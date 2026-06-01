Canal de Panamá actualiza requisitos para concesión de terminales portuarias

La nueva enmienda incorpora modificaciones dirigidas a optimizar el proceso, informó el Canal de Panamá. (ACP)

El Canal de Panamá publicó la enmienda No.2 al pliego de precalificación de la iniciativa de terminales portuarias de transbordo de contenedores en Corozal y Telfers, como parte del proceso que adelanta para la selección de concesionarios.

Para esta iniciativa el proceso de precalificación inició con la publicación del pliego el pasado 30 de enero de 2026, y posteriormente fue actualizado mediante la enmienda publicada este sábado 30 de marzo.

La iniciativa de las terminales portuarias de transbordo de contenedores de Corozal y Telfers, de acuerdo con el Canal, busca fortalecer la conectividad logística y laboral del país, promoviendo capacidades complementarias al funcionamiento de la vía trasatlántica y respondiendo a oportunidades identificadas en el comercio y las necesidades existentes para desarrollar un sistema portuario competitivo.

La nueva enmienda, explicó la vía interoceánica en una nota de prensa, incorpora modificaciones dirigidas a optimizar el proceso y ofrecer mayores precisiones a las empresas interesadas, tomando en consideración consultas y observaciones recibidas durante esta etapa.

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Al referirse a los principales cambios, se indica que se incluyen ajustes al mecanismo de revisión documental, precisiones sobre la participación y conformación de consorcios, ajuste a la documentación de las personas relacionadas a la estructura corporativa del proponente, actualizaciones relacionadas con garantías, así como la incorporación de anexos asociados a estándares de transparencia, cumplimiento de políticas legales y prevención de conflictos de interés.

Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal de Panamá, dijo que el beneficio de la vía tiene que ser distribuido a la mayor cantidad de personas. REUTERS/Enea Lebrun

De igual manera, se habilitó un nuevo período para la presentación de solicitudes de aclaración hasta el 8 de junio del año en curso, y se extendió la fecha límite para la entrega de documentos de precalificación hasta el 29 de junio de 2026.

El Canal agregó que la documentación que presenten los interesados continuará siendo evaluada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el pliego de precalificación y sus enmiendas.

De igual manera, El Canal de Panamá concluyó esta semana el Congreso Internacional de Derecho del Canal, un espacio académico e institucional de alcance internacional orientado a analizar y difundir el régimen jurídico que sustenta la operación de la vía interoceánica.

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El encuentro reunió durante dos jornadas a juristas, académicos, autoridades y especialistas nacionales e internacionales en un intercambio técnico centrado en el Tratado de Neutralidad, el Título Constitucional, la Ley Orgánica del Canal de Panamá y otros componentes del marco jurídico canalero.

Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal de Panamá, se refirió durante su intervención a la importancia histórica de Panamá, de su posición geográfica y del Canal como elemento central de la estabilidad nacional.

El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (izq), y Omar Torrijos (der) firmaron el 7 de septiembre de 1977, en Washington, el tratado que en 1999 devolvió el Canal a Panamá. (ACP)

“La razón existencial de este Canal y de esta posición geográfica es para generar el beneficio, traerlo de afuera y hacerlo mejor en Panamá”, indicó.

“Este beneficio tiene que ser distribuido a la mayor cantidad de personas”, acotó Vásquez Morales.

En su oportunidad, la actual subadministradora y oficial de sostenibilidad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, se refirió al proyecto de Agua del Futuro, destacando la relevancia del proyecto del lago de Río Indio por su dimensión estratégica y su beneficio social.

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Por su parte, el jurista Eloy Alfaro expuso durante la actividad sobre el Título Constitucional del Canal de Panamá y evocó la experiencia del proceso de negociación, mientras que Adolfo Ahumada presentó reflexiones sobre la negociación de los Tratados Torrijos-Carter.

El 7 de septiembre de 1977 Panamá y Estados Unidos firmaron los Tratados Torrijos-Carter, que en 1999 devolvieron a la nación canalera el bien que desde su construcción en 1904 estaba bajo la administración del país norteño.