Cuáles son los síntomas previos al golpe de calor

La hidratación adecuada, el descanso nocturno y evitar bebidas alcohólicas son claves para prevenir el agotamiento por calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mantener el equilibrio interno del organismo (homeostasis) es fundamental la regulación de la temperatura corporal central que debe oscilar entre los 36,5º C y 37 ºC, pues el aumento por encima de los 38ºC puede afectar la salud de los seres humanos.

Pues ante esta situación el cuerpo puede sufrir diversas alteraciones como el estrés por calor y el agotamiento por calor, dos cuadros clínicos que anticipan al golpe de calor propiamente dicho.

1- Estrés por calor:

Se trata de una alteración del equilibrio térmico y se caracteriza por:

Pesadez de piernas

Cansancio

Ligero decaimiento

Fatiga

Irritabilidad

Dolor de garganta

Embotamiento

Generalmente estos síntomas están acompañados por presión arterial baja, y ya se trata de una advertencia, que debe promover la consulta médica.

Los adultos mayores son especialmente vulnerables a los efectos del calor extremo y pueden presentar riesgo vital ante estos cuadros (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 - Agotamiento por calor:

Ante la exposición de temperaturas elevadas acompañada por porcentajes altos de humedad, el cuerpo manifiesta sobrecarga de calor. Hay exceso de transpiración, el cuerpo pide agua y sales que de manera inmediata deberán reponerse.

Este agotamiento es consecuencia de atravesar varios días de calor y los signos y síntomas son los siguientes:

Sudoración intensa

Calambres musculares

Náuseas

Vómitos

Dolor de cabeza

Baja presión al ponerse de pie y durante el día

Cansancio

Sed

Vértigo

Zumbidos

Mareos

Cómo prevenir el agotamiento por calor

Evitar el sol, utilizar ropa clara y descansar en ambientes frescos son medidas de prevención efectivas frente al golpe de calor (Freepik)

Ante este cuadro es importante indicar las siguientes medidas:

Descansar de noche

Usar ropa clara y holgada

Buena hidratación entre 2 y 3 litros por día

Evitar bebidas alcohólicas

Evitar bebidas azucaradas

Evitar comidas copiosas

Controlar la cadena de frío

Evitar el sol

Evitar la actividad física.

3 - Golpe de calor: cuáles son los síntomas

Jose Scalzo Foto Mar Del Plata (Freepik)

Y el último cuadro es llegar al Golpe de calor, que se podría evitar o bien reconocer frente a los siguientes síntomas, los cuales ocurren ante el impacto negativo del calor en el cuerpo, ya que el mismo pierde la capacidad para regular la temperatura central.

Los signos y síntomas más frecuentes son:

Sensación rara de embotamiento

Sensación de debilidad

Piel enrojecida y caliente

Aumento de salivación

Estado nauseoso

Mareos

Confusión

Fiebre

Convulsiones

Pérdida de conocimiento.

Ante cualquiera de los tres cuadros descriptos, se debe consultar, dado que en algunas oportunidades y más aún en caso de manifestar estos signos o síntomas los adultos mayores, pueden correr riesgo de vida.

Hasta que pueda ser atendido por un profesional de la salud, la persona afectada deberá permanecer en un lugar fresco, ligero de ropas y es importante colocar especialmente en la zona de la nuca, axilas e ingle, toallas embebidas en agua fría y mucho hielo en todo el cuerpo.

Trasladar a la persona a un centro de asistencia médica, lugar donde recibirá la atención adecuada.

* La Dra. Stella Maris Cuevas (MN: 81701) es médica otorrinolaringóloga - experta en olfato – alergista, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).