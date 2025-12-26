Salud

La proteína C reactiva de alta sensibilidad, un marcador clave junto al colesterol en la evaluación cardíaca

Expertos del Colegio Estadounidense de Cardiología promueven integrar el monitoreo inmunológico y hábitos diarios como herramientas novedosas para un perfil integral de salud vascular

Guardar
El Colegio Estadounidense de Cardiología
El Colegio Estadounidense de Cardiología recomienda la evaluación universal de proteína C reactiva para mejorar la prevención de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en muchas regiones occidentales, pese a décadas de investigación y prevención.

La proteína C reactiva de alta sensibilidad se consolidó como un marcador de riesgo para la enfermedad cardíaca, junto al colesterol, según las últimas directrices del Colegio Estadounidense de Cardiología. La medición recomendada en las guías internacionales es la proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCR-us o hsCRP), que permite detectar niveles bajos de inflamación sistémica y aporta mayor valor pronóstico en la evaluación del riesgo cardiovascular.

De acuerdo con la declaración científica del ACC publicada en 2025, se recomienda el cribado de PCR-us en adultos con riesgo intermedio o factores de riesgo no claros, junto con la medición de colesterol LDL y lipoproteína(a), para obtener una valoración integral del riesgo.

La proteína C reactiva se
La proteína C reactiva se posiciona como el principal marcador cardíaco, superando al colesterol en importancia diagnóstica según nuevas directrices (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PCR-us se ha validado como el biomarcador inflamatorio robusto en estudios prospectivos y ensayos clínicos. Investigaciones como JUPITER y CANTOS demostraron que la reducción de PCR-us mediante estatinas o antiinflamatorios disminuye significativamente los eventos cardiovasculares, incluso en personas con colesterol LDL normal. Además, la PCR-us predice riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular en poblaciones generales y en pacientes con enfermedad establecida, y supera al colesterol LDL en la predicción de eventos recurrentes

Esta proteína, producida por el hígado ante infecciones, daño tisular, enfermedades autoinmunes, obesidad o diabetes, indica una activación del sistema inmune.

El análisis de la proteína C reactiva es sencillo y se realiza con una muestra de sangre en consulta médica. La interpretación clínica de la PCR-us establece tres categorías: valores inferiores a 1 mg/L se asocian a bajo riesgo cardiovascular, entre 1 y 3 mg/L a riesgo intermedio y superiores a 3 mg/L a riesgo alto.

Niveles persistentemente por encima de 2 mg/L ya constituyen un factor agravante según el ACC. Si la PCR-us supera los 10 mg/L, se recomienda repetir la medición tras descartar infecciones o procesos agudos.

La inflamación: el gran protagonista

El diagnóstico de riesgo cardíaco ya no se limita al colesterol LDL, también conocido como “colesterol malo”, que fue central en la práctica clínica desde los años 50.

Los expertos explican que la PCR-us es un marcador adicional y, en algunos escenarios, predice mejor eventos recurrentes. Sin embargo, no reemplaza al colesterol LDL como objetivo principal en prevención cardiovascular, sino que lo complementa.

El monitoreo de la proteína
El monitoreo de la proteína C reactiva ofrece un perfil integral de salud vascular al reflejar el nivel de inflamación en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación se posiciona como un factor clave en este enfoque. Cuando un vaso sanguíneo sufre daños —por niveles altos de glucosa o consumo de tabaco—, las células inmunitarias se acumulan en la zona y rodean partículas de colesterol, formando placas que se adhieren a las paredes arteriales.

Este proceso, que puede extenderse durante décadas, termina cuando mediadores inmunitarios rompen la capa superficial de la placa, provocando coágulos que bloquean el flujo sanguíneo y pueden causar infarto o accidente cerebrovascular.

Así, el sistema inmune actúa como motor en cada fase fundamental de la patología cardiovascular, mientras que el colesterol representa solo una parte del proceso.

Hábitos diarios y genética: claves para el control del riesgo

El nivel de proteína C reactiva está determinado tanto por la herencia genética como por los hábitos cotidianos.

Diversos estudios, citados por The Conversation, confirman que la alimentación influye de manera directa: la fibra presente en legumbres, verduras, frutos secos y semillas, así como alimentos como frutos rojos, aceite de oliva, té verde, semillas de chía y lino, contribuyen a reducir la inflamación. Además, la actividad física y la pérdida de peso ayudan a disminuir los niveles de este biomarcador.

Hábitos diarios como la alimentación
Hábitos diarios como la alimentación rica en fibra, actividad física y control del peso ayudan a reducir la inflamación y el riesgo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos mismos hábitos afectan la apolipoproteína B, que indica la cantidad de partículas de colesterol en sangre. Un mayor número de partículas implica más riesgo, al margen de la cantidad total de colesterol LDL. La fibra, los frutos secos y los ácidos grasos omega-3 reducen estos valores, mientras que un consumo elevado de azúcar los incrementa.

Por otro lado, la lipoproteína(a), encargada de rodear las partículas de colesterol y facilitar su acumulación en placas arteriales, constituye otro factor de riesgo importante, aunque su concentración depende exclusivamente de la genética y no puede modificarse mediante el estilo de vida.

Por esta razón, basta con una medición a lo largo de la vida para integrarla en el análisis global del riesgo cardíaco.

En septiembre de 2025, el Colegio Estadounidense de Cardiología recomendó incorporar la evaluación universal de la proteína C reactiva, junto con el colesterol y otros marcadores, en los chequeos periódicos de adultos. Esta orientación tiene como objetivo aportar a los equipos médicos un perfil de riesgo más completo y permitir intervenciones preventivas personalizadas.

La inflamación crónica, medida por
La inflamación crónica, medida por la proteína C reactiva, se consolida como el factor central en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque estas recomendaciones se han implementado en Estados Unidos, su adopción podría extenderse a otras regiones, dada la alta prevalencia de factores de riesgo y el impacto de la enfermedad cardiovascular en Europa y Latinoamérica.

Temas Relacionados

Proteína C reactivaEnfermedad cardiovascularColegio Estadounidense de CardiologíaInflamaciónColesterol LDLLipoproteína(a)Newsroom BUE

Últimas Noticias

El sorprendente pico del colibrí ermitaño verde: es una daga para el combate entre machos

Investigadores de Colombia y Estados Unidos realizaron el hallazgo sobre la especie que solo habita en América Latina. Contaron a Infobae cómo la anatomía otorga una ventaja clave en los enfrentamientos por el territorio y la reproducción

El sorprendente pico del colibrí

La lectura silenciosa: el hábito que calma la mente y activa la dopamina en solo seis minutos

Neurocientíficos destacan cómo sumergirse en un libro durante unos minutos activa neurotransmisores, relaja el sistema nervioso y favorece el equilibrio emocional

La lectura silenciosa: el hábito

El arte y la creatividad: el hábito saludable que pocos reconocen y podría prolongar la vida

Diversos estudios observacionales indican que quienes integran actividades artísticas a su rutina muestran mayor satisfacción vital, menor riesgo de depresión y beneficios similares a los de hábitos saludables tradicionales como el ejercicio físico

El arte y la creatividad:

Alertan que la Luna podría transformarse en un cementerio de satélites en las próximas décadas

Investigadores y agencias espaciales analizan la creación de zonas de “impacto controlado” para evitar daños científicos e históricos en el satélite natural

Alertan que la Luna podría

Sociedades médicas expresaron su “preocupación” ante la reforma de la Comisión Nacional de Inmunizaciones

Siete entidades científicas advirtieron que los cambios en la CoNaIn reducen la autonomía, la representación federal y la pluralidad y puede poner en riesgo la efectividad de las políticas de vacunación en todo el país

Sociedades médicas expresaron su “preocupación”
DEPORTES
El delantero de Boca Juniors

El delantero de Boca Juniors que se disputan Peñarol y Nacional

La foto navideña del flamante refuerzo de River Fausto Vera y su pareja, la Miss Argentina Aldana Masset

La decisión que tomó Boca Juniors respecto a la continuidad de Ander Herrera

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

TELESHOW
Polémica por el video de

Polémica por el video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino conduciendo un auto en la ruta

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para los últimos programas del año

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez previo a Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron en Paraguay a un

Detuvieron en Paraguay a un ex jefe policial condenado por la trama golpista de Bolsonaro cuando intentaba huir del país

Un hombre apuñaló a tres mujeres en el metro de París

Marco Rubio habló con Nasry Asfura para felicitarlo por su triunfo en las elecciones de Honduras

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”

Alimentación para perros y gatos: ingredientes reales y beneficios para la salud marcan la tendencia global