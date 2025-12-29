Cómo se desarrolla la salud mental de los adolescentes cuando usan el celular y las redes sociales, según estudios

El uso temprano del celular eleva el riesgo de insomnio, ansiedad y depresión en adolescentes, según estudios recientes sobre salud mental juvenil (Canva)

Los celulares y las redes sociales se convirtieron en elementos habituales en la vida de millones de adolescentes en todo el mundo. Investigaciones recientes, difundidas por The Washington Post, evidenciaron que la exposición temprana y prolongada a dispositivos digitales está asociada a riesgos como el insomnio, la ansiedad, depresión, obesidad y dificultades cognitivas.

Mientras familias, especialistas y gobiernos discuten alternativas, la ciencia aportó conexiones claras entre el uso prematuro del celular y múltiples consecuencias en la salud mental y el desarrollo cerebral juvenil.

La exposición prolongada a dispositivos digitales en la adolescencia se relaciona con aumento de riesgos de obesidad y dificultades cognitivas (Freepik)

Cómo afecta el uso del celular al cerebro adolescente

El acceso a smartphones a edades tempranas cobró centralidad en los últimos hallazgos científicos. Un estudio dirigido por Ran Barzilay, psiquiatra infantil en la Universidad de Pennsylvania, analizó a más de 10.500 menores y determinó que recibir un celular a los 12 años (en vez de a los 13) se relaciona con un riesgo superior al 60% de padecer sueño de baja calidad y un 40% mayor de obesidad.

Estos resultados, presentados por The Washington Post, impulsaron al propio Barzilay a retrasar el acceso de su hijo menor al teléfono móvil, a diferencia de sus hijos mayores. “Esta no es una cuestión que pueda ser ignorada”, expresó el investigador.

Durante la segunda mitad de 2025, el debate dejó de centrarse en si los dispositivos afectan a la juventud y pasó a cuestionar la magnitud real de su impacto y las respuestas posibles en la sociedad.

Recibir un teléfono móvil antes de los 13 años incrementa el riesgo de sueño de baja calidad y obesidad, de acuerdo con una investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relación entre redes sociales, sueño, obesidad y salud mental

Los estudios difundidos por The Washington Post vincularon el uso intenso de pantallas con una disminución comprobada de la calidad del sueño, así como un incremento en los trastornos del estado de ánimo, en especial depresión y ansiedad. Los indicadores muestran que estos problemas avanzan conforme aumenta el tiempo dedicado a las redes sociales, mientras que el uso nocturno del móvil afecta el bienestar físico y emocional.

En el transcurso de los últimos meses, varios países implementaron nuevas regulaciones. Australia se convirtió en el primero en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años desde diciembre de 2024, y Malasia anunció la aplicación de una medida similar.

Mientras que en Estados Unidos, diversos estados aprobaron leyes para restringir el acceso de niños y adolescentes a las plataformas digitales, en un contexto donde figuras de peso consideran el fenómeno una posible crisis de salud pública infantil.

Diferencias según el tipo de uso: adicción, videojuegos y redes

Las investigaciones reconocieron que el riesgo digital no depende únicamente de las horas de pantalla. Un estudio publicado en JAMA distingue el impacto del tiempo total frente al patrón de uso adictivo: las conductas compulsivas —caracterizadas por el malestar ante la separación y la dificultad para limitar el uso del dispositivo— elevan de dos a tres veces el riesgo de ideación suicida y comportamientos asociados.

Existen, además, diferencias por actividad. El uso intensivo de videojuegos se identifica con más desafíos internalizados, como ansiedad y depresión. Por su parte, el consumo elevado de redes sociales se asocia con conductas disruptivas como la agresividad y la transgresión de normas.

La adicción al celular y el uso compulsivo de redes sociales duplican o triplican las probabilidades de pensamientos suicidas en menores (AAP Image vía AP)

Repercusiones cognitivas de la tendencia

El uso precoz y excesivo de dispositivos impacta en el rendimiento intelectual, incluyendo dificultades de concentración, déficits de memoria y peores resultados académicos. Jason Nagata, profesor de medicina adolescente en la Universidad de California en San Francisco, advirtió que incluso quienes están solo una hora diaria en redes sociales obtienen puntuaciones inferiores respecto a aquellos que no las usan.

Por su parte, Torkel Klingberg, del Karolinska Institutet, atribuyó este fenómeno al flujo ininterrumpido de estímulos procedentes de las plataformas y afirmó: “Si uno vive bajo distracción constante, la capacidad de enfocarse puede debilitarse gradualmente”.

Si bien las diferencias en las puntuaciones pueden ser modestas, la evidencia muestra que estos efectos negativos son consistentes y comparables a una caída relevante en el desempeño escolar, en palabras de Nagata.

Incluso una hora diaria en redes sociales impacta negativamente en el rendimiento académico y la capacidad de concentración, reveló un experto (Xataca)

Recomendaciones y estrategias para las familias

Ante el alcance de la evidencia, los expertos propusieron medidas graduales y adaptadas a cada familia. Jennifer Katzenstein, neuropsicóloga pediátrica en Johns Hopkins, subrayó que el ejemplo parental —especialmente en el uso nocturno del móvil— produce más efecto que las prohibiciones estrictas. Reducir el tiempo de pantalla diario en una hora mejora el bienestar de forma más sostenible que eliminarlo de manera radical, subrayó la profesional.

Asimismo, crecen las iniciativas familiares y comunitarias orientadas a promover actividades ajenas a las pantallas. La generación de redes de apoyo se ha vuelto más común, de acuerdo con los testimonios recogidos por The Washington Post.

El diálogo temprano y permanente entre padres, madres e hijos resulta esencial para anticipar riesgos y ajustar las normas al entorno y características de cada menor, una idea también respaldada por Megan Moreno, codirectora del Center of Excellence on Social Media and Youth Mental Health.

Especialistas recomendaron reducir gradualmente el tiempo de pantalla y fomentar actividades fuera de internet para mejorar el bienestar juvenil y familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propuestas internacionales hacia la problemática

Ante el giro regulatorio a nivel global, se evidencia una transición de la incertidumbre hacia la toma de decisiones informadas por datos robustos, redefiniendo las reglas sociales y escolares sobre la tecnología en la infancia y adolescencia.

Actualmente, el conocimiento científico disponible facilita repensar la relación con la tecnología y orientar elecciones responsables, en la certeza de que ya existen bases sólidas para actuar mejor en beneficio de los más jóvenes.