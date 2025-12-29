Salud

Cómo distinguir entre hinchazón y grasa abdominal: qué hacer al respecto, según expertos

Especialistas en salud digestiva afirmaron en Science Focus que distinguir entre un abdomen temporalmente hinchado y la acumulación de grasa es clave para elegir cuidados adecuados y prevenir medidas innecesarias

Expertos en salud digestiva explican
Expertos en salud digestiva explican las diferencias entre hinchazón abdominal y grasa abdominal, claves para una estrategia de autocuidado (Freepik)

Sentir que el abdomen aumenta de tamaño genera inquietud en muchas personas, especialmente ante la duda de si se trata de hinchazón abdominal transitoria o del desarrollo de grasa abdominal. Distinguir ambas situaciones resulta clave para adoptar una estrategia adecuada, según explicaron expertos en salud digestiva consultados por Science Focus.

Frente a esta tendencia, comprender las diferencias permite evitar preocupaciones innecesarias y elegir los hábitos apropiados o buscar ayuda profesional cuando corresponde.

Diferencias entre hinchazón abdominal y grasa abdominal

La Dra. Karen Wright, especialista en microbiota intestinal de la Universidad de Lancaster, indicó que la sensación física es fundamental para distinguir estas condiciones. Un abdomen hinchado suele notarse tenso, endurecido y puede ser doloroso, a diferencia de la grasa abdominal.

Por su parte, la Dra. Megan Rossi, nutricionista y experta en salud digestiva, señaló que un abdomen hinchado suele sobresalir de forma repentina, lo que popularmente se conoce como “barriga de comida”. Si el abultamiento es blando, sin dolor y apareció de modo gradual, suele estar relacionado con grasa acumulada.

La hinchazón abdominal suele presentarse
La hinchazón abdominal suele presentarse de forma repentina, con abdomen tenso y dolor, mientras que la grasa abdominal aparece gradualmente y es indolora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo de aparición también ayuda a diferenciar: la hinchazón puede manifestarse y desaparecer en pocas horas, mientras que el aumento de grasa abdominal se desarrolla lentamente, a lo largo de semanas o meses.

Wright resaltó en Science Focus que “un abdomen hinchado no cambia tu peso de manera significativa, si acaso”. Las variaciones de peso vinculadas a la grasa corporal solo resultan evidentes tras un período prolongado.

Principales causas de la hinchazón abdominal

Los hábitos alimenticios y el modo de comer tienen un papel determinante al provocar hinchazón abdominal. Wright explicó que tragar aire —por comer deprisa o beber líquidos carbonatados— es uno de los factores más habituales, ya que parte de ese aire queda en el aparato digestivo. Las porciones abundantes o los alimentos ricos en fibra, como legumbres, coles o pan integral, potencian aún más la producción de gases.

Por su parte, Rossi añadió que la hinchazón leve después de comidas con mucha fibra suele ser señal de que la microbiota intestinal está activa. Los microorganismos del intestino generan gases al descomponer la fibra, lo que indica un buen funcionamiento digestivo.

Tragar aire al comer rápido
Tragar aire al comer rápido o consumir bebidas carbonatadas se identifica como una de las principales causas de la hinchazón abdominal (Freepik)

Pese a lo mencionado, el efecto de estos factores varía entre individuos. Consumir en exceso productos potencialmente irritantes —fibra, grasas, azúcares, sal o alcohol— puede alterar el equilibrio bacteriano y favorecer la hinchazón abdominal.

Según Rossi, la localización también puede orientar sobre la causa: si la hinchazón aparece en la parte superior tras una comida copiosa o gaseosa, el modo de comer es la causa probable; si surge en la parte inferior, los alimentos pueden ser responsables.

Factores que agravan la hinchazón

El equilibrio digestivo depende tanto de los hábitos alimenticios como del estado emocional y otros aspectos físicos. Wright señaló la importancia del eje intestino-cerebro, la comunicación que existe entre los microbios intestinales y el cerebro, que puede verse alterada por el estrés o la ansiedad. Estas situaciones pueden desestabilizar la microbiota y provocar episodios más frecuentes de hinchazón.

Las hormonas son otro factor relevante. Determinados momentos del ciclo menstrual, la perimenopausia o la menopausia pueden aumentar la susceptibilidad a sufrir hinchazón abdominal.

Con este contexto, Rossi observó que pueden influir hasta 22 factores diferentes, desde intolerancias alimentarias, exceso de sal, deshidratación, hasta el uso de ropa ajustada. Esto dificulta señalar una única causa y resalta que distintos elementos pueden potenciar conjuntamente la aparición de hinchazón.

La alimentación y el modo
La alimentación y el modo de comer determinan la aparición de hinchazón abdominal, según especialistas en microbiota intestinal y nutrición (Freepik)

Recomendaciones ante la hinchazón y grasa abdominal

Identificar el origen permite aplicar la estrategia correcta. Si la hinchazón surge por aire atrapado y genera molestias, Wright aconsejó realizar movimientos suaves como caminar o hacer estiramientos. Masajear el abdomen puede facilitar la expulsión de gases y aliviar la tensión.

En la mayoría de los casos, la hinchazón abdominal es pasajera y se resuelve sola; Rossi explicó que cuando los episodios son esporádicos, sobre todo tras una comida rica en fibra, suelen carecer de riesgo y basta con esperar. No obstante, si el malestar afecta la vida diaria o se repite de forma frecuente, es útil llevar un registro de alimentos y síntomas antes de consultar con un profesional.

Por el contrario, la acumulación progresiva y sin dolor corresponde a grasa abdominal. En estos casos, las expertas recomiendan revisar los hábitos y seguir un enfoque enfocado en la alimentación y la actividad física para controlar el peso.

En caso de acumulación de
En caso de acumulación de grasa abdominal, es recomendable realizar un ajuste en las rutinas diarias e incluir sesiones de ejercicios (Freepik)

Otros factores e importancia de la microbiota intestinal

La microbiota intestinal, conjunto de bacterias beneficiosas, resulta fundamental para la salud digestiva y la predisposición a la hinchazón. El equilibrio de estos microorganismos puede verse afectado fácilmente por el exceso de ciertos alimentos, el estrés o los hábitos cotidianos, lo que influye tanto en la comodidad abdominal como en el bienestar general.

Rossi remarcó en Science Focus que cada persona responde de manera diferente a los mismos alimentos, por lo que la observación individual resulta esencial para identificar los factores desencadenantes.

Consultar a un profesional sanitario
Consultar a un profesional sanitario es fundamental si la hinchazón abdominal persiste, se repite o se acompaña de síntomas claros (Freepik)

Si la hinchazón abdominal persiste, tiende a repetirse o se acompaña de otros síntomas —como cambios intestinales, presencia de sangre en las heces o pérdida de peso sin causa aparente— es fundamental dejar la autogestión y consultar a un profesional sanitario. El informe advirtió sobre la importancia de prestar atención a estos signos para recibir la atención adecuada a tiempo.

