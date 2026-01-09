El dolor de espalda podría predecir problemas futuros de sueño en hombres

JUEVES, 8 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El dolor de espalda parece predecir problemas de sueño años antes de que aparezcan entre los hombres mayores, según un nuevo estudio.

Los hombres mayores que sufrían dolor de espalda dormían peor seis años después, según informaron recientemente investigadores en la revista Innovation and Aging.

Los hombres con dolor de espalda tendían a dormirse demasiado pronto o demasiado tarde, o estaban insatisfechos con la calidad de su sueño, según los resultados.

"Si los cuidadores o seres queridos ven problemas de dolor de espalda, esto puede ser una señal de advertencia", dijo la investigadora principal Soomi Lee, profesora asociada de desarrollo humano y estudios familiares en Penn State, en un comunicado de prensa.

"Las personas mayores deberían reconocer sus problemas de dolor de espalda para poder prevenir problemas posteriores de sueño y otros problemas de salud que acompañan a un sueño insuficiente, incluyendo problemas de memoria, depresión, ansiedad y caídas", añadió.

Para el estudio, los investigadores siguieron a 1.055 hombres que completaron dos visitas clínicas de sueño con seis o más años de diferencia. Los hombres respondían por correo a cuestionarios sobre su dolor de espalda cada cuatro meses entre las dos visitas de estudio del sueño.

El equipo definió los problemas de sueño como sueño irregular, falta de sueño, somnolencia diurna y autoinformes de satisfacción del sueño.

"Sabemos que el dolor de espalda y el sueño son problemas serios para los adultos mayores", dijo Lee. "Estudiamos datos recogidos durante varios años para entender si el mal sueño podía predecir dolor de espalda o si el dolor podía predecir un mal sueño, y descubrimos que era lo segundo."

Los resultados mostraron que el dolor de espalda en el principio predecía un aumento del 12% al 25% en los problemas de sueño de un hombre para el segundo estudio del sueño.

Sin embargo, los problemas de sueño más tempranos no predecían el riesgo futuro de dolor de espalda, según los investigadores.

El dolor en sí mismo --ya sea dolor de espalda o dolor en otras zonas del cuerpo-- podría dificultar cada vez más que los hombres encuentren una posición cómoda para dormir, especularon los investigadores en su estudio.

También podría ser que el dolor de espalda acabe alterando el sueño al aumentar el estrés o la depresión del hombre, añadió el equipo.

Se necesitará más investigación para ver si el mismo resultado se cumple entre las mujeres, dijo Lee, así como para verificar la relación entre el dolor de espalda y los problemas de sueño en los hombres.

Sin embargo, cualquier persona que sufra dolor de espalda debería acudir a un médico para recibir tratamiento, que podría incluir fisioterapia o ejercicio, dijo Lee.

"Ahora que sabemos que el dolor de espalda precede a los problemas de sueño, está más claro que el manejo del dolor puede ser necesario para mantener un sueño de calidad y prevenir problemas de salud más amplios en adultos mayores con el tiempo", afirmó.

Más información

La Fundación del Sueño habla más sobre cómo dormir con dolor lumbar.

FUENTES: Penn State, comunicado de prensa, 6 de enero de 2026; Innovación y envejecimiento, 11 de octubre de 2025