Las limpiezas detox no cuentan con respaldo científico y pueden ser riesgosas, según especialistas

Expertos aseguran que las dietas detox carecen de evidencia científica y pueden generar efectos adversos en la salud (Freepik)

Las limpiezas detox y las dietas depurativas ganan popularidad debido a promesas de eliminar toxinas, perder peso y mejorar la energía. Sin embargo, especialistas advirtieron en The Washington Post que existe poca o ninguna evidencia científica que respalde estos resultados, suponiendo riesgos para la salud.

¿Qué es una limpieza detox?

Estas dietas depurativas comprenden métodos como el consumo exclusivo de jugos, tés de hierbas, ayuno o la restricción total de ciertos grupos alimenticios. Algunas fórmulas populares, tales como la dieta del limón o planes basados en vinagre de sidra, prometen depurar el organismo y mejorar la función hepática o el metabolismo. La duración de estos regímenes varía desde 2 días hasta 3 semanas, con la expectativa de obtener más energía, mejor piel y una reducción visible de peso.

Tinsay Woreta, profesora asociada de gastroenterología y hepatología en la Universidad Johns Hopkins, explicó: “Una limpieza rápida de 3 a 7 días no ofrece los mismos beneficios que un estilo de vida saludable a largo plazo”. Muchos productos detox incluyen suplementos o fórmulas con laxantes y diuréticos, lo que eleva el riesgo de efectos adversos.

El consumo exclusivo de jugos o ayunos extremos presentes en las dietas depurativas genera déficit de nutrientes esenciales y posibles riesgos nutricionales (AdobeStock)

Cuáles son los resultados de una limpieza detox

El respaldo científico para las dietas depurativas es muy limitado. Una revisión realizada en 2014 concluyó que la evidencia sobre sus beneficios es escasa y los estudios favorables presentan metodologías débiles y muestras pequeñas.

Más recientemente, un análisis de tendencias en redes sociales —publicado en Science Direct— reveló la proliferación de afirmaciones no comprobadas sobre estos métodos, lo que puede acarrear riesgos, incluidos comportamientos asociados a trastornos alimentarios.

En cuanto a la pérdida de peso, los expertos entrevistados aclararon que su efecto es usualmente temporal y se debe sobre todo a la reducción calórica. Otro informe advirtió que, aunque podría haber una disminución momentánea, lo habitual es recuperar el peso al volver a una alimentación normal.

Desintoxicación del cuerpo de forma natural

El cuerpo humano cuenta con sistemas de filtración altamente eficientes, sin necesidad de regímenes extremos. Los pulmones actúan como barrera ante toxinas en el aire. Los intestinos eliminan microorganismos provenientes de los alimentos. Los riñones filtran la sangre y excretan desechos en la orina. El hígado es el centro principal de desintoxicación: procesa la sangre digestiva y convierte toxinas como el alcohol en compuestos que el organismo puede eliminar con seguridad.

La especialista Woreta señaló que no existen pruebas de que las dietas depurativas añadan beneficios si la persona ya sigue una dieta equilibrada. Además, estos métodos no revierten daños previos en los órganos.

El cuerpo humano, con pulmones, hígado, riñones e intestinos, tiene sistemas eficaces de desintoxicación sin necesidad de fórmulas detox (Freepik)

Riesgos y posibles efectos adversos

Las limpiezas detox representan un peligro particular para quienes sufren trastornos alimentarios, problemas cardiacos o renales. Rhonda Merwin, profesora de psiquiatría en Duke University, advirtió que estas prácticas pueden provocar episodios de restricción alimentaria extrema o, por el contrario, atracones, y fomentar el uso frecuente de laxantes y diuréticos. Este comportamiento puede volverse riesgoso y habitual.

Estos regímenes suelen ser desequilibrados a nivel nutricional, con déficit de proteínas, grasas, vitaminas liposolubles y fibra. Julia Zumpano, dietista registrada en Cleveland Clinic, resaltó que pueden generar desbalance electrolítico y alteraciones en la glucosa, provocando mareos, dolor de cabeza y fatiga.

Mientras que Wendy Weber, funcionaria del National Institutes of Health, alertó en que el desequilibrio de sodio y potasio favorece arritmias en personas con enfermedades cardiovasculares o renales, y también en quienes usan ciertos medicamentos.

La restricción extrema de alimentos de las dietas detox puede desencadenar trastornos alimentarios y desbalance electrolítico en personas vulnerables (Archivo)

Aportes de los jugos y sus limitaciones

Los jugos de frutas y verduras aportan vitaminas y antioxidantes, pero carecen de la fibra presente en los productos enteros. Los planes de limpieza a base de jugos suelen ser pobres en proteínas, grasas esenciales y ciertas vitaminas, dificultando el equilibrio metabólico.

Un consumo frecuente de jugos verdes con alto contenido de espinaca puede incrementar el riesgo de cálculos renales en personas predispuestas, por su elevada concentración de oxalatos, que favorecen la acumulación de minerales.

Aunque la mayoría de los zumos no contiene azúcar añadida, los niveles naturales pueden ser perjudiciales si se ingieren en exceso. Los expertos aconsejaron limitarse a uno o dos vasos diarios, evitando reemplazar comidas completas por estas bebidas.

Los jugos vegetales, aunque aportan vitaminas, pueden incrementar el riesgo de cálculos renales y no sustituyen los beneficios de frutas y verduras enteras (Freepik)

Alternativas saludables y consejos de expertos

En lugar de practicar medidas extremas, los especialistas citados por The Washington Post recomendaron adoptar una dieta equilibrada, como la dieta Mediterránea, basada en frutas, verduras, nueces, cereales integrales y proteínas magras como el pescado y el pollo.

La clave está en restringir grasas saturadas, alimentos ultraprocesados, azúcares y edulcorantes artificiales. Controlar las porciones —una porción de proteína debe ser equivalente al tamaño de la palma de la mano— contribuye a una alimentación balanceada.

La actividad física regular también resulta esencial. Se aconseja al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado. Weber resaltó que “mantenerse activo con una rutina sostenible ofrece beneficios reales a largo plazo”. Además, hay que moderar la ingesta de alcohol, ya que incluso cantidades moderadas incrementan el riesgo de cáncer, problemas del corazón y alteraciones del sueño.

Especialistas recomiendan optar por una dieta equilibrada como la Mediterránea y ejercicio regular para mantener la salud y el peso ideal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas experimentan bienestar al eliminar diversos alimentos y bebidas. Sin embargo, los efectos positivos de las limpiezas detox suelen ser de corta duración. Adoptar hábitos alimentarios saludables y sostenibles proporciona beneficios reales y contribuye a evitar enfermedades hepáticas, cardíacas y metabólicas.

Ante la falta de evidencia científica sólida y los posibles riesgos adversos, la sugerencia de los especialistas es actuar con precaución y priorizar un estilo de vida saludable antes que dietas depurativas temporales.