Honduras

Colegio Médico de Honduras convoca asamblea nacional obligatoria en medio de crisis por atrasos y despidos en salud pública

Para este lunes 1 de junio de 2026, todos los médicos del sector público y descentralizado están llamados a participar en las asambleas informativas.

Guardar
Google icon
La presión sobre médicos por despidos y hostigamiento afecta gravemente la moral, la eficiencia y la calidad de la atención hospitalaria en Honduras. (Foto: Archivo)
La presión sobre médicos por despidos y hostigamiento afecta gravemente la moral, la eficiencia y la calidad de la atención hospitalaria en Honduras. (Foto: Archivo)

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras convocó a una asamblea extraordinaria de 12 horas para médicos que trabajan bajo cualquier modalidad de contratación en instituciones públicas y descentralizadas del país. La jornada será este lunes 1 de junio de forma presencial, de 7:00 a 19:00, en puntos definidos a nivel nacional.

La convocatoria fue oficializada con base en la Ley Orgánica del CMH y el Estatuto Médico Empleado, y alcanza a los profesionales de la medicina que laboran en dependencias como la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Comisión Permanente de Contingencias, el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Educación, entre otras.

La Junta Directiva advirtió que la inasistencia injustificada a la asamblea será sancionada conforme al Reglamento de Sanciones vigente del gremio.

Las autoridades gremiales detallaron la logística de la jornada y establecieron dos niveles principales de concentración.

En Tegucigalpa y zonas aledañas, la reunión se realizará en las instalaciones del Colegio Médico de Honduras. En el resto del país, los médicos deberán presentarse en las sedes de las delegaciones regionales del CMH o en los espacios asignados por cada representante departamental.

PUBLICIDAD

El gremio indicó que la convocatoria tiene carácter nacional y obligatorio y que aplicará mecanismos de verificación de asistencia en cada punto de reunión. También informó que habrá un sistema de control mediante listas físicas de asistencia en cada uno de los puntos de concentración.

El gremio exige la asignación mínima del 12% del presupuesto general de la República a salud pública y el reajuste salarial para 2026.
El gremio exige la asignación mínima del 12% del presupuesto general de la República a salud pública y el reajuste salarial para 2026.

Reclamos del gremio médico

La decisión del CMH surge en medio de una acumulación de problemas dentro del sistema sanitario hondureño que, según el gremio, incluyen atrasos salariales, inestabilidad laboral y falta de cumplimiento de acuerdos previos con las autoridades estatales.

El Colegio Médico presentó un pliego de demandas con el que busca una respuesta del Gobierno y sostuvo que las condiciones actuales afectan a los profesionales de la salud y a la calidad de atención brindada a la población.

Entre los principales puntos planteados por el CMH figuran el cese inmediato de despidos y el reintegro del personal médico afectado; el pago de salarios atrasados, en algunos casos con deudas acumuladas de hasta cinco meses; la formalización de contratos laborales pendientes y el cumplimiento del salario base establecido por ley.

PUBLICIDAD

El Colegio Médico de Honduras reclama atrasos salariales de hasta cinco meses y denuncia inestabilidad laboral de los profesionales de salud.. EFE/ Gustavo Amador
El Colegio Médico de Honduras reclama atrasos salariales de hasta cinco meses y denuncia inestabilidad laboral de los profesionales de salud.. EFE/ Gustavo Amador

También incluyó la centralización de las redes descentralizadas de servicios de salud, la aplicación del reajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor y el componente bienal correspondiente a 2026, el aumento del presupuesto destinado al sistema sanitario con la solicitud de asignar al menos 12% del Presupuesto General de la República a salud pública.

Atención durante la jornada

Pese a la convocatoria nacional, el Colegio Médico aseguró que no se interrumpirá la atención a la población durante el desarrollo de la asamblea.

Para eso, se instruyó a los jefes de servicio de los distintos centros hospitalarios a organizar turnos y esquemas de cobertura que permitan mantener la operatividad de las áreas críticas.

El CMH recalcó que los servicios de emergencia, unidades de cuidados intensivos y otras áreas esenciales permanecerán completamente activos para evitar afectaciones en la atención de pacientes.

Temas Relacionados

HondurasSaludProtestasIncumplimientosColegio Médico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Monitorean 266 municipios y advierten riesgo de erosión y plagas por lluvias y calor

En una semana el Ministerio de Agricultura alertó sobre amenazas para cultivos y ganado por el aumento de humedad y tormentas en varias regiones de otros 54 municipios del país.

Guatemala: Monitorean 266 municipios y advierten riesgo de erosión y plagas por lluvias y calor

El Salvador impulsa nuevas oportunidades de inversión y comercio bilateral con Italia en encuentro empresarial en Roma

La Embajada de El Salvador en Italia reunió a representantes gubernamentales y empresariales de ambos países para exponer nuevas oportunidades de inversión, destacando sectores estratégicos como turismo, logística, energía y agroindustria salvadoreña

El Salvador impulsa nuevas oportunidades de inversión y comercio bilateral con Italia en encuentro empresarial en Roma

Panamá enfrenta hábito de fumar con funcionamiento de 50 clínicas de cesación del tabaquismo

Asistentes a las clínicas reciben gratuitamente terapia grupal especializada, atención médica continua y medicamentos para el manejo del síndrome de abstinencia

Panamá enfrenta hábito de fumar con funcionamiento de 50 clínicas de cesación del tabaquismo

Delegación estadounidense destaca la cooperación bilateral y el liderazgo energético en República Dominicana

El grupo encabezado por Christopher Landau sostuvo encuentros con autoridades dominicanas y representantes de diferentes sectores para debatir proyectos conjuntos sobre energía, economía y la continuidad de la colaboración

Delegación estadounidense destaca la cooperación bilateral y el liderazgo energético en República Dominicana

Honduras crea una fuerza especializada contra la extorsión y descarta al 90 % del personal de antigua unidad antipandillas

La unidad especializada apostará por la investigación criminal y la inteligencia estratégica

Honduras crea una fuerza especializada contra la extorsión y descarta al 90 % del personal de antigua unidad antipandillas

TECNO

Así serían Las Guerreras K-Pop en el mundo mágico de Charlie y la fábrica de chocolate

Así serían Las Guerreras K-Pop en el mundo mágico de Charlie y la fábrica de chocolate

Estos síntomas pueden indicar que tu teléfono móvil fue hackeado

Qué hay detrás de un sistema de pagos en tiempo real: todo lo que debes conocer como usuario

¿Google Maps no aparece en tu Android Auto? Así puedes restaurarlo fácilmente

Dos días lejos del cargador: así responde este teléfono en el uso cotidiano en prueba de 7 días

ENTRETENIMIENTO

Jamie Lee Curtis recuerda a su hermana Kelly tras su fallecimiento con fotos inéditas

Jamie Lee Curtis recuerda a su hermana Kelly tras su fallecimiento con fotos inéditas

Paul McCartney revela quién es su compañero favorito de The Beatles

La respuesta de Sydney Sweeney a la polémica en torno a su personaje en ‘Euphoria’

Justin Bieber habría actuado como “cupido” entre Kendall Jenner y Jacob Elordi

La teoría de los fans de Taylor Swift que vincula a la cantante con ‘Toy Story 5’

MUNDO

Una capilla de San Óscar Romero conecta historias entre El Salvador y Angola

Una capilla de San Óscar Romero conecta historias entre El Salvador y Angola

La generación de los 80 son más felices que los jóvenes en uno de los países más alegres del mundo

El precio del petróleo volvió a subir ante la posibilidad de una extensión en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Un apagón total golpeó a las islas vírgenes americanas de Saint Thomas y Saint John

Al menos 43 muertos y más de 260 contagios confirmados por el brote de ébola en el Congo y Uganda