Salud

La razón por la que “comer menos y moverse más” ya no alcanza para bajar de peso, según nutricionistas

Especialistas de Harvard Health y guías clínicas internacionales advierten que la obesidad es una enfermedad compleja y que el enfoque clásico ignora factores biológicos, hormonales y psicológicos

Guardar
Expertos en nutrición advierten que
Expertos en nutrición advierten que el enfoque de 'comer menos y moverse más' resulta insuficiente para combatir la obesidad y mantener el peso a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el consejo de “comer menos y moverse más” ha dominado las recomendaciones para perder peso, presentado como una fórmula infalible y sencilla. Sin embargo, especialistas advierten que esta consigna, repetida hasta el cansancio, oculta una realidad mucho más compleja.

Pese a su popularidad, las tasas de obesidad siguen aumentando en todo el mundo, lo que pone en duda la eficacia real de este enfoque y evidencia la necesidad de mirar más allá de los métodos tradicionales.

Referentes médicos como Elisabeth van Rossum, endocrinóloga del Centro Médico de la Universidad Erasmus de Róterdam, sostienen que la obesidad es una enfermedad crónica compleja y critican la idea simplista de “comer menos y moverse más”. “Si fuera tan sencillo, no existiría una epidemia de obesidad”, indicó.

Por su parte, la guía canadiense Obesity in adults: a clinical practice guideline y expertos de Harvard Health coinciden en que la biología humana responde con adaptaciones metabólicas y hormonales ante las restricciones, y que el sobrepeso implica factores genéticos, ambientales y psicológicos.

Por ello, cada vez más expertos consideran insuficiente e incluso contraproducente el enfoque clásico, lo que abre la puerta a un debate necesario sobre cómo abordar la salud y el bienestar de manera más integral.

Las tasas crecientes de obesidad
Las tasas crecientes de obesidad global demuestran que los métodos tradicionales para bajar de peso requieren una revisión profunda, según especialistas citados por The Independent (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la calidad de los alimentos

Melissa Mitri, nutricionista, afirmó: “Comer menos y moverse más es un enfoque simplista para perder peso que no ofrece una guía real”. Explicó que el problema no radica únicamente en la cantidad de calorías consumidas, sino en la calidad nutricional de los alimentos.

Es que no todas las calorías tienen el mismo impacto: los productos ultra procesados aumentan el hambre y dificultan el control del apetito, mientras que los alimentos integrales y ricos en nutrientes ayudan a mantener la saciedad durante más tiempo.

Mitri señaló que, al poner el foco en la calidad de la dieta e incorporar más verduras y alimentos frescos, varios participantes lograron consumir en promedio 500 calorías menos al día, sin la necesidad de restringir raciones de forma estricta ni experimentar sensación de privación.

Según la especialista, la clave está en priorizar alimentos que promuevan la saciedad y el bienestar general, en lugar de limitarse a contar calorías.

La calidad de los alimentos,
La calidad de los alimentos, especialmente la reducción de productos ultra procesados y el aumento de alimentos integrales, ayuda a controlar el apetito y favorece la saciedad según expertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health y la experta Mitri advierten que el 90% de las dietas fracasan porque no consideran los micronutrientes y el equilibrio necesario para el organismo.

Ejercicio y metabolismo: límites y adaptaciones

En relación con la actividad física, The Independent advirtió que “moverse más” tampoco garantiza resultados universales. El cuerpo puede compensar el gasto energético reduciendo el metabolismo hasta en un 28%, lo que dificulta que el esfuerzo físico se traduzca en una pérdida de peso significativa. Esta respuesta biológica, conocida como compensación metabólica, explica por qué muchas personas ven estancados sus progresos pese a incrementar la actividad física.

El ejercicio, además, puede aumentar el apetito y llevar a que la persona reduzca su actividad cotidiana ante la fatiga o las molestias. Esta adaptación fisiológica suele limitar el gasto calórico total y generar estancamientos que frustran las expectativas, según las expertas.

El fenómeno de compensación metabólica
El fenómeno de compensación metabólica impide que únicamente el aumento de la actividad física o la reducción calórica garanticen la pérdida de peso sostenida en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Lisa R. Young advirtió sobre los efectos psicológicos negativos de la restricción calórica prolongada y Señaló para The Independent que para muchas personas “comer menos” provoca sentimientos de privación y fracaso, lo que eleva la probabilidad de abandonar la dieta o de caer en episodios de ingesta excesiva posteriormente.

Por eso, sugirió priorizar alimentos ricos en fibra y nutrientes y desarrollar una mentalidad que fomente la variedad y la flexibilidad, sin prohibir grupos de alimentos completos.

Por su parte, Lisa Andrews, especialista en nutrición, expuso el fenómeno de la adaptación metabólica. En entrevista con The Independent, explicó que el organismo tiende a defender el peso corporal previo ante cualquier cambio importante. Como respuesta a la pérdida de peso, el metabolismo puede ralentizarse, dificultando el mantenimiento de los resultados incluso cuando se persiste con la dieta o la actividad física.

Estrategias sostenibles para un cambio duradero

Como alternativas, las expertas citadas por The Independent y los estudios del Centro Kaiser Permanente para la Investigación en Salud recomiendan adoptar hábitos sostenibles y prácticas saludables. Sugerieron priorizar alimentos integrales y nutritivos, procurar dormir entre siete y nueve horas cada noche, mantener una hidratación adecuada y gestionar el estrés emocional.

La personalización de estrategias para
La personalización de estrategias para adelgazar y el abandono de fórmulas universales son fundamentales para alcanzar resultados duraderos y una mejor calidad de vida, afirman especialistas en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, animan a celebrar logros pequeños sin recurrir a la comida como premio y a buscar fuentes de motivación diversas, como el apoyo social o el seguimiento de avances personales.

La visión recogida por The Independent y respaldada por guías clínicas internacionales resalta que la pérdida de peso es un proceso individual, influido por múltiples factores, que exige adaptar las estrategias a las circunstancias y necesidades de cada persona. No existe una fórmula universal y abandonar las soluciones simplistas resulta esencial para lograr resultados duraderos y una mejor calidad de vida.

Temas Relacionados

Pérdida de pesoNutricionistasobesidadCentro Médico de la Universidad Erasmus de RóterdamDietaHarvard HealthCalidad nutricionalMetabolismoThe IndependentNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo cocinar la pasta para reducir los picos de azúcar en sangre, según expertos

Especialistas de Harvard Medical School y Verywell Health señalan que elegir el tipo adecuado, cocinarla al dente, controlar las porciones y combinarla con proteínas y fibra puede reducir su impacto glucémico y facilitar el control metabólico

Cómo cocinar la pasta para

Cuáles son las frutas y verduras que ayudan a cubrir el aporte necesario de hierro

Especialistas en nutrición y estudios citados por Harvard Health y Real Simple señalan que una dieta basada en alimentos vegetales puede aportar este mineral esencial si se eligen las opciones adecuadas y se aplican estrategias que mejoren su absorción, como combinarlo con vitamina C

Cuáles son las frutas y

El nutriente que casi el 90% de los adultos no consume, y esencial para la memoria y el corazón

Datos de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos y expertos citados por Prevention advierten que la mayoría de las personas no alcanza la ingesta recomendada de un compuesto clave para el bienestar integral

El nutriente que casi el

Cómo envejece el cabello: estudios explican cuándo y por qué se inician los cambios celulares

Diversas investigaciones científicas revelaron que este proceso comienza mucho antes de lo visible, con alteraciones progresivas en las células, lo que impacta en el color, la densidad y la fuerza capilar

Cómo envejece el cabello: estudios

Descubren bacterias que degradan colorantes y podrían reducir la contaminación en arroyos del AMBA

Es un hallazgo de científicos de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet. Por qué los resultados abren nuevas posibilidades para el tratamiento de residuos líquidos en ambientes urbanos

Descubren bacterias que degradan colorantes
DEPORTES
El mensaje de un ex

El mensaje de un ex jugador de la selección de Venezuela con pasado en el fútbol argentino tras la detención de Maduro

El heroico accionar del futbolista del Metz para ayudar a su novia en medio del trágico incendio en un bar de Suiza que lo dejó con graves heridas

“Por qué soy tan estúpido”: la reacción de un piloto tras volcar con su auto en el prólogo del Rally Dakar

Oscar Piastri recordó su escandalosa salida de Alpine y el tuit que generó un cimbronazo en la Fórmula 1: “Fue una época difícil”

La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de su primer hijo: los mensajes de los jugadores de la selección argentina

TELESHOW
Isabel Macedo y Juan Manuel

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutan de Punta del Este: mates, sonrisas y paseos a orillas del mar

Araceli González celebró 19 años con Fabián Mazzei con una llamativa reflexión: “La dignidad no se toca”

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

INFOBAE AMÉRICA

Las gemas sagradas de Buda

Las gemas sagradas de Buda regresan a la India después de 127 años

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro