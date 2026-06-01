Guía del Ministerio de Turismo de República Dominicana revela sus increíbles santuarios naturales más allá de la playa

Con rincones de bosque nublado, lagunas y arte rupestre, la propuesta oficial invita a descubrir diversidad fuera del clásico sol y mar (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

El Ministerio de Turismo de República Dominicana propuso sus santuarios naturales para escapadas de otoño y primavera, con opciones que van de manglares y cuevas taínas a montañas y bosques nublados. La guía oficial busca mostrar alternativas a la playa durante los meses cálidos y en el cambio de estación.

Entre los datos de esa selección figura el peso turístico del Parque Nacional Cotubanamá: Isla Saona recibe más de un millón de visitantes al año.

El recorrido arranca en Los Haitises, en la bahía de Samaná, donde la visita se organiza principalmente por agua. Según la información del Ministerio de Turismo de República Dominicana, los tours salen de Sabana de la Mar o del puerto de Samaná y exigen guía autorizado.

Los Haitises y Cotubanamá

La propuesta para Los Haitises combina navegación entre mogotes cubiertos de vegetación, ingreso a las cuevas de la Línea y de la Arena y observación de aves. El ministerio menciona la presencia de pelícanos, fragatas y la lechuza cara de ceniza, además del Cayo de los Pájaros al atardecer.

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Entre la navegación entre mogotes y las aguas cristalinas de Isla Saona, Republica Dominicana presume dos joyas protegidas que maravillan por su biodiversidad, historia y paisajes simplemente inolvidables para cualquier visitante (Foto cortesía Parque Nacional Los Haitises)

Para esa salida, la cartera turística recomienda prever un ambiente húmedo y cálido, con temperaturas de 30 a 32°C, y llevar impermeable ligero por las lluvias breves de la tarde.

En el extremo sureste del país, el Parque Nacional Cotubanamá abarca 305 km² de la provincia La Altagracia y 109 km² de La Romana, con una extensión total de 796 km², según el ministerio. La reserva se extiende desde la península de Bayahíbe hasta incluir por completo Isla Saona.

Entre esos espacios aparecen la Cueva del Puente, la Cueva de José María, la de Ramoncito, la de Bienve, la de Panchito, la de Pilón, la del Huracán y la de la Havilla. El ministerio señala que en ellas se identificaron pinturas y grabados vinculados con la cultura taína.

Para organizar el viaje, Bayahíbe funciona como base principal de excursiones terrestres y marítimas. La recomendación oficial es usar pantalones largos y ligeros, botas de trekking y repelente para los senderos, y sumar traje de baño, toalla, sombrero y protector solar biodegradable si el plan incluye Isla Saona.

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Jaragua y Bahoruco

Descubrir espacios protegidos ofrece otra mirada a la diversidad local. Recorridos sugeridos abren puertas a flora, fauna y rutas poco transitadas (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

En el suroeste, el Parque Nacional Jaragua ocupa la porción sur de Barahona e incluye las islas Beata y Alto Velo, además de los cayos Los Frailes y Piedra Negra. Su área marina alcanza 900 km² y el conjunto incluye humedales, lagunas, zonas estuarinas, áreas insulares y playas.

La guía menciona la Laguna de Oviedo, los humedales costeros de unos 20 km de longitud y la Bahía de las Águilas, una franja de arena blanca de 8 km. También indica que el parque es zona de anidamiento de tortugas, en especial en Bahía de las Águilas, y hábitat de aves acuáticas como flamencos y garzas.

Recomiendan recorridos en bote por la Laguna de Oviedo, observación de aves e iguanas, camping y playa. Para entrar a la laguna o a Bahía de las Águilas considera indispensable contratar botes y guías locales desde Pedernales.

La siguiente parada es la Sierra de Bahoruco, que el ministerio define como uno de los mejores lugares del Caribe para observar aves. La información oficial añade que allí se concentra el 52% de las especies de orquídeas del país y que muchas son endémicas.

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El ministerio sitúa en esa sierra la Loma Alto del Toro, con 2.367 metros sobre el nivel del mar, y resalta el Hoyo de Pelempito, una depresión triangular de 1.500 m de profundidad, 2,5 km de ancho y 7 km de largo. También indica que desde 2001 existe un camino hacia el centro de visitantes con senderos interpretativos y paneles informativos.

Cordillera Central y Ébano Verde

Una información difundida por la cartera turística identifica rutas y requisitos en áreas como Jaragua y Bahoruco, donde se detallan actividades para observadores de aves y senderistas en diferentes condiciones climáticas (Foto cortesía Reserva Científica Ébano Verde)

En el centro del país, el Parque Nacional Armando Bermúdez fue establecido en 1956 y tiene 767 km². La ruta clásica hacia esa cumbre sale de La Ciénaga de Manabao, cerca de Jarabacoa, y dura de dos a tres días. El acceso requiere guía oficial y que pueden alquilarse mulas para transportar equipo y alimentos.

En ese parque, las temperaturas diurnas durante la caminata se ubican entre 18 y 22°C, mientras que por la noche en campamentos pueden bajar hasta 0°C o menos. El ministerio añade que en la vertiente norte de la Cordillera Central se registran temperaturas de 12°C a -8°C durante la noche y recomienda ropa térmica, abrigo grueso, guantes, gorro, saco de dormir, linterna frontal y botiquín.

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La última escala de la selección oficial es la Reserva Científica Ébano Verde, ubicada entre las provincias de La Vega y Monseñor Nouel, en la zona oriental del macizo de la Cordillera Central. En la reserva nacen los ríos Camú, Jatubey, La Palma, El Arroyazo, Masipedro, La Sal y Jayaco. El área fue además la primera protegida bajo administración privada, y la administración de sus visitas se coordina con la Fundación Progressio.

La propuesta incluye el sendero Baño de Nubes, el balneario El Arroyazo y el centro de visitantes. En ese entorno, el ministerio informa que el agua promedia 14°C y que el ecosistema alberga más de 600 especies de flora y fauna.