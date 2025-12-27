El envejecimiento poblacional ofrece valiosas oportunidades sociales y laborales, según una experta

La experta Sarah Harper afirma que el envejecimiento poblacional representa enormes oportunidades para una economía plateada global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las advertencias sobre el envejecimiento de la sociedad suelen centrarse en los riesgos: presión sobre los sistemas sanitarios, sostenibilidad de las pensiones y temor a una economía estancada. Sin embargo, voces especializadas como la de la profesora Sarah Harper, directora del Instituto Oxford sobre el Envejecimiento de la Población, invitan a mirar el fenómeno desde una óptica diferente, resaltando tanto los desafíos como las inmensas oportunidades que surgen de una población cada vez más longeva.

Harper sostiene que “las preocupaciones por el envejecimiento de la población son exageradas y la sociedad debería aprender a celebrar y aprovechar su enorme cohorte de adultos mayores, saludables, activos y creativos”.

Oportunidades y desafíos del envejecimiento poblacional, según Sarah Harper

Frente a la preocupación extendida por el aumento de la edad media de la población, Harper afirma que “esto es un éxito, ya que cada bebé que nazca tendrá la oportunidad, o debería tenerla, de tener una educación superior, estar sano y vivir una vida larga y saludable”.

Reconoce que habrá personas que, al alcanzar edades avanzadas, se volverán frágiles y requerirán cuidados, pero subraya que “hay algunos desafíos [para una población que envejece], pero también hay enormes oportunidades y en lugar de tratar de resistirlos, detenerlos o desviarlos, deberíamos buscar esas oportunidades, porque tenemos esta cohorte masiva de adultos mayores, saludables, activos y creativos”.

La experta insiste en que la clave está en dejar de ver el envejecimiento como una amenaza y empezar a aprovechar el potencial de una generación con experiencia y capacidades valiosas. “Y como todavía estamos atrapados en instituciones del siglo XX que no los aprecian ni se benefician de ellos, necesitamos crear nuevas formas de vivir y trabajar que nos permitan aprovechar ese enorme grupo de adultos”, señala Harper.

Cambios demográficos globales y estructura de la población

La tendencia mundial hacia una población cada vez más longeva exige transformar las formas de vivir y trabajar en la sociedad (Freepik)

La tendencia al envejecimiento no es exclusiva de unos pocos países. De acuerdo con Harper, “dos tercios de los países del mundo ya tenían tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo necesario para mantener el mismo tamaño de población en la próxima generación, y el envejecimiento de la mayoría de las poblaciones era inevitable”.

Este fenómeno se traduce en modificaciones sustanciales en la estructura demográfica: en lugar de la tradicional pirámide poblacional, con una base amplia de jóvenes, el futuro se asemejará más a un rascacielos, con generaciones jóvenes más pequeñas y una proporción considerable de adultos mayores.

En el caso del Reino Unido, las cifras oficiales estiman que para 2072 el 27% de la población tendrá 65 años o más. Este crecimiento demográfico en los segmentos de mayor edad se debe tanto al aumento de la longevidad como a la entrada de la generación del baby boom en la vejez.

Harper advierte que “las generaciones más jóvenes eran más pequeñas y similares en tamaño. Esto significa que, en el futuro, la estructura por edad de la población se asemejará a un rascacielos en lugar de a la pirámide tradicional”.

Propuestas para adaptar la sociedad al envejecimiento: reconversión profesional y nuevas formas de trabajar

Harper destaca la importancia de la reconversión profesional y la formación continua en adultos mayores para adaptarse al mercado laboral cambiante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, Harper y otros expertos abogan por transformar el modo en que la sociedad concibe la vida laboral y la participación de los mayores. Destacan la importancia de la reconversión profesional y la formación continua para permitir que los adultos mayores se adapten a las demandas cambiantes del mercado de trabajo.

El trabajo flexible, la posibilidad de combinar empleo y tiempo libre, y el reconocimiento de las competencias acumuladas a lo largo de una carrera se presentan como elementos esenciales para integrar plenamente a este sector de la población.

Harper señala que “la principal oportunidad era aprovechar la mejora en la salud y la educación de los adultos mayores, especialmente aquellos entre 50 y 70 años”.

Además, subraya la necesidad de reducir las desigualdades en salud y educación para que todos los adultos mayores tengan la posibilidad de realizar contribuciones significativas a la sociedad. “Es importante abordar las desigualdades en materia de salud y educación para que todos los adultos mayores puedan realizar una valiosa contribución”, indica.

Fertilidad, igualdad de género y razones detrás de la disminución de nacimientos

El descenso global de la tasa de fertilidad altera la estructura demográfica tradicional y exige nuevas políticas de apoyo social y laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de las tasas de fertilidad es otro de los grandes temas del debate demográfico. Incluso en países con políticas avanzadas de igualdad de género y apoyo a la crianza, como los escandinavos, no se ha logrado aumentar la fertilidad por encima del nivel de reemplazo. Harper subraya que “ofrecer servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad es la clave para liberar el potencial tanto de los adultos jóvenes como de los mayores”.

La experta advierte que existe un grupo creciente, especialmente de mujeres, que opta por no tener hijos por motivos diversos. Entre las razones figuran preocupaciones relacionadas con el Covid, la crisis climática, la superpoblación y, también, un cambio profundo en la percepción sobre la maternidad como elemento central de la vida adulta femenina.

“Siempre habrá un grupo, probablemente creciente, de mujeres que han decidido que, por diversas razones, no van a tener hijos. Y, en cierto modo, tenemos que aceptarlo y trabajar con ello”, afirma Harper, quien añade: “Creo que es un cambio psicológico realmente grande”.

Reformas económicas y del sistema de pensiones ante el aumento de adultos mayores

La prolongación de la vida activa y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones constituyen un reto esencial en las sociedades envejecidas. Harper advierte que los actuales esquemas, basados en una jubilación temprana y una larga expectativa de vida, resultan insostenibles bajo las condiciones demográficas actuales. “La gente también sabe, financieramente, que si se jubilan a los 60 y viven otros 40 años… Es simplemente insostenible con el sistema de pensiones que tenemos”, señala. Como estrategia, propone “vincular la pensión estatal a las cotizaciones a la seguridad social, en lugar de a la edad”.

La profesora compara la actual transformación con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo en el siglo pasado. “En los años 50 y principios de los 60, la gente decía: ‘¿Qué vamos a hacer si todas estas mujeres entran al mercado laboral? ¿Qué vamos a hacer? Lo trastocaría todo por completo’. Pero, por supuesto, ocurrió, y ahora en muchos países se da por sentado que las mujeres trabajan en igualdad de condiciones que los hombres. Bueno, lo mismo ocurre con los adultos mayores”, concluye Harper.