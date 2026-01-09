Salud

Las ciudades intensifican acciones para combatir la contaminación acústica

El impulso de normativas, tecnologías y movimientos sociales responde a la preocupación por los efectos adversos del ruido urbano sobre la salud y el bienestar de los habitantes, según alerta la comunidad científica y organismos internacionales

Guardar
El interés por los espacios
El interés por los espacios silenciosos crece como respuesta directa al impacto constante de la contaminación acústica en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes ciudades enfrentan una constante contaminación acústica, lo que ha aumentado el interés por el silencio como símbolo de bienestar y de un nuevo lujo. Ante las crecientes molestias del ruido, crecen las iniciativas ciudadanas y colectivas para recuperar la tranquilidad, según informa National Geographic.

Impacto del ruido en la salud

La exposición crónica a niveles elevados de contaminación acústica afecta la salud de millones. De acuerdo con National Geographic, sonidos que superan los 85 decibelios —el equivalente a un restaurante ruidoso— pueden causar pérdida de audición, hipertensión arterial, estrés e insomnio.

Más de 50% de la población mundial reside en áreas urbanas, donde el tráfico y la sobreestimulación sonora son parte del día a día. Organismos internacionales han reconocido esta situación como una crisis de salud pública. La Organización Mundial de la Salud señala que la contaminación acústica es el segundo factor ambiental con mayor impacto en la salud, solo detrás de la contaminación del aire.

La exposición crónica a contaminación
La exposición crónica a contaminación acústica urbana afecta seriamente la salud de millones en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos calcula que en ese país la contaminación acústica se duplica cada 30 años y crece aún más rápido que la población.

Redefinir la relación con el silencio

Científicos y especialistas advierten sobre la necesidad de cambiar la relación social con el silencio. La psicóloga Olga Lehmann subraya que los “pequeños momentos de silencio en la vida cotidiana pueden ayudarnos a regular el estrés y a ser menos impulsivos”.

Sin embargo, también destaca el “lado oscuro del silencio”, asociado a la soledad y la desconexión, y recalca la importancia de equilibrar los momentos de tranquilidad con el contacto social.

Nuevas prácticas y tendencias

Frente a este desafío, surgen nuevas tendencias y movimientos orientados a la desconexión y a reencontrar la calma. Entre las principales prácticas se encuentran los paseos en silencio, populares entre las generaciones jóvenes gracias a plataformas como TikTok, donde muchos prefieren caminar sin música ni teléfonos.

El auge de los paseos
El auge de los paseos en silencio refleja la búsqueda de calma frente a la saturación digital entre jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos optan por retiros de meditación o experiencias de oscuridad total, en busca de introspección lejos del bullicio. El auge de estas prácticas, en principio minoritarias, se intensificó tras la pandemia, según National Geographic.

El movimiento en favor de la tranquilidad impulsa también actividades comunitarias. Organizaciones como Peace in the Wild, con sede en Georgia, integran caminatas grupales en silencio para acercar a la población afroamericana a la naturaleza mediante experiencias meditativas.

Asimismo, los clubes de lectura silenciosos —como Silent Book Club, presente en más de 50 países— reúnen a lectores, a menudo en cafeterías, para compartir una hora de lectura sin charlas. Guinevere de la Mare, cofundadora del grupo, califica estos encuentros como la “hora feliz de los introvertidos”.

Cambios en espacios públicos y soluciones tecnológicas

No solo los individuos exigen el derecho al silencio: espacios públicos y cafeterías están cambiando sus ambientes para favorecer la serenidad. En Japón, el café Shojo, en Osaka, optó por eliminar la conversación y usar comunicación no verbal, creando un entorno gestionado principalmente por personas sordas o con dificultades auditivas.

National Geographic indica que otras redes, como Starbucks, han incorporado techos con deflectores acústicos en más de 1.000 de sus locales, logrando reducir el ruido. Al mismo tiempo, la aplicación Soundprint permite a los usuarios medir y compartir los niveles sonoros de más de 1.000 establecimientos en diferentes países, identificando lugares propicios para el bienestar.

Francesco Aletta, arquitecto especialista en
Francesco Aletta, arquitecto especialista en planificación sonora, destaca la significativa reducción del ruido gracias al uso de vehículos eléctricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades enfrentan retos para contener la contaminación acústica, por lo que avanzan en regulaciones y soluciones tecnológicas. El arquitecto y experto en planificación sonora Francesco Aletta señala que los vehículos eléctricos reducen de forma notable el ruido en zonas residenciales en comparación con los automóviles tradicionales.

Para las autopistas, las autoridades promueven tecnologías de asfalto más silenciosas y la plantación de hileras de árboles, capaces de reducir hasta 12 decibelios el ruido. Un ejemplo de integración de naturalización y arquitectura es la fachada ajardinada con 30.000 plantas de un edificio en Düsseldorf, Alemania.

Estos esfuerzos se ven reforzados por tecnologías portátiles; los relojes inteligentes, por ejemplo, alertan sobre niveles acústicos perjudiciales. Según National Geographic, la tendencia global hacia el silencio anticipa un modelo de ciudad donde la tranquilidad dejará de ser un privilegio.

Especialistas consideran que la multiplicación de iniciativas y normativas es una señal positiva de transformación, lo que refleja el creciente valor que la sociedad moderna otorga al bienestar basado en la quietud.

Temas Relacionados

Contaminación acústicaSilencioBienestarGrandes ciudadesNational GeographicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Ejercicio en la infancia: qué tipo de actividad es adecuada en cada etapa del crecimiento, según expertos

Especialistas de Cleveland Clinic subrayan que la actividad física adaptada a cada edad es clave para el desarrollo físico y emocional, además de prevenir el sedentarismo infantil

Ejercicio en la infancia: qué

Cómo dormir mejor si se trabaja de noche: recomendaciones de expertos para cuidar la salud

Especialistas de Cleveland Clinic explican estrategias para descansar de día, proteger el bienestar y adaptarse a los turnos nocturnos sin afectar el sueño

Cómo dormir mejor si se

Los errores más frecuentes al retomar la actividad física que perjudican los resultados en el cuerpo

La motivación inicial puede jugar en contra si no se acompaña de información adecuada y objetivos realistas, advierten expertos en salud y entrenamiento

Los errores más frecuentes al

Cómo consumir limón para regular el azúcar en sangre

Más allá de su sabor refrescante, esconde beneficios sorprendentes para aquellos que buscan un equilibrio metabólico

Cómo consumir limón para regular

¿Dolor de espalda? El ejercicio simple que recomiendan expertos para fortalecer la zona lumbar

Un movimiento controlado puede favorecer el equilibrio y mejorar el desempeño físico sin necesidad de rutinas complejas, según señalaron fisioterapeutas de Cleveland Clinic

¿Dolor de espalda? El ejercicio
DEPORTES
Destrozó su rueda, se negó

Destrozó su rueda, se negó a abandonar y decidió seguir adelante sin neumático: el video viral que expone las exigencias del Rally Dakar

El Rally Dakar completó su primera semana: los argentinos que pelean por el triunfo en Arabia Saudita

La confusión del nuevo refuerzo de River Plate ante el formato del torneo argentino: “Todavía no lo entiendo”

Las leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentarán en Punta del Este

El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

TELESHOW
Luciano Castro, el galán de

Luciano Castro, el galán de las mil historias, en el ojo de la tormenta: romances, secretos y reencuentros

Federico Bal contó cómo afrontó la primera crisis de pareja con Evelyn Botto: “Quería ver qué nos pasaba”

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

INFOBAE AMÉRICA

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Argentina participará del acto de firma el 17 de enero en Asunción

Las coincidencias entre Los Simpson y la actualidad que reavivan su fama de serie “visionaria”

Ecuador: autoridad electoral busca a excandidatos correístas por el financiamiento de campaña

Una jueza en Estados Unidos evalúa la deportación de José Serrano mientras avanza el caso Villavicencio en Ecuador

Cómo el narcisismo se beneficia de la indiferencia y la falta de atención social