica extendida, pero la evidencia científica explica qué beneficios están respaldados por la ciencia, cuáles son mitos y en qué casos conviene la moderación

Los efectos reales de beber

Qué mecanismos cerebrales explican la procrastinación

Expertos sugieren dividir los proyectos en micro-acciones y transformar la relación con la incomodidad para iniciar cualquier actividad con mayor motivación

Qué mecanismos cerebrales explican la

Carolina Sosky, nutricionista: “Después de los 50, algunos simples cambios en la alimentación tienen un enorme impacto en la calidad de vida”

La reconocida especialista en alimentación explica por qué adaptar hábitos cotidianos resulta decisivo para la salud física y mental en la madurez, destacando beneficios de la ingesta balanceada de nutrientes clave

Carolina Sosky, nutricionista: “Después de

¿Las mujeres duermen peor?: 6 factores que afectan el descanso femenino

Según la última Encuesta Global del Sueño 2025, las mujeres reportan más dificultades para conciliar el sueño y descansar profundamente que los hombres. Desde los cambios hormonales hasta las cargas del cuidado familiar, cuáles son las causas y cómo impacta en su salud, según los especialistas

¿Las mujeres duermen peor?: 6
DEPORTES
Se suspendió el amistoso que

Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y una tenista la socorrió: “Estaba temblando mucho”

La desafiante respuesta de Lisandro Martínez a una gloria del Manchester United que lo criticó: “Puede venir a mi casa”

Con la presencia del último campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, la Copa Argentina 2026 comenzará con dos partidos

Boca Juniors disputará su segundo amistoso del año frente a Olimpia de Paraguay: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La broma de Cande Tinelli

La broma de Cande Tinelli que descolocó a su padre, Marcelo, en cámara: “¿Te sentís hinchado?"

Tamara Báez mostró el antes y después de su retoque estético ante las críticas de sus seguidores

Julieta Ortega contó cómo se recuperó Palito de su problema de salud: “Muy doloroso”

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Incertidumbre por el paradero de

Incertidumbre por el paradero de Evo Morales: hace una semana no se sabe de él y se cree que pudo salir de Bolivia

Panamá busca subir el nivel de formación de pilotos con programa universitario

La Fundación Nobel aclaró que el premio de la Paz es intransferible, aunque la medalla cambie de manos

Devastadores incendios en el sur de Chile: al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados

“Se siente como una evolución”: Kim Gordon regresa con un desafiante álbum solista