Ejercicio en la infancia: qué tipo de actividad es adecuada en cada etapa del crecimiento, según expertos

Especialistas de Cleveland Clinic subrayan que la actividad física adaptada a cada edad es clave para el desarrollo físico y emocional, además de prevenir el sedentarismo infantil

La actividad física para niños
La actividad física para niños estimula la autoestima, la coordinación y el equilibrio emocional desde edades tempranas (Imagen ilustrativa Infobae)

La infancia atraviesa una transformación silenciosa. A medida que la carga escolar crece y los dispositivos electrónicos ganan terreno en la rutina diaria, niños y niñas ven restringido su tiempo para moverse y jugar.

Esta dinámica, cada vez más extendida en hogares y escuelas, preocupa a los especialistas de Cleveland Clinic, quienes advierten que la reducción de la actividad física puede afectar el desarrollo físico, emocional y social desde edades tempranas.

Frente a este escenario, los expertos insisten en la importancia de crear entornos que motiven el movimiento y el disfrute de diferentes ejercicios, adaptados a cada etapa del crecimiento. Promover el juego, la exploración y la participación familiar no solo previene el sedentarismo, sino que también fortalece la salud, mejora el estado de ánimo y siembra las bases para una vida adulta más activa y equilibrada.

¿Cómo lograr que el ejercicio sea parte natural de la vida diaria infantil? Las respuestas de Cleveland Clinic ofrecen una guía clara para familias y educadores.

Beneficios del ejercicio en la infancia

Según Cleveland Clinic, el ejercicio regular permite que los niños canalicen su energía, fortalezcan huesos y músculos, y mejoren tanto el sueño como el desempeño escolar.

Los especialistas de Cleveland Clinic
Los especialistas de Cleveland Clinic advierten sobre el impacto negativo de la reducción del ejercicio infantil en el desarrollo físico, emocional y social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fisiólogo del ejercicio Christopher Travers explica que la actividad física apoya la salud cardiovascular y pulmonar, fomenta la coordinación y mantiene el peso bajo control. Además, contribuye a disminuir el estrés y la ansiedad. Para Travers, establecer hábitos saludables de movimiento en la infancia es esencial para una vida adulta activa y con menor riesgo de lesiones.

Ejercicio según la etapa de desarrollo

Para menores de cinco años, las recomendaciones de Cleveland Clinic priorizan el juego libre y espontáneo. Actividades como correr, saltar la cuerda, jugar en el agua o bailar a los niños explorar distintas formas de movimiento y desarrollar habilidades motrices básicas. En esta etapa, lo importante es la exploración y la alegría más que la competencia o las rutinas estructuradas.

Entre los seis y ocho años, Cleveland Clinic aconseja integrar actividades más organizadas que refuercen la motricidad gruesa y mejoren la conciencia corporal. Travers recomienda ejercicios sencillos de calistenia, yoga adaptado para niños y juegos clásicos de recreo, siempre con foco en la diversión. Los deportes comunitarios, la gimnasia, artes marciales o boxeo pueden incorporarse en ambientes inclusivos, evitando la presión por el rendimiento.

Entre los seis y doce
Entre los seis y doce años, Cleveland Clinic sugiere combinar juegos clásicos, deportes grupales y ejercicios de fuerza con énfasis en la técnica adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los niños de nueve a doce años, Travers sugiere ejercicios de fuerza con el propio peso corporal, como flexiones, abdominales y sentadillas. Además, recomienda deportes de equipo y rutinas de estiramiento, con énfasis en la enseñanza de la técnica adecuada para prevenir lesiones, especialmente durante los cambios físicos de la pubertad. El ciclismo, la natación y las actividades de atletismo son opciones motivadoras y eficaces.

En la adolescencia, de trece a diecisiete años, los jóvenes pueden avanzar hacia ejercicios más estructurados, tales como circuitos de resistencia y programas deportivos específicos, siempre bajo supervisión y con énfasis en la técnica. Travers aclara que el entrenamiento de fuerza supervisado es seguro a esta edad y, contrariamente a ciertos mitos, resulta fundamental para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento general.

El rol de la familia y la variedad de actividades

Los especialistas de Cleveland Clinic destacan la importancia del ejemplo familiar para consolidar hábitos de movimiento. Salir a caminar, compartir juegos grupales y aprovechar el tiempo libre en familia estimula la participación tanto de niños como de adolescentes.

Recomiendan variar las actividades recreativas para evitar el agotamiento y la especialización prematura, que podría derivar en lesiones por sobreesfuerzo. Distribuir el ejercicio en fragmentos a lo largo del día y priorizar el juego libre permite adaptar la actividad a las preferencias individuales, ya sea en grupo o de manera independiente, como el yoga.

La variedad de actividades y
La variedad de actividades y el ejemplo familiar consolidan hábitos de movimiento, fomentando el gusto por un estilo de vida activo y flexible desde la niñez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Travers remarca la necesidad de apoyar y motivar a los niños, permitiendo que experimenten con diferentes deportes y formas de moverse, sin imponerles una única opción. El objetivo, sostiene el fisiólogo de Cleveland Clinic, es cultivar el gusto por un estilo de vida activo, flexible y duradero.

Oportunidad para una vida activa

Lo fundamental no es contar con equipos caros o rutinas complicadas. Cleveland Clinic subraya que lo importante es brindar a los niños oportunidades para moverse, jugar y fortalecer su cuerpo disfrutando de cada etapa.

