Dos métodos de entrenamiento que permiten subir la carga y evitar lesiones, según expertos

La sobrecarga progresiva es el método principal para levantar más peso en el gimnasio de forma segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo del entrenamiento de fuerza, alcanzar nuevos niveles no depende solo de la motivación o el esfuerzo, sino de comprender el modo en que el cuerpo responde a los desafíos físicos. Tanto quienes recién comienzan como quienes llevan años entrenando se enfrentan a un obstáculo común: la dificultad para progresar de manera sostenida y segura.

La ciencia del ejercicio ha identificado factores clave que condicionan el desarrollo muscular, así como errores frecuentes que pueden llevar al estancamiento o a lesiones. Saber cómo y cuándo aumentar la carga resulta fundamental para transformar el esfuerzo en avances tangibles y fortalecer el cuerpo sin elevar los riesgos.

Medios internacionales y especialistas explican cuáles son las estrategias más efectivas para superar los propios límites en el gimnasio.

La sobrecarga progresiva: principio básico

El principio central que destaca la literatura especializada es la sobrecarga progresiva, que implica incrementar de forma gradual la carga o la cantidad de repeticiones durante el entrenamiento de fuerza. El profesor de Ciencias del Ejercicio de la Universidad del Sur de Australia, Hunter Bennett, citado por The Independent, explicó: “Tus músculos se adaptan y se fortalecen como respuesta a la tensión aumentada y la acumulación de subproductos metabólicos”.

Uno de los sistemas recomendados, especialmente para quienes se inician, es la progresión lineal. Este método consiste en añadir pequeñas cantidades de peso, habitualmente 2,5 kg cada una o dos semanas, y mantener constante el número de repeticiones. Por ejemplo, quien realiza cinco repeticiones de prensa de piernas con 50 kg la primera semana puede aumentar a 52,5 kg y luego a 55 kg en semanas sucesivas, de acuerdo con The Independent.

La progresión lineal implica aumentar aproximadamente 2,5 kg cada una o dos semanas para fortalecer el cuerpo gradualmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance mediante este método llega a un límite, momento en el que conviene cambiar de estrategia para continuar progresando de forma segura y efectiva.

Doble progresión: adaptar repeticiones y carga

La doble progresión es una variante útil cuando añadir más peso no resulta viable. Según explicó Bennett a The Conversation, esta estrategia requiere elegir un rango de repeticiones —por ejemplo, tres series de ocho a 12— e incrementar de manera gradual la cantidad de repeticiones hasta alcanzar el máximo en cada serie. Al lograrlo, se aumenta levemente el peso y el proceso reinicia, facilitando una adaptación constante al entrenamiento.

La autoevaluación honesta del rendimiento resulta fundamental para ajustar la carga. The Independent señala que si un ejercicio resulta demasiado sencillo o las repeticiones se realizan sin dificultad, podría ser momento de aumentar el peso. Incluso cuando el ejercicio representa un reto, también es posible progresar. Llevar un registro de cada sesión ayuda a identificar avances y establecer metas realistas, como subir el peso o incrementar repeticiones, lo que facilita el seguimiento del progreso.

La doble progresión alterna incrementos de repeticiones y peso, facilitando avances constantes en el entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo medio subraya la importancia de reconocer cuándo reducir la intensidad. Cambios notorios en la técnica, como disminuir la profundidad de la sentadilla al aumentar la carga, pueden indicar que los músculos no se fortalecen de manera efectiva. Además, la fatiga persistente o la sensación de debilidad pueden señalar sobreentrenamiento, situación que requiere mejorar el descanso o, en ocasiones, una pausa de una semana.

Progresión segura y factores externos

Aumentar el peso de forma acelerada rara vez es lo más seguro. The Independent recomienda incrementos moderados —preferentemente en bloques de 2,5 kg— para perfeccionar la técnica y permitir la adaptación corporal sin elevar el riesgo de lesión. Esto favorece una progresión sostenible, particularmente en quienes aprenden los movimientos básicos.

Diversos factores externos condicionan el ritmo de desarrollo muscular. Tanto The Independent como The Conversation remarcan la influencia de la genética, el descanso, la alimentación —en especial la ingesta de proteínas— y la gestión del estrés. Algunas personas experimentan aumentos significativos durante el primer año de entrenamiento, mientras que otras progresan de manera más gradual. Al acercarse al límite genético individual, la mejora se vuelve más lenta.

Superar el estancamiento en el gimnasio requiere estrategias sostenibles para lograr metas de fuerza y masa muscular sin sobreentrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo no es buscar una nueva marca en cada sesión, sino mantener una trayectoria constante que permita alcanzar metas de fuerza y masa muscular con seguridad y eficacia.