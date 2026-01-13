Dormir hasta tarde los fines de semana podría proteger la salud mental de los adolescentes, según un nuevo estudio

Un estudio de universidades estadounidenses muestra que dormir hasta tarde los fines de semana reduce un 41% el riesgo de síntomas depresivos en adolescentes y jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar tarde los fines de semana podría ser una verdadera tabla de salvación para la salud mental adolescente. Más allá de un hábito asociado al ocio juvenil, nuevas investigaciones sugieren que este descanso adicional cumple una función crucial para el bienestar emocional.

Un estudio reciente, publicado por Vida Sana y realizado por equipos de la Universidad de Oregón y la Universidad Médica Upstate de la Universidad Estatal de Nueva York, revela que permitir a los jóvenes recuperar horas de sueño durante el fin de semana puede reducir de manera significativa el riesgo de síntomas depresivos.

Estos hallazgos desafían la visión tradicional sobre el descanso, al señalar que dormir más los fines de semana no solo ayuda a reponer energías, sino que podría convertirse en un verdadero escudo frente a los altibajos emocionales propios de la adolescencia.

Recuperar el sueño los fines de semana y salud mental adolescente

El estudio demostró que quienes logran dormir más los fines de semana presentan un 41% menos de probabilidad de manifestar síntomas depresivos. El análisis, basado en datos nacionales de jóvenes de 16 a 24 años, examinó la relación entre horas de sueño y bienestar emocional.

Los participantes informaron sus horarios habituales de sueño tanto en días laborables como en fines de semana, lo que permitió a los investigadores calcular la diferencia y determinar el nivel de recuperación de sueño alcanzado.

Los especialistas sugieren que ajustar los horarios escolares ayudaría a combatir la privación crónica de sueño en la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de cuestionarios, los jóvenes también reportaron su estado de ánimo. Esto permitió identificar síntomas depresivos en quienes manifestaron sentirse tristes o desanimados todos los días. Los resultados subrayan la importancia de prestar atención a los patrones de sueño como parte de cualquier estrategia para cuidar la salud mental de los adolescentes.

Recomendaciones y dificultades para un descanso adecuado

La recomendación ideal sigue siendo dormir entre ocho y diez horas cada noche y mantener horarios regulares, explicó Melynda Casement, psicóloga y profesora asociada de la Universidad de Oregón, a Vida Sana.

Para muchos adolescentes, sin embargo, esto resulta difícil de sostener. “Los investigadores y médicos del sueño recomiendan desde hace tiempo que los adolescentes duerman de ocho a diez horas a la misma hora todos los días de la semana, pero esto no es práctico para muchos adolescentes, ni para la gente en general”, señaló Casement.

La especialista remarcó que “es normal que los adolescentes sean noctámbulos, así que permitirles recuperar el sueño los fines de semana si no pueden dormir lo suficiente durante la semana puede protegerlos de alguna manera”.

En ese sentido, factores como las exigencias académicas, las actividades extraescolares y el empleo a tiempo parcial contribuyen a que los jóvenes acumulen una deuda de sueño difícil de revertir durante los días laborables.

Las exigencias académicas ocupan gran parte del tiempo de los adolescentes e impactan en la calidad y duración de su sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este déficit tiene raíces biológicas. Durante la adolescencia, los ritmos circadianos experimentan cambios naturales que predisponen a los jóvenes a dormir más tarde que los adultos. Según Casement, el sueño tiende a retrasarse progresivamente hasta los 18 o 20 años, momento en que el patrón vuelve a adelantarse.

La mayoría de los adolescentes tienen su ventana natural de descanso entre las 23:00 y las 8:00, pero los horarios tempranos de inicio de clases raramente coinciden con este ritmo fisiológico. Ante estas dificultades, los especialistas consultados por Vida Sana insisten en la importancia de permitir la recuperación de sueño los fines de semana.

“Dormir hasta tarde los fines de semana puede ser un refugio protector frente al riesgo de síntomas depresivos entre adolescentes y adultos jóvenes”, comentó Jason Carbone, investigador de la Universidad Médica Upstate, citado por Vida Sana.

Modificaciones estructurales y relevancia social

La relación entre la falta de sueño y el aumento de síntomas depresivos en la juventud ha llevado a algunos expertos a proponer cambios estructurales, como retrasar el inicio de las clases, para enfrentar los desafíos de salud mental en este grupo etario.

Por tal motivo, la acumulación de deuda de sueño y el efecto de la privación crónica han cobrado fuerza en la agenda pública, informó Vida Sana.

La depresión juvenil se asocia a la falta de sueño suficiente, por lo que la flexibilización de horarios puede proteger la salud mental según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores advierten que, aunque dormir más el fin de semana nunca sustituye el beneficio de descansar bien todas las noches, puede ofrecer una protección importante cuando lo ideal no es posible.

La falta de sueño suficiente limita la capacidad de los jóvenes para desenvolverse con normalidad en sus responsabilidades diarias. La depresión y sus efectos en la vida cotidiana de los adolescentes resaltan la urgencia de buscar soluciones accesibles para este sector, como concluyen los autores del estudio.