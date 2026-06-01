Colegio Médico de Honduras convoca asamblea nacional obligatoria en medio de crisis por atrasos y despidos en salud pública

La presión sobre médicos por despidos y hostigamiento afecta gravemente la moral, la eficiencia y la calidad de la atención hospitalaria en Honduras. (Foto: Archivo)

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras convocó a una asamblea extraordinaria de 12 horas para médicos que trabajan bajo cualquier modalidad de contratación en instituciones públicas y descentralizadas del país. La jornada será este lunes 1 de junio de forma presencial, de 7:00 a 19:00, en puntos definidos a nivel nacional.

La convocatoria fue oficializada con base en la Ley Orgánica del CMH y el Estatuto Médico Empleado, y alcanza a los profesionales de la medicina que laboran en dependencias como la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Comisión Permanente de Contingencias, el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Educación, entre otras.

La Junta Directiva advirtió que la inasistencia injustificada a la asamblea será sancionada conforme al Reglamento de Sanciones vigente del gremio.

Las autoridades gremiales detallaron la logística de la jornada y establecieron dos niveles principales de concentración.

En Tegucigalpa y zonas aledañas, la reunión se realizará en las instalaciones del Colegio Médico de Honduras. En el resto del país, los médicos deberán presentarse en las sedes de las delegaciones regionales del CMH o en los espacios asignados por cada representante departamental.

PUBLICIDAD

El gremio indicó que la convocatoria tiene carácter nacional y obligatorio y que aplicará mecanismos de verificación de asistencia en cada punto de reunión. También informó que habrá un sistema de control mediante listas físicas de asistencia en cada uno de los puntos de concentración.

El gremio exige la asignación mínima del 12% del presupuesto general de la República a salud pública y el reajuste salarial para 2026.

Reclamos del gremio médico

La decisión del CMH surge en medio de una acumulación de problemas dentro del sistema sanitario hondureño que, según el gremio, incluyen atrasos salariales, inestabilidad laboral y falta de cumplimiento de acuerdos previos con las autoridades estatales.

El Colegio Médico presentó un pliego de demandas con el que busca una respuesta del Gobierno y sostuvo que las condiciones actuales afectan a los profesionales de la salud y a la calidad de atención brindada a la población.

Entre los principales puntos planteados por el CMH figuran el cese inmediato de despidos y el reintegro del personal médico afectado; el pago de salarios atrasados, en algunos casos con deudas acumuladas de hasta cinco meses; la formalización de contratos laborales pendientes y el cumplimiento del salario base establecido por ley.

PUBLICIDAD

El Colegio Médico de Honduras reclama atrasos salariales de hasta cinco meses y denuncia inestabilidad laboral de los profesionales de salud.. EFE/ Gustavo Amador

También incluyó la centralización de las redes descentralizadas de servicios de salud, la aplicación del reajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor y el componente bienal correspondiente a 2026, el aumento del presupuesto destinado al sistema sanitario con la solicitud de asignar al menos 12% del Presupuesto General de la República a salud pública.

Atención durante la jornada

Pese a la convocatoria nacional, el Colegio Médico aseguró que no se interrumpirá la atención a la población durante el desarrollo de la asamblea.

Para eso, se instruyó a los jefes de servicio de los distintos centros hospitalarios a organizar turnos y esquemas de cobertura que permitan mantener la operatividad de las áreas críticas.

El CMH recalcó que los servicios de emergencia, unidades de cuidados intensivos y otras áreas esenciales permanecerán completamente activos para evitar afectaciones en la atención de pacientes.