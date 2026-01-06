Por qué la incertidumbre nos afecta y cómo recuperar estabilidad emocional

El cerebro humano busca certeza frente a la incertidumbre del cambio, según especialistas en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de preservar la salud mental emerge actualmente como una clave para alcanzar una mejor calidad de vida. Ante esto, la psicóloga Becky Kennedy y la científica cognitiva Maya Shankar analizaron el desafío del cambio vital y la búsqueda de estabilidad emocional en una reciente entrega del pódcast Good Inside.

Ambas especialistas compartieron experiencias personales de pérdida y reinvención, y destacaron cómo la reconexión personal puede convertirse en un ancla durante la incertidumbre. El diálogo incluyó herramientas para quienes atraviesan transformaciones inesperadas y subrayó la importancia del acompañamiento psicológico.

Por qué el cambio es difícil y el papel de la incertidumbre

Kennedy abrió la conversación reconociendo lo difícil que resulta cambiar, una dificultad frecuente en padres y adultos. “El cambio es tan duro”, afirmó, invitando a Shankar a explicar por qué afrontar transformaciones puede ser tan abrumador.

Shankar señaló que el problema central es la incertidumbre: “Las investigaciones muestran que nos sentimos más estresados cuando tenemos un 50% de probabilidad de recibir una descarga eléctrica que cuando la posibilidad es del 100%”.

Y añadió que la “ilusión de control” lleva a sobrestimar la capacidad de manejar lo que sucede, lo que agrava el impacto ante eventos inesperados.

La psicóloga Becky Kennedy y la científica Maya Shankar analizaron la dificultad de enfrentar transformaciones vitales inesperadas (Good Inside)

La científica subrayó que no saber qué ocurrirá afecta tanto el ánimo como la motivación. “Nuestro cerebro no está pensado para tolerar la incertidumbre. Preferimos conocer el desenlace, incluso si es difícil, a quedarnos en la duda”, manifestó la experta.

Mientras que la conductora Kennedy, coincidió y subrayó: “En esos momentos, cuando no puedes resolver o actuar, la espera resulta mucho más incómoda que enfrentar un problema concreto”.

Impacto del cambio en la identidad personal: historias y duelos

El diálogo se orientó a cómo el cambio puede sacudir la identidad personal, sobre todo durante pérdidas ligadas a la maternidad o una carrera profesional. Shankar relató su vivencia tras verse obligada a abandonar el violín debido a una lesión: “No solo perdí el violín, perdí parte de mí misma. El violín era casi una extensión de mi cuerpo”.

En cuanto a su búsqueda de formar una familia, compartió: “Al enfrentar pérdidas en el camino a la maternidad, comprendí cuánto de mi autovaloración dependía de ese rol. Creía que no podría sentirme completa sin esa identidad”.

La psicóloga Kennedy observó que la dificultad del duelo radica en creer que el vacío será eterno. “Cuando pasamos por algo devastador, sentimos que esa será la única verdad de nuestra vida. Nos cuesta imaginar otra realidad”, planteó.

Asimismo, la especialista consultada profundizó en el tema: “El cambio es más difícil cuando crees que es tu culpa”. Asimismo, explicó que con frecuencia se carga con la responsabilidad total de lo sucedido, aunque las circunstancias suelen ser mucho más amplias y complejas.

Pérdidas en roles como la maternidad o la carrera profesional impactan la identidad personal y dificultan el proceso de duelo (Freepik)

Herramientas para reconectarse con lo que importa

Las especialistas propusieron estrategias en Good Inside para reconstruir la identidad tras un cambio. Shankar recomendó identificar el “por qué” que da sentido a cada papel vital. “En vez de centrarnos en lo que hacemos, preguntemos qué necesidad o deseo satisface esa actividad. Ese motivo puede mantenerse, incluso si cambian las circunstancias”, explicó.

En tanto, sugirió ejercicios de autoafirmación: “Haz una lista de todas tus identidades importantes, especialmente de las que no están amenazadas por el cambio. Así recuerdas que tu valor no depende solo de una faceta”.

Además, aconsejó practicar la gratitud: “Decir en voz alta aquello por lo que te sientes agradecida permite visualizar otros aspectos de significado y bienestar”.

Kennedy trasladó este enfoque al entorno familiar. “Si dejas de trabajar fuera de casa y sientes pérdida, explora qué te daba esa ocupación. Quizá era independencia económica, creatividad o contacto social. Es posible buscar otras formas de alimentar ese mismo sentido vital”, destacó.

Ejercicios de autoafirmación y reconexión ayudan a reconstruir la autovaloración tras cambios significativos en la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la comunidad, autoaceptación y esperanza

Apoyarse en la comunidad y la autocompasión es esencial. “El cambio es más manejable cuando estás en comunidad”, comentó Shankar. Y alertó también sobre el riesgo del auto juicio: “Muchos piensan que si pueden atribuirse el mérito de lo bueno, también deben cargar con lo malo. Pero esa lógica es una trampa; la realidad es mucho más compleja”.

En este sentido, la psicóloga alentó a reconocer los distintos aspectos de la identidad, no solo aquellos afectados por el cambio: “Cuando solo una parte de nuestro ser toma el control, perdemos perspectiva. Visualizar otras virtudes, aunque no estén al frente ahora, ayuda a aliviar la sensación de pérdida total”.

Ambas expertas coincidieron en que no existen recetas universales ni plazos definidos para superar un duelo asociado al cambio, pero recordaron que es posible abrirse a nuevas formas de sentido y bienestar. “Podemos ver el cambio como una oportunidad para rediseñar quienes queremos ser, no solo como algo que debemos soportar”, sostuvo Shankar.

Las especialistas recomiendan identificar los motivos detrás de cada papel vital para mantener el bienestar durante transformaciones (Good Inside)

Técnicas prácticas para el proceso

Kennedy propuso un formato de preguntas breves para terminar con recomendaciones claras. “El cambio es más difícil cuando piensas que es tu culpa”, resumió Shankar. También afirmó: “El cambio se vuelve más manejable cuando formas parte de una comunidad”.

Ante la pregunta sobre el cambio más inesperado de su vida, respondió: “Una vida sin hijos”. Al referirse a cómo enfrentar etapas de transformación, aconsejó: “Me recuerdo que hay cosas que permanecen constantes”. Un pequeño hábito puede ser clave, como el ritual matutino de la experta con un té al estilo indio, que le brinda mucha estabilidad.

Para quienes atraviesan dificultades en la crianza, el cierre de Maya Shankar en Good Inside fue claro: el proceso de cambio transforma tanto a hijos como a padres, y ambos evolucionan juntos al superar los desafíos.