Sociedades médicas expresaron su “preocupación” ante la reforma de la Comisión Nacional de Inmunizaciones

Las sociedades médicas alertan sobre los riesgos de modificar la estructura de la Comisión Nacional de Inmunizaciones en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete de las principales sociedades científicas de Argentina emitieron un comunicado conjunto para alertar sobre lo que consideran un impacto negativo que tendrá la reforma de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) en la estructura y funcionamiento de las políticas de vacunación, tras la resolución 3344/2025 publicada esta semana en el Boletín Oficial por el Ministerio de Salud.

En el comunicado conjunto se expresó una “profunda preocupación” por la pérdida de autonomía, la reducción de la representación federal y la limitación de la pluralidad en el órgano consultivo.

Según las entidades médicas, en el año 2000 la CoNaIn “fue concebida como un órgano asesor técnico independiente, plural, federal y multidisciplinario, capaz de aportar evidencia científica y criterio sanitario autónomo para orientar decisiones de alto impacto en salud pública”.

El pronunciamiento lo firman la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Virología (SAV), la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), a la que se sumaron organizaciones adherentes.

El comunicado conjunto destaca la importancia de la autonomía y la representación federal en las políticas de vacunación

En el texto, advirtieron que las modificaciones afectan los pilares históricos de las políticas de inmunización en el país. De acuerdo con el comunicado, la reforma establece que la CoNaIn funcionará bajo la órbita de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) y solo podrá intervenir bajo requerimiento de esa dirección, lo que “limita su capacidad de asesoramiento autónomo y convierte a la Comisión en un órgano dependiente de la autoridad que debe asesorar”.

Además, la presidencia de la CoNaIn quedará en manos del titular de la DiCEI, quien también es responsable de la ejecución del Programa de Inmunizaciones. “Quien debe ser asesorado pasa a presidir el órgano que debería asesorarlo, lo que elimina la independencia técnica y la capacidad de control experto”, señalaron las entidades en el texto.

La nueva resolución elimina la participación federal y la representación de las provincias, lo que representa para las sociedades “la invisibilización de las realidades territoriales y epidemiológicas donde se implementan las estrategias de vacunación”. Además, la integración del núcleo científico central pasará a depender de miembros propuestos por ternas elevadas por Facultades de Medicina, restringiendo la selección de los integrantes a “una mirada médico–centralista”. Para las sociedades científicas, “la salud, y en particular las políticas de inmunización, no son potestad exclusiva de los médicos, sino el resultado del trabajo interdisciplinario y colectivo de múltiples actores del sistema sanitario”.

Las entidades científicas advierten que la reforma podría limitar la pluralidad y la voz de diferentes actores sanitarios

El comunicado destacó también que la modificación ocurre en un contexto de disminución sostenida de las coberturas de vacunación y reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles. “La evidencia internacional es clara: cuando se debilitan las estructuras técnicas independientes, se limita la participación de actores clave y se erosionan los consensos científicos, aumentan los riesgos para la salud pública, especialmente para niñas, niños, personas mayores y poblaciones vulnerables”.

Además, advirtieron sobre los riesgos de “repetir experiencias de otros países donde la desinstitucionalización de espacios técnicos y la pérdida de confianza en los programas de vacunación derivaron en brotes evitables y mayor morbimortalidad”.

Las sociedades firmantes reconocieron el trabajo de los integrantes actuales y anteriores de la CoNaIn, al subrayar que su labor ad honorem fue “clave para el fortalecimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones, la incorporación de nuevas vacunas, la respuesta ante emergencias sanitarias y la construcción de políticas públicas basadas en evidencia científica, equidad y federalismo”.

En el comunicado remarcaron: “La modificación de las condiciones institucionales de la Comisión no invalida ni opaca la trayectoria, la dedicación y el enorme aporte realizado por quienes formaron y forman parte de este espacio”.

El nuevo esquema centraliza la presidencia de la CoNaIn en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los fundamentos de la reforma, el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, sostuvo que el objetivo es ordenar su funcionamiento y recuperar gobernanza en la toma de decisiones sobre estrategias de vacunación en Argentina. La cartera sanitaria remarcó que la actualización del reglamento busca equilibrar los diversos intereses representados en la CoNaIn y promover un vínculo de colaboración más estrecho con las instituciones académicas, reforzando el carácter consultivo y no vinculante del organismo. Subrayó que toda responsabilidad técnica y decisoria en materia de inmunizaciones corresponde en exclusiva al Ministerio de Salud de la Nación.

En el sitio oficial del Ministerio de Salud, la misión central de la CoNaIn se define como “contribuir activamente a proteger la salud de la población mediante la formulación de recomendaciones capaces de alcanzar el mayor impacto respecto de las enfermedades prevenibles a través de la vacunación”.

Las entidades científicas firmantes concluyeron que solo con organismos técnicos independientes, plurales y representativos de la diversidad del sistema de salud pueden sostenerse decisiones sanitarias robustas y mantener la confianza de la sociedad.

El debate sobre la reforma ocurre en un contexto de disminución de coberturas de vacunación y reintroducción de enfermedades prevenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en el comunicado subrayaron la falta de políticas públicas nacionales que comuniquen la importancia de la prevención primaria a través de las vacunas, elemento que, según las sociedades científicas, agrava el escenario actual de disminución en las coberturas de vacunación e incremento del riesgo de reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles.

El comunicado fue firmado por:

Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE)

Sociedad Argentina de Infectología (SADI)

Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica

Sociedad Argentina de Medicina

Sociedad Argentina de Virología (SAV)

Asociación Argentina de Microbiología (AAM)

Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Adhirieron:

Asociación Argentina de Salud Pública

Fundación Huésped

Sociedad Argentina de Epidemiología

Sociedad Argentina de Inmunología

Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires

Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud

Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual

Asociación Argentina de Licenciados en Nutrición

Alianza Argentina de Pacientes

Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Salud

Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática

Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos XUMEK

Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani

Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero - Grupo Argentina

Federación Argentina de Enfermería

Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría.