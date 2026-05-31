Muerte en Chascomús: por qué acusaron a cuatro policías y qué hacían en la escena

El video de la agresión en el que se ven a algunos de los policías acusados

La causa en la que se investiga la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de la localidad bonaerense de Chascomús que falleció luego de un violento choque y que después fue golpeado brutalmente por un vecino, avanza con nuevas declaraciones indagatorias: esta semana será el turno de los cuatro policías de la Provincia de Buenos Aires que asistieron al lugar del hecho, quienes fueron imputados en el expediente por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja.

Se trata de dos mujeres y dos hombres, que concurrieron a la intersección de las calles Julián Quintana y Jacarandá, donde el 12 de mayo, pasadas las 16, se produjo el choque entre la moto en la que viajaba Kevin y un auto Ford Ka.

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De acuerdo con la acusación, los efectivos habrían incumplido los deberes a su cargo al no impedir que el adolescente, fuera agredido a golpes de puño por Leandro Edgardo Marzzellino mientras se encontraba “en una tabla de inmovilización hospitalaria siendo atendido por personal médico en virtud del siniestro sufrido momentos antes”.

La Justicia considera que los efectivos que estaba en el lugar de accidente no solo debieron intervenir para frenar la agresión. También habrían omitido detener al violento en flagrancia.

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“El día 12 de mayo, con posterioridad a las 16:02 horas, al menos cuatro sujetos adultos, dos de sexo femenino y dos de sexo masculino, funcionarios públicos pertenecientes a la policía de la Provincia de Buenos Aires, en circunstancias que concurrieron a la intersección de las calles Julián Quintana y Jacaranda de la ciudad de Chascomús, donde había ocurrido un siniestro vial, con personas lesionadas, incumplieron los deberes a su cargo, no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento les incumbía”, indica la imputación a la que accedió Infobae.

En ese sentido, señala el escrito, “no impidieron que una de las personas lesionadas, más precisamente el menor de edad Kevin Martínez, fuera agredido a golpes de puño por Leandro Marzzellino, mientras se encontraba en una tabla de inmovilización hospitalaria siendo atendido por personal médico en virtud del siniestro sufrido momentos antes”.

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Es por eso que fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público los cuatro policías que estaban al momento de la golpiza, a quienes la fiscal acusó tanto de no impedir que Marzzellino atacara salvajemente a chico, como también por no arrestarlo en ese momento. Sospechan, básicamente, que se limitaron a observar la secuencia sin hacer nada al respecto.

Kevin Martínez, el chico que murió luego del accidente

“Dichos funcionarios, además, luego de la agresión al menor ya mencionado, incumplieron deliberadamente con el deber de aprehender al autor de la agresión en flagrancia y omitieron su deber de promover y ejecutar las acciones necesarias para la persecución de un posible delito, todo ello en violación a lo normado en los arts. 293 y 294 del código procesal penal”, indica la acusación.

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De acuerdo con lo que supo este medio, los policías imputados fueron identificados como María Eugenia Ricao, Lucas Bravo, Agustina López y Luis Bell, quienes deberán presentarse a prestar declaración esta semana. Todos cumplen funciones como sargentos en la Estación de Policía Comunal (EPC) de Chascomús.

Según supo Infobae, hay un dato que trascendió al momento del hecho y es que Kevin estaba esposado al momento de la golpiza, lo que muestra el grado de completa indefensión en el que se encontraba el adolescente de 15 años.

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“Conforme a testimonios y elementos colectados, surge que la víctima se hallaba esposada y que personal policial no preservó su integridad al momento de ser agredida por Marzzellino, motivo por el cual el magistrado evalúa proceder” a imputar a los efectivos.

Todo ocurrió en la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana. Allí, una Honda XR 150, en la que circulaban Kevin y un adolescente de 17 años chocó contra un auto Ford Ka conducido por M.A.S., una joven de 25 años. El impacto dejó a los dos menores seriamente heridos, ya que ambos viajaban sin casco.

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La moto en la que iban los menores, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, en un expediente que también se tramita en la fiscalía de Bertoletti Tramuja.

La cronología

De acuerdo con la reconstrucción del hecho realizada por la Fiscalía, en base a la desgrabación de los videos aportados por el Centro de Operaciones y Monitoreo (C.O.M.) de Chascomús, se estableció que a las 15:52 la moto con los menores pasó por Jacarandá y dobló por la calle Casalins.

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Siete minutos después, un Ford Ka de color blanco fue captado circulando por la calle Jacarandá y continuando por esa vía hasta que impactó contra la moto. Tres minutos después, a las 16:02, arribó un móvil policial al lugar del hecho y posteriormente, a las 16:06, llegó una ambulancia del hospital municipal.

Debido a la distancia y a los obstáculos visuales, las cámaras no captaron el momento exacto del accidente, aunque días después, gracias al aporte de una cámara privada, se logró observar el violento choque.

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No pasaron más de 5 minutos desde la llegada de los policías que apareció en la escena Marzzellino, quien con remera blanca y pantalón blanco, se acercó a Kevin y comenzó a pegarle salvajemente en la cabeza ante la mirada de los efectivos, los médicos y varios testigos.

Así fue el accidente en Chascomús

De hecho, fue uno de los vecinos que salieron a ver qué pasaba el que filmó la golpiza. Estas imágenes fueron una de las pruebas clave que permitieron detener e imputar al agresor por delito de homicidio en grado de tentativo con dolo eventual.

El día de la detención, Marzzellino fue indagado por la fiscal y explicó los motivos del ataque. El hombre dijo que reconoció a Kevin como un chico que supuestamente lo quiso asaltar y por eso decidió cobrarse venganza. Aseguró que “se indignó” y “le comenzó a pegar”. Luego de escuchar su explicación, la Justicia resolvió mantenerlo detenido.

Otros imputados

Dentro del expediente también está imputada M.A.S., la joven que manejaba el auto Ford Ka que colisionó con la moto en la que iban los dos adolescentes. La imputación es por el delito de homicidio culposo.

Además, se suma el joven de 17 que manejaba la moto en la que viajaba la víctima al momento del accidente. Se trata de un chico con domicilio en esa localidad bonaerense, acusado dentro de la causa por el delito de homicidio culposo agravado. El menor, que también había resultado herido luego del choque, fue citado a declaración indagatoria por la fiscal.

Según la Justicia, el menor de 17 conducía la moto de manera imprudente y a gran velocidad. Sin embargo, la gravedad no solo reside en la velocidad y el descuido del chico, sino también en que la motocicleta utilizada había sido robada apenas días antes.

Leandro Marzzellino, el hombre que golpeó a Kevin Martínez

En el documento judicial en el que se lo imputa al menor y se elevó la citación para brindar declaración indagatoria, se resaltó que adquirió el vehículo o lo recibió sabiendo su origen ilícito. Es por esto que también fue imputado del delito de encubrimiento en concurso real entre sí.

Las pruebas incluidas abarcan actas policiales, informes médicos, inspecciones oculares y materiales fotográficos reunidos entre el 12 y el 15 de mayo.

Fuentes judiciales señalaron a este medio que el joven de 17 optó por no declarar ante la fiscal.

Qué indicó la autopsia

De acuerdo con la autopsia al cuerpo de Kevin, la lesión más grave fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”.

Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.

Debido a la gravedad de las lesiones, Kevin debió ser trasladado el mismo martes a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires: murió un día después.