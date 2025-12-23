El Ministerio de Salud actualizó el rol del organismo que asesora en estrategias de vacunación en Argentina

El nuevo reglamento permite convocar temporalmente a grupos de expertos, investigadores y organismos técnicos tanto nacionales como internacionales, estos podrán brindar asesoramiento específico sobre temas puntuales que requieran un análisis más profundo y especializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó un nuevo reglamento para la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). Según informaron desde la cartera sanitaria, el objetivo es ordenar su funcionamiento y recuperar gobernanza en la toma de decisiones sobre estrategias de vacunación en Argentina.

La actualización normativa, tal como divulgaron, remarca el carácter estrictamente consultivo y no vinculante de la CoNaIn, al resaltar que toda responsabilidad técnica y decisoria en materia de inmunizaciones corresponde en exclusiva al Ministerio de Salud de la Nación.

Con esta medida, la función esencial de la CoNaIn consiste en brindar asesoramiento científico a las autoridades sanitarias nacionales cuando la situación epidemiológica lo demande, a través de recomendaciones fundamentadas en la mejor evidencia científica disponible y en un análisis permanente del contexto sanitario del país.

En ninguna circunstancia la Comisión ejerce funciones ejecutivas, decisorias ni regulatorias. Su aporte busca contribuir de forma sustantiva a la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en inmunizaciones, dentro de un marco de estricta colaboración y responsabilidad delimitada.

La CoNaIn analizará la evidencia científica emergente relacionada con nuevas vacunas y plataformas tecnológicas, anticipando los posibles impactos de estas innovaciones en las decisiones de alcance nacional sobre inmunizaciones y políticas de salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los cambios centrales que introduce el nuevo reglamento, se establece que la CoNaIn funcionará como grupo consultivo dentro del ámbito de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), y la presidencia recaerá en el titular de la DiCEI o en el de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles.

La Comisión contará con un Núcleo Científico Central (NCC), encargado del análisis de la evidencia y la elaboración de recomendaciones, conformado por cuatro miembros titulares y sus suplentes designados entre las ternas propuestas por las Facultades de Medicina de las Universidades de la República Argentina.

La DiCEI evaluará la pertinencia técnica y la coyuntura sanitaria nacional al seleccionar a los miembros de ese núcleo, organizando un orden de prelación para la designación.

Reglamento y cargos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones

El reglamento contempla la posibilidad de convocar temporalmente a grupos de expertos, investigadores y organismos técnicos o instituciones, tanto nacionales como internacionales, para brindar asesoramiento específico ante temas puntuales requeridos.

El reglamento establece que la función de la CoNaIn se centra en emitir recomendaciones científicas basadas en la mejor evidencia disponible, contribuyendo a proteger la salud de la población frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos serán desempeñados ad honorem durante dos años, con posibilidad de reelección limitada a una sola vez. Los integrantes deberán asistir como mínimo al 50% de las reuniones ordinarias anuales y firmar un acta de confidencialidad.

En cuanto a las atribuciones, la CoNaIn podrá emitir recomendaciones científicas en respuesta a consultas técnicas, tales como la introducción, modificación o retiro de vacunas en el calendario nacional, además de aconsejar sobre esquemas de inmunización y parámetros técnicos relacionados con la administración, intervalos, dosis, contraindicaciones, conservación y vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a inmunizaciones.

Otra de sus competencias es revisar y evaluar la evidencia científica emergente acerca del desarrollo de nuevas vacunas, plataformas tecnológicas o estrategias, para anticipar impactos sobre el esquema de decisiones de alcance nacional.

La Comisión puede aconsejar sobre la administración, intervalos, dosis, contraindicaciones, conservación y vigilancia de las vacunas, su rol incluye emitir opiniones técnicas ante consultas del Ministerio de Salud en relación con el calendario nacional (Imagen ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, la Comisión colabora en el análisis e interpretación de la información epidemiológica ante brotes o situaciones específicas y debe presentar una memoria anual de actividades a las máximas autoridades del Ministerio de Salud, durante el mes de diciembre de cada año.

De acuerdo con lo divulgado desde el área de Salud, la nueva medida apunta a consolidar decisiones sanitarias con respaldo técnico claro, reglas explícitas y responsabilidad institucional.

Tal como figura en el sitio web oficial, la misión central de la CoNaIn se define como la de contribuir activamente a proteger la salud de la población mediante la formulación de recomendaciones capaces de alcanzar el mayor impacto respecto de las enfermedades prevenibles a través de la vacunación.

En paralelo, la cartera sanitaria ha iniciado recientemente la distribución de vacunas incluidas en el Calendario Nacional correspondientes al primer trimestre del año. En esta entrega inicial, se remitirán a todas las jurisdicciones más de 3,4 millones de dosis y cerca de 3,5 millones de insumos (como jeringas, ampollas y descartadores).