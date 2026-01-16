No es el edulcorante: cuál es el mejor endulzante para reemplazar el azúcar de forma saludable

La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el consumo diario de azúcar a un máximo de nueve cucharaditas para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de azúcar refinada es uno de los principales desafíos para la salud pública global, asociado con obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el deseo de disfrutar del sabor dulce no tiene por qué estar ligado a riesgos para la salud.

Hoy, existen alternativas naturales que permiten endulzar comidas y bebidas de manera más nutritiva, sin sacrificar el placer del sabor.

¿Cuáles son las opciones saludables para endulzar? El puré de frutas, la miel, la estevia y otros azúcares naturales ganan protagonismo como opciones más saludables frente al azúcar convencional y los edulcorantes artificiales, de los cuales varios estudios -incluido uno publicado recientemente en la revista Neurology de la Academia Estadounidense de Neurología- hablan de sus riesgos para la salud.

¿Cuál es la mejor alternativa? La ciencia y la nutrición ofrecen claves para una elección consciente:

Las mejores opciones para endulzar las comidas y bebidas

Los azúcares presentes naturalmente en frutas y verduras se absorben más lentamente gracias a su contenido de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas más recomendadas para reemplazar el azúcar refinado se destacan los purés de frutas. El puré de manzana, banana o plátano, y también dátiles, por ejemplo, no solo aportan dulzura natural, sino también fibra, vitaminas y antioxidantes.

Esta combinación ayuda a regular la absorción de azúcares en el organismo, evitando picos y caídas bruscas de glucosa en sangre.

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, los dátiles se destacan por su dulzura y por su aporte de nutrientes esenciales: su uso se popularizó como reemplazo del azúcar tradicional debido a sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud.

Un estudio publicado en la revista Nutrients demostró que las frutas enteras o en puré generan una respuesta glucémica más controlada y prolongan la sensación de saciedad, lo que contribuye al control del apetito y del peso corporal.

La fibra y la textura densa de los purés de frutas retrasan el vaciamiento gástrico, haciendo que la energía se libere de forma gradual. Además, preparar puré de frutas en casa es sencillo: basta con triturar la fruta madura y, en el caso de dátiles o higos, remojarlos previamente y luego procesarlos. Para sustituir el azúcar en recetas, se recomienda usar una taza de puré por cada taza de azúcar, ajustando la cantidad de líquido para mantener la textura deseada.

Otras opciones naturales incluyen el jarabe de arce, la miel y el agave. Estos edulcorantes contienen oligoelementos, vitaminas y antioxidantes, y suelen tener un índice glucémico más bajo que el azúcar refinado. Sin embargo, su contenido calórico es similar o superior al del azúcar común, por lo que su consumo debe ser moderado. Cada uno aporta matices únicos de sabor, permitiendo personalizar postres, infusiones y productos horneados.

¿La miel es buen reemplazo del azúcar?

La miel contiene antioxidantes y minerales que aportan beneficios adicionales frente al azúcar refinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel es considerada una alternativa natural al azúcar, valorada por su contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales como el zinc y el manganeso.

Su índice glucémico es más bajo que el del azúcar refinado, lo que significa que eleva la glucosa en sangre de manera más gradual. Además, la miel ofrece un sabor característico que realza una amplia variedad de platos.

Sin embargo, la miel es también una fuente concentrada de calorías: una cucharada de miel aporta 63 calorías, frente a las 43 calorías de una cucharada de azúcar refinada.

Por esta razón, su consumo debe ser consciente y moderado, especialmente en personas que buscan controlar el peso o los niveles de glucosa.

La evidencia científica respalda que la miel puede aportar beneficios adicionales gracias a sus compuestos bioactivos y su poder antioxidante, pero no debe considerarse un alimento libre de riesgos si se consume en exceso. Los expertos recomiendan utilizar la miel como parte de una dieta variada y equilibrada, priorizando siempre la moderación.

Qué dice la ciencia sobre la estevia

La estevia es un endulzante de origen vegetal que no aporta calorías y se considera seguro para el consumo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estevia se popularizó como edulcorante natural debido a que no aporta calorías y tiene un poder endulzante muy superior al azúcar.

Su origen vegetal y la aprobación por parte de organismos internacionales, como la FDA, impulsaron su uso como alternativa para quienes desean reducir la ingesta calórica.

Sin embargo, algunos estudios plantean dudas respecto al impacto metabólico de los edulcorantes artificiales y naturales sin calorías. Investigaciones recientes sugieren que su uso podría estar relacionado con alteraciones en el metabolismo y la microbiota intestinal, así como con un posible aumento del riesgo de enfermedades metabólicas a largo plazo.

Aunque no existe consenso definitivo, la recomendación actual es emplear la estevia y otros edulcorantes sin calorías de manera ocasional, evitando el consumo excesivo y priorizando las fuentes naturales de dulzor.

Qué tipos de azúcares son buenos para la salud

Diversificar las fuentes de dulzor puede ayudar a reducir el consumo de azúcar sin perder el placer del sabor dulce (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los azúcares tienen el mismo efecto en el organismo. Los azúcares presentes de forma natural en la fruta, como la fructosa y la glucosa, vienen acompañados de fibra, agua, vitaminas y fitoquímicos. Esta combinación favorece una digestión más lenta, menor impacto glucémico y mayor saciedad. Consumir fruta entera o en puré se asocia con menor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

En cambio, los azúcares añadidos y procesados, como el jarabe de maíz alto en fructosa, la sacarosa y la maltosa, se absorben rápidamente y se relacionan con efectos adversos para la salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el consumo de azúcar a no más de seis a nueve cucharaditas al día y priorizar fuentes naturales presentes en alimentos integrales.

Entre los azúcares naturales recomendados se encuentran los que provienen de frutas frescas o desecadas, la miel, el jarabe de arce y el agave, siempre en porciones moderadas. La clave es incorporar alimentos reales y variados, favoreciendo una dieta rica en fibra, antioxidantes y nutrientes, en lugar de buscar solo reducir el azúcar.

La dietista y terapeuta nutricional Kim Shapira recomienda moderar el consumo de azúcar y alimentos endulzados como parte de una dieta equilibrada. Aunque el dulce puede ser atractivo, Shapira sostiene que reducir su ingesta puede beneficiarnos a largo plazo

En definitiva, elegir endulzantes saludables implica mirar más allá de las calorías y considerar el aporte nutricional, el impacto metabólico y el equilibrio general de la alimentación. El puré de frutas se consolida como una de las alternativas más completas, pero la variedad y la moderación siguen siendo los principales aliados para cuidar la salud sin renunciar al placer de lo dulce.