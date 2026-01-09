Salud

Estómago, intestino y cerebro: cómo un inesperado vínculo entre estos órganos puede impactar en la salud mental, según un estudio

Un equipo científico descubrió que esta comunicación puede influir directamente en el bienestar emocional. Las claves de un hallazgo que sugiere nuevas formas de abordar la ansiedad y el estrés

La comunicación entre el estómago y el cerebro influye en el bienestar emocional de las personas. Así lo identificó un grupo de científicos, que publicó un estudio que revela cómo los ritmos estomacales afectan las emociones. El experimento se realizó en un laboratorio, donde los participantes se sometieron a pruebas de resonancia magnética y respondieron encuestas sobre su salud mental. El objetivo fue comprender cómo las señales del intestino pueden modificar el humor y el equilibrio psicológico.

Durante la investigación, los especialistas observaron que el estómago emite un pulso eléctrico cada veinte segundos. Este ritmo, conocido como onda gástrica, guía las contracciones que facilitan la digestión. Los científicos monitorearon la actividad cerebral y analizaron la relación entre la sincronización de los ritmos estomacales y el estado emocional de los sujetos. Los resultados mostraron una correlación clara: cuanto mayor es la sincronía entre el estómago y el cerebro, más probable resulta experimentar malestar emocional.

Según el informe citado por Nature, quienes presentan mayor sincronización entre estos órganos tienden a reportar niveles elevados de ansiedad y estrés. En contraste, los participantes con menor sincronización suelen sentirse más estables y tranquilos. Este fenómeno se conoce como la “firma estómago-cerebro”, un marcador biológico que refleja la alineación en tiempo real entre el sistema digestivo y la mente.

El intestino: un “segundo cerebro” en el cuerpo humano

El estudio destaca que el intestino contiene millones de células nerviosas, lo que llevó a algunos expertos a denominarlo el “segundo cerebro”. La comunicación entre el estómago y el cerebro se produce principalmente a través del nervio vago.

Este canal permite que la información viaje de forma constante entre ambos órganos. Además, células intestinales especializadas llamadas neurópodos pueden detectar nutrientes o cambios en el entorno y enviar señales al cerebro en milisegundos. La combinación de neurópodos, el nervio vago y señales hormonales mantiene una comunicación continua entre el estómago y la mente.

El sistema digestivo no solo procesa los alimentos, sino que también participa en la regulación emocional. Cuando una persona atraviesa situaciones de estrés, los ritmos estomacales suelen volverse irregulares. En estados de calma, estos ritmos se estabilizan. De acuerdo con los investigadores, el grado de adaptación del cerebro a estos patrones puede influir en la percepción de control o agobio ante las emociones.

Según los expertos consultados por Psychology Today, la sensibilidad excesiva del cerebro a las señales corporales puede generar hiperconciencia. Las sensaciones que normalmente pasan inadvertidas, como un leve dolor o palpitación estomacal, pueden percibirse como amenazantes durante episodios de ansiedad o estrés. En cambio, cuando la salud mental es óptima, el cerebro mantiene cierta distancia y logra interpretar estos ritmos sin sobresalto.

Una nueva perspectiva sobre la salud mental

El trabajo científico citado por Psychology Today aporta una visión innovadora sobre la salud mental. Tradicionalmente, se consideraba que los trastornos emocionales se originaban exclusivamente en el cerebro. Sin embargo, los nuevos hallazgos sugieren que el bienestar psicológico depende también del funcionamiento del cuerpo, en especial del sistema digestivo. La salud mental surge de la interacción entre el cerebro y el resto del organismo.

El estudio remarca que la vida interior de las personas se encuentra profundamente conectada con procesos físicos. El diálogo constante entre el estómago y el cerebro puede influir tanto en el equilibrio emocional como en el desarrollo de trastornos psicológicos. Comprender esta relación abre nuevas opciones para el abordaje de problemas de salud mental.

De acuerdo con el Dr. William A. Haseltine, presidente de ACCESS Health International, la investigación refuerza la importancia de considerar la conexión física entre mente y cuerpo. Los cambios en el ritmo estomacal podrían servir como indicadores para detectar alteraciones emocionales. Esta perspectiva invita a los profesionales a prestar mayor atención a las manifestaciones físicas en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales.

Implicancias y caminos futuros para la ciencia

Los hallazgos recientes motivan a la comunidad científica a explorar nuevas estrategias terapéuticas. El monitoreo de la “firma estómago-cerebro” podría mejorar la comprensión de condiciones como la ansiedad, la depresión y el estrés crónico. Además, promueve la integración de disciplinas médicas para el cuidado integral de la salud mental.

La evidencia científica confirma que el diálogo entre el estómago y el cerebro no es solo una metáfora, sino una realidad medible y relevante. Atender la salud digestiva puede convertirse en una herramienta útil para fortalecer el bienestar psicológico. El desafío para futuros estudios será profundizar en los mecanismos que vinculan ambos sistemas y en las posibles aplicaciones clínicas.

